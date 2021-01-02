Представительница Ланового рассказала о его состоянии

Представитель народного артиста СССР Василия Ланового Антонина Журавлева рассказала о его состоянии после заражения короанвирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что актер чувствует себя нормально. Врачи диагностировали у него 5% поражения легких.

По ее словам, на данный момент с ним в больнице находится его супруга Ирина Купченко. Представитель подчеркнула, что у жены Ланового не был диагностирован коронавирус.

Кроме того, Журавлева добавила, что артиста скорее всего выпишут через несколько дней.

Ланового зрители знают благодаря таким фильмам, как «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», «Аттестат зрелости», «Война и мир» Сергея Бондарчука.

Купченко известна по ролям в «Обыкновенном чуде», «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», «Звезде пленительного счастья» и др.

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