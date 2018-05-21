Госдеп США займется «библиотекой Шнеерсона» в России

Юристы Госдепартамента США намерены в конце мая посетить Россию для юридических консультаций по вопросу «библиотеки Шнеерсона», на которую сейчас претендует американская хасидская организация, пишет РИА «Новости».

Об этом заявил на российско-американской международной конференции «Диалог Форт Росс – встреча в России» спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

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По словам Швыдкого, в 90-х Россия выполнила требования США по поводу библиотеки. «Коллекция была вынесена в особое здание, к ней был открыт доступ, была специально построена молельная комната», — поделился Швыдкой.

Сейчас книжная коллекция находится в Музее толерантности и является частью религиозного центра российской хасидской общины. Швыдкой отметил, что взаимопонимание с американской стороной было бы легче найти при более благоприятных политических отношениях двух стран.

«Но пока на сегодняшний день это судебное решение, которое каждый день вчиняет России по $50 тыс. за неуважение к суду — решение, которое мы не исполним — оно, к сожалению, привело к замораживанию наших межмузейных контактов по государственной линии», — посетовал Швыдкой.

Библиотека древнееврейских книг и архив Шнеерсона находятся в России. С началом перестройки любавические хасиды начали активно добиваться возвращения им «библиотеки Шнеерсона». 16 января 2013 года суд округа Колумбия обязал российское правительство выплачивать по $50 тыс. ежедневно до даты возврата американским хасидам коллекции книг любавического раввина Йосефа Ицхака Шнеерсона. Позже часть книг была передана московскому Еврейскому музею и центру толерантности.

В 2015 году суд в США разрешил хасидам взыскивать с России $43,7 млн за все дни пребывания в России этой библиотеки с 2013 года. Россия обвинения отвергает и выдвигает встречные претензии к хасидам.

Иосиф Ицхак Шнеерсон вывез часть своей коллекции из Могилевской губернии в Москву в начале Первой мировой войны. Вторая часть оказалась с ним в Польше, где книги во время Второй мировой конфисковали нацисты. После коллекция в качестве трофея снова отправилась в Россию.