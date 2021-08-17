Экс-жениха Джей Ло затроллили пиццей от имени Бена Аффлека

Бывшему жениху певицы Дженнифер Лопес, предпринимателю Алексу Родригесу отправили много пицц на сумму $141 (более 10 тыс. руб.) от имени актера Бена Аффлека — возлюбленного артистки, к которому та вернулась после 17 лет разлуки.

Об инциденте, произошедшем 17 июня, сообщило издание TMZ. Владелец пиццерии подтвердил, что все заказанные пиццы были только с одним ингредиентом — курицей. Журналисты заключили, что представившийся Аффлеком незнакомец хотел затроллить Родригеса — «цыплятами» на английском называют трусливых людей. Возможно, неизвестный намекал на нерешительность Алекса Родригеса, который так и не женился на Джей Ло.

Отправитель, заказывая пиццу, написал имя Аффлека с ошибкой.

Аффлек и Лопес встречались в 2000-х, он сделал ей предложение, однако свадьба была отменена. В январе 2004 года пара рассталась.

Джей Ло официально подтвердила воссоединение с Аффлеком в свой 52-й день рождения. В августе стало известно, что пара подыскивает общий дом.