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Лунгин, «Хирург», Дюжев: кто пришел проститься с Петром Мамоновым

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Сын Петра Мамонова Иван и его вдова Ольга во время церемонии прощания на&nbsp;территории Донского монастыря, 17 июля 2021 года Сын Петра Мамонова Иван и его вдова Ольга во время церемонии прощания на&nbsp;территории Донского монастыря, 17 июля 2021 года
Сын Петра Мамонова Иван и его вдова Ольга во время церемонии прощания на территории Донского монастыря, 17 июля 2021 года
Во время церемонии прощания с&nbsp;актером и музыкантом Петром Мамоновым на&nbsp;территории Донского монастыря, 17 июля 2021 года Во время церемонии прощания с&nbsp;актером и музыкантом Петром Мамоновым на&nbsp;территории Донского монастыря, 17 июля 2021 года
Во время церемонии прощания с актером и музыкантом Петром Мамоновым на территории Донского монастыря, 17 июля 2021 года
Режиссер Павел Лунгин и вдова Петра Мамонова Ольга во время церемонии прощания, 17 июля 2021 года Режиссер Павел Лунгин и вдова Петра Мамонова Ольга во время церемонии прощания, 17 июля 2021 года
Режиссер Павел Лунгин и вдова Петра Мамонова Ольга во время церемонии прощания, 17 июля 2021 года
Лидер мотоклуба &laquo;Ночные волки&raquo; Александр &laquo;Хирург&raquo; Залдостанов (на первом плане) во время церемонии прощания с&nbsp;актером и музыкантом Петром Мамоновым у&nbsp;Донского монастыря, 17 июля 2021 года Лидер мотоклуба &laquo;Ночные волки&raquo; Александр &laquo;Хирург&raquo; Залдостанов (на первом плане) во время церемонии прощания с&nbsp;актером и музыкантом Петром Мамоновым у&nbsp;Донского монастыря, 17 июля 2021 года
Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов (на первом плане) во время церемонии прощания с актером и музыкантом Петром Мамоновым у Донского монастыря, 17 июля 2021 года
Во время церемонии прощания с&nbsp;актером и музыкантом Петром Мамоновым на&nbsp;территории Донского монастыря, 17 июля 2021 года Во время церемонии прощания с&nbsp;актером и музыкантом Петром Мамоновым на&nbsp;территории Донского монастыря, 17 июля 2021 года
Во время церемонии прощания с актером и музыкантом Петром Мамоновым на территории Донского монастыря, 17 июля 2021 года
Во время церемонии прощания с&nbsp;актером и музыкантом Петром Мамоновым на&nbsp;территории Донского монастыря в&nbsp;Москве, 17 июля 2021 года Во время церемонии прощания с&nbsp;актером и музыкантом Петром Мамоновым на&nbsp;территории Донского монастыря в&nbsp;Москве, 17 июля 2021 года
Во время церемонии прощания с актером и музыкантом Петром Мамоновым на территории Донского монастыря в Москве, 17 июля 2021 года
Во время церемонии прощания с&nbsp;актером и музыкантом Петром Мамоновым в&nbsp;Донском монастыре, 17 июля 2021 года Во время церемонии прощания с&nbsp;актером и музыкантом Петром Мамоновым в&nbsp;Донском монастыре, 17 июля 2021 года
Во время церемонии прощания с актером и музыкантом Петром Мамоновым в Донском монастыре, 17 июля 2021 года
Во время церемонии прощания с&nbsp;актером и музыкантом Петром Мамоновым в&nbsp;Донском монастыре, 17 июля 2021 года Во время церемонии прощания с&nbsp;актером и музыкантом Петром Мамоновым в&nbsp;Донском монастыре, 17 июля 2021 года
Во время церемонии прощания с актером и музыкантом Петром Мамоновым в Донском монастыре, 17 июля 2021 года
Лидер мотоклуба &laquo;Ночные волки&raquo; Александр &laquo;Хирург&raquo; Залдостанов и актер Дмитрий Дюжев на&nbsp;территории Донского монастыря в&nbsp;Москве во время церемонии прощания с&nbsp;актером и музыкантом Петром Мамоновым, 17 июля 2021 года Лидер мотоклуба &laquo;Ночные волки&raquo; Александр &laquo;Хирург&raquo; Залдостанов и актер Дмитрий Дюжев на&nbsp;территории Донского монастыря в&nbsp;Москве во время церемонии прощания с&nbsp;актером и музыкантом Петром Мамоновым, 17 июля 2021 года
Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов и актер Дмитрий Дюжев на территории Донского монастыря в Москве во время церемонии прощания с актером и музыкантом Петром Мамоновым, 17 июля 2021 года
Во время церемонии прощания с&nbsp;актером и музыкантом Петром Мамоновым в&nbsp;Донском монастыре, 17 июля 2021 года Во время церемонии прощания с&nbsp;актером и музыкантом Петром Мамоновым в&nbsp;Донском монастыре, 17 июля 2021 года
Во время церемонии прощания с актером и музыкантом Петром Мамоновым в Донском монастыре, 17 июля 2021 года
Во время церемонии прощания с&nbsp;актером и музыкантом Петром Мамоновым в&nbsp;Донском монастыре, 17 июля 2021 года Во время церемонии прощания с&nbsp;актером и музыкантом Петром Мамоновым в&nbsp;Донском монастыре, 17 июля 2021 года
Во время церемонии прощания с актером и музыкантом Петром Мамоновым в Донском монастыре, 17 июля 2021 года
