Панкратова-Черного со скандалом сняли с авиарейса
Российского актера Александра Панкратова-Черного после спектакля в Барнауле сняли с авиарейса, передает РИА «Новости» со ссылкой на справочную аэропорта.
В аэропорту подтвердили, что 17 апреля был задержан московский рейс «в связи с недопониманием на борту одного из пассажиров, которым оказался известный российский актер». О том, что этим актером был Александр Панкратов-Черный, рассказал один из пассажиров рейса, опубликовавший в инстаграме видеоролик, в котором артист громко жалуется пассажирам эконом-класса на стюарда, якобы отказавшегося принести ему крепких напитков.
«Мальчик сказал, что я пьяница и алкоголик, и просит задержать самолет. Я прошу у вас прощения», — говорил Панкратов-Черный.
В ЛУ МВД России по Алтайскому краю инцидент комментировать отказались.
Ранее стало известно, что актера Василия Ланового не пустили в самолет.