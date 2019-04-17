Панкратова-Черного со скандалом сняли с авиарейса

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Российского актера Александра Панкратова-Черного после спектакля в Барнауле сняли с авиарейса, передает РИА «Новости» со ссылкой на справочную аэропорта.

В аэропорту подтвердили, что 17 апреля был задержан московский рейс «в связи с недопониманием на борту одного из пассажиров, которым оказался известный российский актер». О том, что этим актером был Александр Панкратов-Черный, рассказал один из пассажиров рейса, опубликовавший в инстаграме видеоролик, в котором артист громко жалуется пассажирам эконом-класса на стюарда, якобы отказавшегося принести ему крепких напитков.

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«Мальчик сказал, что я пьяница и алкоголик, и просит задержать самолет. Я прошу у вас прощения», — говорил Панкратов-Черный.

В ЛУ МВД России по Алтайскому краю инцидент комментировать отказались.

Ранее стало известно, что актера Василия Ланового не пустили в самолет.