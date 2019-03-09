«Истинный вахтанговец»: Союз театральных деятелей о смерти Этуша
Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин заявил, что смерть российского и советского актера Владимира Этуша является для него «личной трагедией». Об этом сообщает РИА «Новости».
Калягин подчеркнул, что Этуш был для него «очень близким» и «важным» человеком. Он также рассказал, что считал Этуша учителем.
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«Владимир Абрамович выдающийся артист, истинный вахтанговец. Он обладал уникальным острым рисунком роли», — сказал Калягин.
Также Калягин заверил, что Этуш обладал «формулой фантастического реализма».
Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Этуша.