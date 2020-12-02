Данила Багров стал «самым родным» киногероем россиян

Россияне назвали героя фильмов «Брат­» и «Брат­ 2» Данилу Багрова в исполнении Сергея Бодрова «самым родным» киногероем, сообщает киноканал «Русский бестселлер» со ссылкой на собственное исследование.

Фильм об адаптирующемся к реалиям 1990-х молодом человеке «Брат­» Алексея Балабанова впервые был показан в 1997 году на Каннском фестивале, позже получил гран-при «Кинотавра». Сергей Бодров также получил приз «Кинотавра» за лучшую мужскую роль.

На второй строчке рейтинга персонажей, которых соотечественники считают «самыми родными», расположился студент Шурик из комедий Леонида Гайдая. На третьем месте оказался Семен Горбунков — герой Юрия Никулина из комедии Гайдая «Бриллиантовая рука».

В топ-10 также вошли Гоша из фильма «Москва слезам не верит», Саша Белый из «Бригады», Штирлиц из фильма «17 мгновений весны», Маэстро из кинофильма «В бой идут одни старики», Трус, Балбес и Бывалый из картин Гайдая, физрук Фома из «Физрука» и Доцент из «Джентльменов удачи».

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