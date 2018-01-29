Путин и Нетаньяху ознакомились с фильмом Хабенского о восстании в концлагере

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поучаствовали в презентации фильма о восстании заключенных под руководством советского офицера Александра Печерского в нацистском концлагере Собибор. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Режиссером кинокартины «Собибор» является Константин Хабенский.

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«В этом году исполняется 75 лет с момента восстания в концлагере Собибор, вошедшего в историю как самое масштабное сопротивление узников. Поражает мужество и сила людей, которые практически с голыми руками шли на врага, несгибаемая воля руководителя восстания, советского лейтенанта Александра Печерского. Это не может не восхищать и не удивлять», — сказал Путин.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе визита в Еврейский музей и центр толерантности получил приглашение от президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александра Бороды посетить открытие мемориала участникам сопротивления в нацистских лагерях.