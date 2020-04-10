«Пухляш» из клипа Little Big станцевал в карантинном видео Cream Soda
Танцор Дмитрий Красилов из подготовленного к международному конкурсу «Евровидение 2020» клипа группы Little Big Uno снялся в видео другой российской группы Cream Soda. Ролик был опубликован на YouTube-канале «Чикен Карри».
Артисты исполнили музыкальный хит группы «Хлеб» «Плачу на техно» в рамках Интернет-шоу «Студия 69» и предложили альтернативный клип на композицию.
В видеоработе также приняли участие комик Александр Гудков, солист «Хлеба» Денис Кукояка, а также танцоры Александра Перцева, Никита Орлов и Ульяна Пылаева, которые являются участниками шоу «Танцы».
В ролике участники устроили вечеринку по нормам карантина и станцевали на разных балконах соседних многоэтажек.
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