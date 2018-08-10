В театре «Практика» прокомментировали смерть Брусникина

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В театре «Практика», художественным руководителем которого был Дмитрий Брусникин, прокомментировали смерть актера. Об этом сообщается в фейсбуке театра.

«Мы не знаем, как об этом писать, как об этом говорить. Впереди было очень много планов», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, Брусникин стал художественным руководителем театра в мае 2018 года.

Ранее СМИ сообщили, что Брусникин скончался в результате сердечной недостаточности.

9 августа стало известно, что актер, режиссер и художественный руководитель театра «Практика» Дмитрий Брусникин скончался в возрасте 60 лет.