Актер Джефф Бриджес рассказал об онкозаболевании

Американский актер Джефф Бриджес рассказал, что врачи поставили ему диагноз рак. Об этом он написал в своем Twitter.

Звезда фильма «Большой Лебовски» отметил, что у него обнаружили лимфому.

«Несмотря на то, что это серьезное заболевание, мне повезло иметь команду потрясающих врачей, их прогноз положительный», — написал Бриджес.

Он уточнил, что начинает проходить лечение со вторника, 20 октября. Кроме того, артист поблагодарил семью и друзей за поддержку и любовь.

Джефф Бриджес исполнил свыше 200 ролей в кино. Известен публике благодаря картине 2009 года «Сумасшедшее сердце», за роль в которой получил премии «Оскар» и «Золотой глобус» в номинациях за лучшую мужскую роль.

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