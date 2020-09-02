Избивший актера Шлыкова грузчик написал на него заявление в полицию

Полиция проверяет заявления, касающиеся избиения народного артиста России Юрия Шлыкова в Хамовниках, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

67-летний Шлыков и грузчик Юрий Панов в своих заявлениях сообщили, что после словесной перепалки подрались.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Оба заявителя от госпитализации отказались, телесные повреждения будут зафиксированы.

Юрий Шлыков утверждает, что принял грузчиков за строителей, не убравших за собой мусор, и сделал им замечание, после чего его избили ногами. По словам одного из грузчиков, Шлыков первым нанес удар.

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