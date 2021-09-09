Стычкин рассказал, кого из политиков хотел бы сыграть после Николая II и Ленина

Актер и режиссер Евгений Стычкин назвал наиболее яркий политический образ, который хотел бы воплотить на экране. В интервью «Газете.Ru» артист заявил, что мечтает исполнить роль бывшего президента ЮАР и борца против апартеида Нельсона Манделу.

За свою карьеру Стычкин перевоплощался в таких политических деятелей, как Николай II, Нестор Махно, Владимир Ленин и Адольф Гитлер. По словам актера, труднее всего ему было вжиться в образ Ленина.

«Он для меня совершенно непонятен. В нем сидит какая-то античеловеческая чернота, к которой очень трудно найти ключ. Но поиск интересен», — объяснил артист.

9 сентября состоялась премьера режиссерского дебюта Стычкина — многосерийной драмы «Контакт» о проблемах отцов и детей. В проекте снялись Павел Майков, Равшана Куркова, Алексей Агранович и другие.