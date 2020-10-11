Харламов в роли «Холостяка» высмеял Асмус

Артист Гарик Харламов высмеял свою жену Кристину Асмус, с которой у него проходит бракоразводный процесс, в новом выпуске Comedy Club за пятницу, 9 октября.

В юмористическом ролике, который показали в шоу, актер предстал в роли участника шоу «Холостяк». По сюжету Харламов должен был знакомиться с претендентками, однако почти всем появляющимся претенденткам он отказывал.

Так, в начале в кадре появилась девушка, которая представилась Кристиной, на что комик произнес: «Сразу нет!» После этого отказ получила участница, рассказавшая, что является актрисой.

Кроме того, в ролике появилась участница, которая сказала, что является интерном и планирует стать врачом, а также переводчица с английского языка, которая «сейчас работает над очень интересным текстом». В нее Харламов бросил розу.

В финале ведущий шоу представил девушку, которая идеально подойдет актеру. После этого появилась участница с усами.

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