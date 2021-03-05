Путин поздравил с юбилеем Елену Яковлеву

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Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку России Елену Яковлеву.

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Яркая, талантливая актриса, вы блестяще реализовали себя в творчестве, своими замечательными работами в театре и кинематографе обогатили отечественное искусство», — написано в обращении президента.

Путин также отметил непревзойденное мастерство и обаяние актрисы, ее душевную щедрость и беззаветную преданность избранному делу.

Елена Яковлева снималась в фильмах «Плюмбум, или Опасная игра» Вадима Абдрашитова (1986), «Время летать» (1987) и «Лестница» (1989) Алексея Сахарова, «Интердевочка» (1989) Петра Тодоровского. С 1999 по 2011 год играла главную роль в детективном сериале «Каменская», играет одну из главных ролей в медицинском драматическом сериале «Склифосовский».