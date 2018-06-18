Терри Гиллиам потерял права на фильм о Дон Кихоте после 29 лет съемок

Режиссер Терри Гиллиам проиграл в суде за права на фильм «Человек, который убил Дон Кихота», сообщает The Hollywood Reporter.

Проект, к которому Гиллиам впервые подступился 29 лет назад и съемки которого переносились множество раз, теперь принадлежит экс-продюсеру режиссера Пауло Бранко. Французский суд установил, что Гиллиам должен выплатить Бранко $11,6 тыс. за наршушшение условий контракта. Тем не менее у Гиллиама останутся права на дистрибуцию фильма.

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По словам адвокатов Гиллиама, контракт был аннулирован, когда Бранко и его компания Alfama Films не смогли спонсировать производство картины, тем самым вынудив автора искать других продюсеров.

Теперь Бранко намерен судиться с новыми продюсерами «Человека, который убил Дон Кихота» — студией Kinology, французским дистрибьютором ленты Ocean Films и с организаторами Каннского кинофестиваля, на закрытии которого прошла премьера фильма.