Умер Сергей Березин

В возрасте 82 лет умер композитор Сергей Березин. Сообщение о его смерти в своем инстаграме опубликовала близкий друг музыкального автора поэтесса Лариса Рубальская.

Как известно, Березин был основателем руководителем вокально-инструментального ансамбля «Пламя».

«Прекрасный, удивительный, благородный и порядочный человек, — отзывается о нем Рубальская.

Отмечается, что композитор являлся автором таких известных песен, как «Идет солдат по городу», «Снег кружится», «На дальней станции сойду» и других произведений.