Ким Чен Ын соболезнует в связи со смертью Кобзона

Специальный представитель России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Белоруссии Александр Лукашенко передали семье певца Иосифа Кобзона свои соболезнования, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Соболезнования семье приносит президент республики Белоруссия Александр Григорьевич Лукашенко, и телеграмму с соболезнованиями через посольство Корейской Народно-Демократической Республики в Москве передал лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын», — сообщил Швыдкой.

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В Москве проходит прощание с народным артистом СССР и депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном, ушедшим из жизни 30 августа в возрасте 80 лет. Певца, которого не стало после продолжительной борьбы с раком, похоронят на Востряковском кладбище.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с Кобзоном.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию с траурного мероприятия.