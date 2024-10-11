Второй сезон «Игры в кальмара»: когда выйдет и чем удивит продолжение сериала Сериал «Игра в кальмара»: дата выхода второго сезона, сюжет, кто сыграет главные роли

Стриминговая платформа Netflix выпустила полноценный трейлер второго сезона «Игры в кальмара». Первая часть, вышедшая на экраны в 2021 году, стала сенсацией, а образы из него завирусились по всему миру. В чем причина популярности сериала, когда ждать продолжение, кто исполнит главные роли и чем режиссер удивит зрителей — в материале «Газеты.Ru».

Когда выйдет второй сезон «Игры в кальмара»

Готовится к выходу второй сезон сериала «Игра в кальмара». Продолжение хита Netflix обещает быть не менее увлекательным и шокирующим, чем первая часть.

О том, что будет второй сезон, стало известно сразу же после успеха вышедшей в 2021 году первой части. Однако официально создатели сериала анонсировали продолжение в 2022-м. Долгое время точная дата премьеры была неизвестна. В августе этого года в Netflix сообщили, что премьера второго сезона состоится 26 декабря . Одновременно со второй частью «Игры в кальмара» режиссеры снимали и третью. Третий сезон выйдет уже в 2025 году.

close Кадр из сериала «Игра в кальмара» (2021) Netflix

Что показали в трейлере

В центре внимания трейлера — «продавец игры» Гон Ю. Он начинает свой день под классическую музыку. Принимает душ, облачается в стильный костюм, затягивает галстук — вербовщик выглядит безукоризненно. Последний штрих скрывается в сейфе. Когда Гон Ю открывает его, бодрая музыка затихает, на смену ей приходит тревожная. Мужчина достает из сейфа деньги и ттакчи — бумажные конверты для игры. С их помощью в первом сезоне Гон Ю вербовал участников жестокого шоу.

Финальные титры трейлера показывают, как вербовщик «Игры в кальмара» едет в метро, выходит на станции и демонстрирует тткачи, спрашивая у зрителей, готовы ли они сыграть.

Сюжет сериала «Игра в кальмара»

(без спойлеров)

Первый сезон корейского сериала «Игра в кальмара» стал настоящим феноменом современного киномира. Всего за 17 дней он собрал более 111 млн зрителей и вошел в историю как самый популярный проект стриминговой платформы Netflix. К концу первого месяца многосерийный триллер посмотрели 142 млн подписчиков сервиса .

По итогам показа этот сериал был признан самым популярным сериалом в 94 странах мира.

В центре сюжета первого сезона «Игры в кальмара» — 47-летний безработный игроман Сон Ги Хун. Из-за болезненной любви к скачкам он оказался в долгах, его брак развалился. Маленькая дочка героя живет отдельно, и он даже не может купить ей подарок. Кормит неудачника пожилая мать: невзирая на почтенный возраст, она продолжает работать, чтобы помочь сыну.

Жизнь Ги Хун меняет необычная встреча в метро. Странный человек в деловом костюме и с чемоданом, набитым деньгами, предлагает сыграть ему в корейскую игру ттакчи. Главный герой выигрывает и получает приглашение на большую игру, где можно заработать много денег.

Так Ги Хун оказывается втянут в соревнования на выживание. Игра проходит на острове, вдали от цивилизации и под контролем вооруженных охранников. 456 человек состязаются в смертельных гонках, перетягивают канат через пропасть, пересекают мост из стекла и проходят другие испытания, цена победы в которых — жизнь.

Чем ближе финал «Игры в кальмара» — тем выше ставки, которые делают на фаворитов богатые, испорченные, сильные мира сего.

Сериал «Игра в кальмара» — это не просто искусно закрученный триллер, но и ужасающая метафора, критикующая пороки общества, в котором всем правят деньги.

Что покажут во втором сезоне

Режиссер Хван Дон Хек держит сюжет второго сезона «Игры в кальмара» в секрете. Однако кое-какие подробности просочились в сеть. Например, как он отметил в одном из интервью, в сериале будет «еще больше отличных игр». В частности, по слухам, игроки будут проходить новое испытание — прыжки через огромную смертельную скакалку.

Также режиссер обещал, что главный герой Ги Хун вернется и сделает что-то для мира. Известно, что центральной темой сезона станет месть. По слухам, в новом сезоне появится кукла Чхоль Су — приятель большой аниматронной куклы Ен Хи, чувствительной к движению, которая ввергла в ужас зрителей первой части.

close Кадр из сериала «Игра в кальмара» (2021) Netflix

Помимо главного героя, во второй сезон вернутся вербовщик игроков Гон Ю и ведущий игр, которого играет Ли Бен Хон. Велика вероятность, что зрители вновь увидят на экране полицейского Хван Джун Хо, проникшего на остров в поисках пропавшего брата. Далее есть спойлеры первого сезона, текст можно открыть по клику. В последней серии первого сезона храбрый полицейский узнает, что именно его брат скрывается за маской ведущего игры. После того, как брат стреляет в него, он падает в море, но не ясно, погиб ли он.

Причины популярности сериала

Секрет успеха первого фильма «Игра в кальмара» автор канала BadComedian Евгений Баженов видит в том, что он вовремя вышел и попал в тренд корейских успешных проектов.

«На тот момент было очень популярно корейское кино разных жанров — драмы, дорамы, боевики, триллеры. Тема фильма всегда вызывала интерес: вспомним «Королевскую битву», «Голодные игры». Сериал очень грамотно попал в эту точку. Плюс замечательный актерский состав и интересная подача», — рассказал «Газете.Ru» Баженов.

При этом кринокритик отмечает, что повторить оглушительный успех первой части продолжению будет непросто.

Что будет со вторым сезоном — большой вопрос. Время изменилось. Проблемы, которые поднимает «Игра в кальмара», остались, многие усугубились. Тем не менее, режиссеру придется прыгнуть выше головы. Ему надо не просто заинтересовать, зрителя, но и в течение первых двух серий убедить, что этот проект нужно смотреть. Возможно, с этой задачей он справится, ведь Хван Дон Хек — человек талантливый. Евгений Баженов кинокритик, автор канала BadComedian

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