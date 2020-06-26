Песков отказался комментировать дело «Седьмой студии»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался давать оценку делу «Седьмой студии», передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, Кремль не имеет права делать этого ни на стадии следствия, ни на стадии приговора.

«Мы никогда этого не делали, не будем делать этого и сейчас», — произнес он.

Песков добавил, что в Кремле не ощущают общественного напряжения по этому поводу.

При этом он отметил, что данная ситуация – повод для тщательного анализа того, как осуществляется расходование денег в учреждениях культуры.

Фигурантами дела «Седьмой студии» являются худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, экс-гендиректор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин, Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер АНО «Седьмая студия» Нина Масляева. Всех их обвиняют в хищении 133 млн руб. бюджетных денег, выделенных на развитие современного искусства в России.

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