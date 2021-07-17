Гроб Петра Мамонова не поместился в могилу

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На похоронах музыканта и актера Петра Мамонова гроб не поместился в могилу, сообщил литературный критик Митя Самойлов на своей странице в Facebook.

В результате могилу понадобилось расширять, предварительно подняв из нее гроб.

«Не знаю, что это значит, но впечатление производит сильное. Даже тут Мамонов ухитрился выступить ни на кого не похожим образом», — заявил Самойлов.

Мамонова похоронили 17 июля на Центральном кладбище подмосковного города Верея.

Петр Мамонов попал в больницу в конце июня, несколько недель он находился в состоянии медицинской комы и на аппарате ИВЛ. 15 июля стало известно, что артист скончался. Ему было 70 лет.

Мамонов основал группу «Звуки Му» вместе с Алексеем Бортничуком в 1983 году. Позже к ним присоединился Александр Липницкий

Также стало известно, что Петр Мамонов оставил в наследство своим детям.