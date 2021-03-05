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Интердевочка, Каменская и Ванга: 60 лет Елене Яковлевой

Народная артистка России Елена Яковлева прославилась в разгар перестройки, первой сыграв в большом советском кино валютную проститутку, — режиссер Петр Тодоровский после долгих поисков пригласил недавнюю выпускницу ГИТИСа (она окончила институт в 1984-м) на эту спорную роль в свою экранизацию повести Владимира Кунина «Интердевочка». Фильм вышел в 1989-м, произвел эффект разорвавшейся бомбы сломом традиций отечественного кинематографа и табуированными темами, а также дал начало мифологизации образа тех самых «интердевочек» — несмотря на трагический финал картины.

Яковлева стала звездой, она много снималась (в том числе и в других картинах Тодоровского — например, в «Анкор, еще анкор»), но столь же яркой героини ей пришлось ждать ровно десять лет. Зато ее Каменская — персонаж детективов Александры Марининой и одноименного сериала — затмила Таню Зайцеву из «Интердевочки». Спустя годы Яковлева больше ассоциируется именно с обаятельным майором (в следующих сезонах ее повысили в звании до полковника) Настей, умеющей справиться с любым преступником.

Актриса много работала в театре: она служила в «Современнике», играла в спектаклях по Чехову, Шиллеру, Достоевскому, Островскому. В конце десятых и начале двадцатых на экране она чаще всего выступает в роли матерей героев фильмов — например, в паре последних частей франшизы «Елки», в «Черновике» и «Вратаре галактики». В «Последнем богатыре» и его продолжениях Яковлева играет Бабу-Ягу.

5 марта актриса празднует юбилей — ей исполняется 60 лет. Елена Яковлева в жизни и в образах — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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Елена Яковлева в фильме &laquo;Плюмбум, или опасная игра&raquo;, 1986 год Елена Яковлева в фильме &laquo;Плюмбум, или опасная игра&raquo;, 1986 год
Елена Яковлева, 1987 год Елена Яковлева, 1987 год
Елена Яковлева и Томас Лаустиола на съемках фильма &laquo;Интердевочка&raquo; режиссера Петра Тодоровского, 1989 год Елена Яковлева и Томас Лаустиола на съемках фильма &laquo;Интердевочка&raquo; режиссера Петра Тодоровского, 1989 год
Елена Яковлева и Андрей Сергеев на съемках фильма «Мать Иисуса», 1990 год Елена Яковлева и Андрей Сергеев на съемках фильма «Мать Иисуса», 1990 год
Валентин Гафт, Елена Яковлева и Галина Петрова в спектакле &laquo;Пигмалион&raquo; по пьесе Бернарда Шоу на сцене театра &laquo;Современник&raquo;, 1995 год Валентин Гафт, Елена Яковлева и Галина Петрова в спектакле &laquo;Пигмалион&raquo; по пьесе Бернарда Шоу на сцене театра &laquo;Современник&raquo;, 1995 год
Елена Яковлева с сыном Денисом и собакой Греем, 1996 год Елена Яковлева с сыном Денисом и собакой Греем, 1996 год
Елена Яковлева и ее супруг Валерий Шальных, 2000 год Елена Яковлева и ее супруг Валерий Шальных, 2000 год
Актриса Елена Яковлева и чемпион России по латиноамериканским танцам Александр Литвиненко во время съемок телепроекта «Танцы со звездами», 2006 год Актриса Елена Яковлева и чемпион России по латиноамериканским танцам Александр Литвиненко во время съемок телепроекта «Танцы со звездами», 2006 год
Елена Яковлева в роли Тамары и Сергей Гармаш в роли Ильина в спектакле Александра Агорева по пьесе Александра Володина &laquo;Пять вечеров&raquo; на сцене театра &laquo;Современник&raquo;, 2006 год Елена Яковлева в роли Тамары и Сергей Гармаш в роли Ильина в спектакле Александра Агорева по пьесе Александра Володина &laquo;Пять вечеров&raquo; на сцене театра &laquo;Современник&raquo;, 2006 год
Елена Яковлева в роли Ванги на съемочной площадке 12-серийного художественного фильма &laquo;Вангелия&raquo; режиссера Сергея Борчукова, 2012 год Елена Яковлева в роли Ванги на съемочной площадке 12-серийного художественного фильма &laquo;Вангелия&raquo; режиссера Сергея Борчукова, 2012 год
Елена Яковлева во время предпремьерного прогона спектакля &laquo;Кто боится Вирджинии Вульф?&raquo; театра &laquo;Содружество актеров Таганки&raquo; на сцене ДК &laquo;ЗИЛ&raquo;, 2015 год Елена Яковлева во время предпремьерного прогона спектакля &laquo;Кто боится Вирджинии Вульф?&raquo; театра &laquo;Содружество актеров Таганки&raquo; на сцене ДК &laquo;ЗИЛ&raquo;, 2015 год
Елена Яковлева в роли Бабы-Яги и Мила Сивацкая в роли Василисы на съемках фильма &laquo;Последний богатырь&raquo; режиссера Дмитрия Дьяченко, 2016 год Елена Яковлева в роли Бабы-Яги и Мила Сивацкая в роли Василисы на съемках фильма &laquo;Последний богатырь&raquo; режиссера Дмитрия Дьяченко, 2016 год
Елена Яковлева в сцене из спектакля &laquo;Немаленький принц&raquo; театра-студии &laquo;15&raquo; под руководством Дмитрия Бикбаева в медиацентре парка &laquo;Зарядье&raquo;, 2018 год Елена Яковлева в сцене из спектакля &laquo;Немаленький принц&raquo; театра-студии &laquo;15&raquo; под руководством Дмитрия Бикбаева в медиацентре парка &laquo;Зарядье&raquo;, 2018 год
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Елена Яковлева в фильме «Плюмбум, или опасная игра», 1986 год
Елена Яковлева, 1987 год
Елена Яковлева и Томас Лаустиола на съемках фильма «Интердевочка» режиссера Петра Тодоровского, 1989 год
Елена Яковлева и Андрей Сергеев на съемках фильма «Мать Иисуса», 1990 год
Валентин Гафт, Елена Яковлева и Галина Петрова в спектакле «Пигмалион» по пьесе Бернарда Шоу на сцене театра «Современник», 1995 год
Елена Яковлева с сыном Денисом и собакой Греем, 1996 год
Елена Яковлева и ее супруг Валерий Шальных, 2000 год
Актриса Елена Яковлева и чемпион России по латиноамериканским танцам Александр Литвиненко во время съемок телепроекта «Танцы со звездами», 2006 год
Елена Яковлева в роли Тамары и Сергей Гармаш в роли Ильина в спектакле Александра Агорева по пьесе Александра Володина «Пять вечеров» на сцене театра «Современник», 2006 год
Елена Яковлева в роли Ванги на съемочной площадке 12-серийного художественного фильма «Вангелия» режиссера Сергея Борчукова, 2012 год
Елена Яковлева во время предпремьерного прогона спектакля «Кто боится Вирджинии Вульф?» театра «Содружество актеров Таганки» на сцене ДК «ЗИЛ», 2015 год
Елена Яковлева в роли Бабы-Яги и Мила Сивацкая в роли Василисы на съемках фильма «Последний богатырь» режиссера Дмитрия Дьяченко, 2016 год
Елена Яковлева в сцене из спектакля «Немаленький принц» театра-студии «15» под руководством Дмитрия Бикбаева в медиацентре парка «Зарядье», 2018 год
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