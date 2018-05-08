Каннский кинофестиваль начался с борьбы за равенство женщин

Накануне старта 71-го Каннского кинофестиваля директор смотра Тьерри Фремо собрал внеочередную пресс-конференцию, в рамках которой, сообщает USA Today, обозначил позицию фестиваля по отношению к женщинам- режиссерам.

«Мы хотим идти в ногу с меняющимся миром», — сказал Фремо, чей фестиваль не раз становился площадкой для сексуальных домогательств скандального голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

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Фремо пообещал, что количество мужчин и женщин в отборочных комитетах смотра уравновесят, и все больше женщин будут становиться председателями жюри — так, в этом году председательницей стала Кейт Бланшетт.

Три из 21 фильма основной программы фестиваля сняты женщинами. Фремо утверждает, что количество женщин-режиссеров в основном конкурсе будет расти. Лишь единожды «Золотой пальмовой ветви» удостаивалась женщина — историческая награда досталась Джейн Кэмпион за фильм «Пианино» (1993).

«Кино всегда было в руках мужчин. В будущем будет все больше и больше режиссеров-женщин», — резюмировал Тьерри Фремо. Он также подсчитал, что в субботу на красную дорожку Каннского кинофестиваля выйдет около 100 женщин.

Каннский кинофестиваль открывается во Франции 8 мая. Россию в основном конкурсе представит фильм «Лето» Кирилла Серебренникова.