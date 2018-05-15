Fox закрывает сериал «Секретные материалы»

Телеканал Fox закрывает фантастический сериал «Секретные материалы» после 11 сезонов, сообщает Entertainment Weekly.

Канал опубликовал свои планы на 2018-19 год, и «Секретных материалов» в расписании нет.

Как пояснил управляющий и председатель Fox Television Гэри Ньюман, сейчас нет планов начинать съемки двенадцатого эпизода телешоу.

Одиннадцатый сезон сериала о специальных агентах ФБР Фоксе Малдере и Дане Скалли и их столкновениях с паранормальными явлениями вышел на телеканале в этом году, однако рейтинги новых «Секретных материалов» оказались очень низкими. Позже Джиллиан Андерсон, игравшая в сериале с первого сезона вместе с Дэвидом Духовны, заявила, что больше не будет сниматься в проекте.