НАСА назвало астероид в честь умершей Ареты Франклин

НАСА назвало астероид в честь умершей американской певицы Ареты Франклин. Об этом сообщается в твиттере агентства.

Арета Франклин скончалась 16 августа в США в возрасте 76 лет.

«Мы опечалены тем, что Ареты Франклин больше нет с нами. Астероид 249516 Арета, обнаруженный нашей миссией NEOWISE и назван в честь певицы, чтобы почтить память королевы соула, продолжит вращаться вокруг Марса», — говорится в сообщении.

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Астероид «249516 Арета» составляет около четырех километров в диаметре. Он был обнаружен в 2010 году.

Ранее сообщалось, что причиной смерти великой американской певицы стало онкологическое заболевание. За три дня до кончины Франклин объявила о своем крайне тяжелом состоянии и заранее попрощалась с родными и близкими, а также поклонниками ее творчества.