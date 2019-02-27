Киев меняет правила отбора артистов на «Евровидение»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/975/12208975/maruv3-pic905-895x505-18515.jpg">

Кабинет министров Украины поручил Госкомтелерадио усовершенствовать условия отбора представителя Украины на «Евровидение», передает «112 Украина».

На заседании правительства было принято решение внести изменения в правила отбора относительно недопустимости участия в финале конкурса артистов, которые гастролируют в России.

Реклама

Также Верховную раду попросили принять закон относительно особенностей осуществления гастрольной деятельности украинскими исполнителями на территории России.

«Госкомтелерадио вместе НОТУ обеспечить усовершенствование правил отбора представителя от Украины для участия в песенном конкурсе «Евровидение» с учетом обстоятельств, которые вызвали широкий общественный резонанс во время отбора представителя от Украины в 2019 году», — заявил на заседании вице-премьер Вячеслав Кириленко.

Ранее Украина потеряла третьего участника «Евровидения».