Говорухин и Кончаловский получили премии правительства России

Режиссеры Станислав Говорухин и Андрей Кончаловский, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, писатель Алексей Варламов и другие деятели культуры получили премии правительства России, сообщает РИА «Новости».

Говорухин удостоен награды за создание фильма «Конец прекрасной эпохи», Трегулова – за выставочный проект «Валентин Серов. К 150-летию со дня рождения».

Реклама

Кончаловский вместе с актерами Юлией Высоцкой и Александром Домогаровым получил премию за постановку трилогии по пьесам Антона Чехова на сцене Театра имени Моссовета.

Кроме того, посмертно награжден поэт Евгений Евтушенко.

Ранее сообщалось, что Данила Козловский и Елизавета Боярская стали заслуженными артистами России.