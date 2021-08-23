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Режиссера Терри Гиллиама после закрытия ОМКФ госпитализировали

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Regis Duvignau/Reuters

Британский кинорежиссер Терри Гиллиам попал в больницу после того, как состоялось закрытие Одесского международного кинофестиваля. Об этом сообщает издание «Думская» со ссылкой на оргкомитет кинофестиваля.

Согласно информации издания, 80-летнего режиссера забрали в медучреждение с Потемкинской лестницы.

В связи с чем ночь Гиллиам провел в больнице. Затем врачи разрешили кинорежиссеру вылететь в Лондон. Причина госпитализации не назывлась.

Причина госпитализации Гиллиама после закрытия ОМКФ не называется, церемония закрытия прошла 21 августа. В 2021 году кинофестиваль состоялся накануне празднования 30-летия Украины.

Ранее стало известно о состоянии американского актера Боба Оденкерка после госпитализации. 27 июля он потерял сознание на съемочной площадке сериала «Лучше звоните Солу», после чего был доставлен в больницу.

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