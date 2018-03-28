Московские театры начнут спектакли минутой молчания

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Московские театры начнут свои спектакли в среду, 28 марта, минутой молчания в память о жертвах пожара в Кемерово, сообщает РИА «Новости».

Российский Молодежный театр отменил вечерний спектакль, а три дневных представления начались с минуты молчания и обращения к зрителям худрука Алексея Бородина.

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Отменил спектакль и Театр имени Маяковского. Вахтанговский театр провел замену: вместо «Мадемуазель Нитуш» пройдет моноспектакль «Пиковая дама» Евгения Князева.

В Большом театре завершаются премьерные показы первого блока балета «Анна Каренина». Перед началом объявят минуту молчания.

Так же поступят в «Современнике», Малом театре, «Ленкоме», Et Cetera, «Табакерке», Театре Сатиры и МХТ имени Чехова.

Ранее сообщалось, что ряд петербургских театров отменили спектакли в день траура.

Также сообщалось, что в Мариинском театре исполнят «Реквием» в память о жертвах пожара в Кемерово.

В России проходят акции памяти жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.