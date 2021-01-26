Дорн и Гудков стали ведущими «Орла и решки»

Шоумен Александр Гудков и музыкант Иван Дорн станут ведущими юбилейного сезона шоу «Орел и решка», сообщает телеканал «Пятница».

Впервые ведущими программы будут двое мужчин. «Мы с Иваном Дорном на проекте как Дава с Бузовой: поженились и тут же поругались и развелись! Но мы их переплюнем, у нас покруче будет история!» — шутит над будущим дуэтом Гудков.

По словам Ивана Дорна, однажды он не прошел кастинг на ведущего в «Орел и решка», и участие в передаче превратилось в его мечту.

Премьера нового сезона празднующего 10-летие шоу «Орел и решка» состоится 15 февраля.

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