Вынос гроба с&nbsp;телом актера и музыканта Петра Мамонова после церемонии прощания в&nbsp;Донском монастыре в&nbsp;Москве Вынос гроба с&nbsp;телом актера и музыканта Петра Мамонова после церемонии прощания в&nbsp;Донском монастыре в&nbsp;Москве
Вынос гроба с телом актера и музыканта Петра Мамонова после церемонии прощания в Донском монастыре в Москве
Режиссер Павел Лунгин и духовник Петра Мамонова святой отец Косма во время церемонии прощания, 17 июля 2021 года Режиссер Павел Лунгин и духовник Петра Мамонова святой отец Косма во время церемонии прощания, 17 июля 2021 года
Режиссер Павел Лунгин и духовник Петра Мамонова святой отец Косма во время церемонии прощания, 17 июля 2021 года
Во время церемонии прощания с&nbsp;актером и музыкантом Петром Мамоновым в&nbsp;Донском монастыре, 17 июля 2021 года Во время церемонии прощания с&nbsp;актером и музыкантом Петром Мамоновым в&nbsp;Донском монастыре, 17 июля 2021 года
Во время церемонии прощания с актером и музыкантом Петром Мамоновым в Донском монастыре, 17 июля 2021 года
Вдова актера и музыканта Петра Мамонова и сын Иван Мамонов во время церемонии прощания, 17 июля 2021 года Вдова актера и музыканта Петра Мамонова и сын Иван Мамонов во время церемонии прощания, 17 июля 2021 года
Вдова актера и музыканта Петра Мамонова и сын Иван Мамонов во время церемонии прощания, 17 июля 2021 года
Во время церемонии прощания с&nbsp;актером и музыкантом Петром Мамоновым в&nbsp;Донском монастыре, 17 июля 2021 года Во время церемонии прощания с&nbsp;актером и музыкантом Петром Мамоновым в&nbsp;Донском монастыре, 17 июля 2021 года
Во время церемонии прощания с актером и музыкантом Петром Мамоновым в Донском монастыре, 17 июля 2021 года
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Сын Петра Мамонова Иван и его вдова Ольга во время церемонии прощания на территории Донского монастыря, 17 июля 2021 года
Во время церемонии прощания с актером и музыкантом Петром Мамоновым на территории Донского монастыря, 17 июля 2021 года
Режиссер Павел Лунгин и вдова Петра Мамонова Ольга во время церемонии прощания, 17 июля 2021 года
Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов (на первом плане) во время церемонии прощания с актером и музыкантом Петром Мамоновым у Донского монастыря, 17 июля 2021 года
Во время церемонии прощания с актером и музыкантом Петром Мамоновым на территории Донского монастыря, 17 июля 2021 года
Во время церемонии прощания с актером и музыкантом Петром Мамоновым на территории Донского монастыря в Москве, 17 июля 2021 года
Во время церемонии прощания с актером и музыкантом Петром Мамоновым в Донском монастыре, 17 июля 2021 года
Во время церемонии прощания с актером и музыкантом Петром Мамоновым в Донском монастыре, 17 июля 2021 года
Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов и актер Дмитрий Дюжев на территории Донского монастыря в Москве во время церемонии прощания с актером и музыкантом Петром Мамоновым, 17 июля 2021 года
Во время церемонии прощания с актером и музыкантом Петром Мамоновым в Донском монастыре, 17 июля 2021 года
Во время церемонии прощания с актером и музыкантом Петром Мамоновым в Донском монастыре, 17 июля 2021 года
Вынос гроба с телом актера и музыканта Петра Мамонова после церемонии прощания в Донском монастыре в Москве
Режиссер Павел Лунгин и духовник Петра Мамонова святой отец Косма во время церемонии прощания, 17 июля 2021 года
Во время церемонии прощания с актером и музыкантом Петром Мамоновым в Донском монастыре, 17 июля 2021 года
Вдова актера и музыканта Петра Мамонова и сын Иван Мамонов во время церемонии прощания, 17 июля 2021 года
Во время церемонии прощания с актером и музыкантом Петром Мамоновым в Донском монастыре, 17 июля 2021 года
В Донском монастыре в Москве завершилось прощание с актером и основателем группы «Звуки Му» Петром Мамоновым. На церемонию пришли десятки его друзей, коллег и поклонников, среди которых и режиссер Павел Лунгин (Мамонов снялся в его фильме «Остров»).

Затем траурная процессия двинулась в сторону подмосковного города Верея, где Мамонов со своей супругой Ольгой жил последние 25 лет. Артиста похоронят на местном кладбище.

Мамонов основал группу «Звуки Му» вместе с Алексеем Бортничуком в 1983 году. Позже к ним присоединился Александр Липницкий. Также Мамонов играл в театре и снимался в кино. Наиболее известные фильмы с ним: «Игла» с Виктором Цоем в главной роли, «Такси-блюз», где Мамонов сыграл талантливого музыканта-алкоголика, «Шапито шоу» и «Остров» Павла Лунгина, в котором герой артиста в течение всего фильма искупает грехи.

Петр Мамонов был госпитализирован после заражения коронавирусом в конце июня, несколько недель он находился в состоянии медицинской комы и на аппарате ИВЛ. 15 июля стало известно, что он скончался. Ему было 70 лет.
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