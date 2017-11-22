Маликов сообщил о смерти Хворостовского
Певец Дмитрий Маликов сообщил о смерти певца Дмитрия Хворостовского, передает РИА «Новости».
«У меня информация от моей поэтессы Лилии Виноградовой, которая с ним очень была близка и которая была там с ним. Она мне написала, что он умер в 3.36 утра по лондонскому времени», — сказал он.
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Позже его смерть подтвердили его агент и семья.
В июне 2015 года у певца была диагностирована опухоль мозга. Он прошел несколько курсов химиотерапии в одном из онкологических центров Лондона, после чего вернулся на сцену. В конце 2016 года его здоровье ухудшилось.