Дочь Майкла Джексона получила роль в «Американской истории ужасов»

Дочь Майкла Джексона Пэрис Джексон сыграет в новом сезоне сериала «Американская история ужасов», сообщает TMZ.

Актриса появится как минимум в одном эпизоде популярного проекта телеканала FX.

Создатель сериала Райана Мерфи уже рассказывал, что 10-й сезон «Американской истории ужасов» будет разделен на две истории. В одной части сезона, связанной с морем, снимутся Сара Полсон, Маколей Калкин и Кети Бейтс. Пэрис Джексон должна появиться во второй части, которая, по словам автором, будет связана с песком. Там же сыграет Эмма Робертс, которая присоединилась к актерскому составу сериала-антологии в третьем сезоне.

Ранее Пэрис Джексон снималась в сериале «Звезда» и комедии «Гринго».

Съемки 10-го сезона были отложены из-за пандемии. Дата премьеры сериала пока неизвестна.

«Американская история ужасов» выходит на телеканале FX с 2011 года. Каждый сезон хоррор-сериала имеет отдельный сюжет, в разных сезонах актеры проекта играют разные роли. Премьера девятого сезона шоу состоялась в 2019 году.