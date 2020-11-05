Техно официально признали музыкой в Германии
Немецкий суд официально признал техно музыкой. Об этом сообщает EDM.
Согласно постановлению, диджеи теперь могут официально называться музыкантами, поскольку «не только проигрывают мелодии из других музыкальных источников», но и занимаются созданием новых музыкальных произведений.
В свою очередь техно приобретает статус музыкального жанра, а рейвы — статус концерта.
Кроме того, по мнению судьи, они также используют свой инструментарий «для создания последовательностей звуков с собственным характером». Это позволяет называть музыкальными инструментами микшеры, диджейский пульт и другие устройства.
Данное решение повлияло на статус жанра в стране, а также позволило клубам, которые проводят техно-рейвы, сократить налоговые выплаты с продажи билетов с 19% до 7%.
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