Миронов призвал возбудить против Невзорова дело после слов о Космодемьянской

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов уверен, что против журналиста Александра Невзорова следует возбудить уголовное дело из-за его слов о казненной партизанке Зое Космодемьянской.

У себя в Telegram-канале он выразил возмущение словами Невзорова. «Недавно президент РФ Владимир Путин рекомендовал Госдуме установить запрет на публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне. Это правильный шаг. Но вчерашний демарш не просто ставит на одну доску палачей и героев, а меняет их местами. Ведь это не фашистские захватчики, а патриоты, оказывается, обрекали на смерть «несчастных русских крестьян», — написал политик, добавив, что по данному факту можно возбудить дело по пункту 2 статьи 354.1. УК РФ «Реабилитация нацизма», предусматривающему наказание до 5 лет лишения свободы.

По мнению Миронова, таких людей, как Невзоров, раздражает «самопожертвование, верность родине», которые проявила Космодемьянская, казненная фашистами после поджога деревни, в которой ночевали немецкие солдаты.

3 февраля в эфире «Эха Москвы» Невзоров, говоря о фильме «Зоя», назвал партизанку Зою Космодемьянскую «исполняющим преступный приказ фанатиком». На следующий день РВИО обратилось в Генпрокуратуру с жалобой на то, что мнение Невзорова было высказано в «уничижительно-агрессивной форме с использованием оскорбительной лексики» и направлено «на умаление памяти о Великой Отечественной войне, ее событиях, участниках, ветеранах и жертвах». Генпрокуратуру просят проверить высказывания Невзорова о Зое Космодемьянской на предмет нарушения статьи Уголовного кодекса о реабилитации нацизма.

Невзоров уже заявил, что извиняться за свои слова не будет.