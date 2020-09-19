СМИ: ведущий «Русского лото» Михаил Борисов скончался в Москве

В Москве скончался ведущий «Русского лото» Михаил Борисов. Об этом сообщает РЕН со ссылкой на неназванные источники.

Ранее стало известно, что он почувствовал себя плохо во время съемок передачи, после чего был госпитализирован. Врачи диагностировали у Борисова воспаление легких, ведущий был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Позднее врачи ввели его в медикаментозную кому, после которой Борисов пережил клиническую смерть. По данным СМИ, его состояние резко ухудшилось при попытке перевезти его в другую больницу.

Борисов скончался на 72 году жизни. Он был советским и российским режиссером, ведущим и актером. В 2000 году получил звание народного артиста России.