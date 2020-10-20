Актер Джефф Бриджес рассказал об онкозаболевании
Американский актер Джефф Бриджес рассказал, что врачи поставили ему диагноз рак. Об этом он написал в своем Twitter.
Звезда фильма «Большой Лебовски» отметил, что у него обнаружили лимфому.
«Несмотря на то, что это серьезное заболевание, мне повезло иметь команду потрясающих врачей, их прогноз положительный», — написал Бриджес.
Он уточнил, что начинает проходить лечение со вторника, 20 октября. Кроме того, артист поблагодарил семью и друзей за поддержку и любовь.
Джефф Бриджес исполнил свыше 200 ролей в кино. Известен публике благодаря картине 2009 года «Сумасшедшее сердце», за роль в которой получил премии «Оскар» и «Золотой глобус» в номинациях за лучшую мужскую роль.
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