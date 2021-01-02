Муж Хилькевич сломал актрисе нос в новогоднюю ночь
Ника Пикекатлет
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Российская актриса Анна Хилькевич получила перелом носа в новогоднюю ночь. Об этом она сообщила в Instagram.
Инцидент случился, когда актриса пыталась снять танец мужа с дочкой, но опустилась слишком низко.
«Вот в кадр входят танцующие ноги... и тут муж случайно попадает ногой по телефону, который вылетает у меня из рук и летит прям четко мне в нос», — написала Хилькевич.
После праздника Хилькевич решила обратиться к врачам, рентген показал перелом носа без смещения.
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