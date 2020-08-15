Путин поздравил с днем рождения актрису Екатерину Васильеву

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения российскую актрису театра и кино Екатерину Васильеву. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что артистка наделена «самобытным талантом и особой внутренней силой», благодаря которым сумела завоевать «непреходящую любовь зрителей».

«Ваш творческий путь отмечен целым рядом ярких, запоминающихся работ, которые обогатили отечественный кинематограф и театральное искусство и всегда становились настоящим событием в культурной жизни страны», — говорится в сообщении.

Екатерина Васильева является народной артисткой РСФСР, за свою карьеру она сыграла в более чем 100 фильмах, среди них — «Звонят, откройте дверь», «Сюжет для небольшого рассказа», «Вас вызывает Таймыр», «Обыкновенное чудо» и другие.