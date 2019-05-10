Путин отреагировал на смерть Доренко

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Президент России Владимир Путин отреагировать на смерть журналиста Сергея Доренко, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Президент выразил соболезнования родным и близким скончавшегося Доренко. «Президент давно был знаком с Доренко, всегда ценил его вклад в развитие отечественной журналистки и его принципиальную позицию», — сказал Песков.

Сергей Доренко умер 9 мая за рулем своего мотоцикла в центре Москвы после разрыва аорты.

Доренко работал в программе «Время» и руководил Дирекцией информационных программ на ОРТ, также работал на радиостанции «Эхо Москвы», на «Русской службе новостей». В 2014 году стал главным редактором радиостанции «Говорит Москва».

Ранее глава совета по правам человека Михаил Федотов прокомментировал смерть известного журналиста Сергея Доренко.