Роман Арзамасовой с Авербухом мог начаться до ее совершеннолетия

Ведущая шоу «Фигурвью» Елена Родина в новом интервью заявила, что актриса Лиза Арзамасова начала встречаться с фигуристом Ильей Авербухом еще до своего совершеннолетия.

В 2010 году Арзамасова участвовала в проекте Первого канала «Лед и пламень», где Авербух был постановщиком и продюсером. «Уверена, что их роман начался в 2012 году, когда Илья позвал ее на главную роль в ледовое шоу по мотивам мультсериала «Винкс на льду: Возвращение в волшебный мир». Это был единственный случай за всю историю его постановок, когда главную роль катала не профессиональная фигуристка», — цитирует Родину сайт kp.ru.

По мнению Родиной Авербух, которому тогда не было 40 лет, посчитал, что общество не примет его связь с 17-летней девушкой. По мнению ведущей, эти отношения для пары закончатся браком.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— 25-летняя звезда «Папиных дочек» встречается с 46-летним фигуристом Авербухом

— Отец 46-летнего Авербуха одобрил его роман с 25-летней звездой «Папиных дочек»

— «Я все та же Лиза»: Арзамасова ответила на критику романа с Авербухом