Коллега Заворотнюк по «Моей прекрасной няне» рассказала о состоянии актрисы

Коллега актрисы Анастасии Заворотнюк по сериалу «Моя прекрасная няня» Виктория Пьер-Мари в эфире программы «Основано на реальных событиях» на телеканале НТВ рассказала о ее состоянии.

По словам Пьер-Мари, Заворотнюк прикована к кровати, и тяжелее всего приходится ее мужу. «Когда человек прикован к кровати, когда многочисленные походы к врачам, в палаты, клиники, сбор денег, это может выбить из колеи любого нормального здорового человека», — поделилась она.

Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было. Тем не менее диагноз был косвенно подтвержден медиками в разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время совещания по вопросам развития генетических технологий.

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