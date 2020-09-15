Джуд Лоу подтвердил, что стал отцом в шестой раз

Британский актер театра и кино Джуд Лоу признался, что стал отцом в шестой раз, сообщает Fox News.

Эту информацию актер подтвердил в «Вечернем шоу с Джимми Фэллоном». Он сказал, что его супруга Филиппа Коан в этом году родила их первенца. Теперь он стал родителем шестерых детей.

«Поздравляю, папа. Это круто», — ответил Фэллон.

Лоу подчеркнул, что они с супругой счастливы.

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