25 лучших сериалов НВО: от культовых шедевров до современных хитов с высоким рейтингом

«Игра престолов» (Game of Thrones)
Жанр: фэнтези, драма, боевик, приключения
Годы выхода: 2011-2019
Страна: США, Великобритания
Рейтинг: IMDb — 9.2, «Кинопоиск» — 9.0
Режиссеры: Дэвид Наттер, Алан Тейлор, Алекс Грейвз и др.
В ролях: Питер Динклэйдж, Лина Хиди, Эмилия Кларк, Кит Харингтон, Софи Тернер, Мэйси Уильямс, Николай Костер-Вальдау
Количество сезонов и серий: 8 сезонов, 73 серии
Фэнтезийный эпос о борьбе за власть представителей древних родов Семи Королевств. За 300 лет до событий саги их земли завоевал Эйегон I Таргариен. Он основал столицу — Королевскую Гавань. Из мечей поверженных врагов был выкован железный трон — главный символ королевской власти. Три столетия на нем восседали представители рода Таргариенов, пока Роберт Баратион вместе с ближайшим соратником Эддардом Старком не поднял восстание и не сверг их.
События сериала начинаются с момента, когда восседающий на Железном троне Баратион приглашает своего друга Эддарда Старка перебраться в Королевскую Гавань и стать его правой рукой — десницей, а заодно закрепить их союз браком детей. Однако этому решению коварно противостоит жена Роберта Баратиона королева Серсея, представительница рода Ланнистеров. Она мечтает, чтобы в Семи Королевствах воцарилась их династия, и ради этого готова на все. Гибель Баратиона и последующая казнь Старка приводят к началу затяжной и кровавой войны между Ланнистерами и Старками, в которую втянуты представители других знатных родов.
Параллельно этим событиям, на соседнем континенте Эссос вынашивают план возвращения Железного трона изгнанные потомки Таргариенов — принц Визерис и принцесса Дейенерис. У последней вскоре появится собственная армия, и подрастают три дракона, единственные в мире.
Но и это еще не все угрозы для Семи Королевств. На дальнем севере за Стеной, защищающей страну от врагов, появилась таинственная и страшная сила — Белые Ходоки, которыми правит Король Ночи.
Три причины посмотреть сериал «Игра престолов»
- Одна из самых популярных и успешных телевизионных саг в истории, основанная на цикле романов «Песнь льда и огня» американского писателя-фантаста Джорджа Р. Р. Мартина. В свою очередь Мартин вдохновлялся реальными событиями истории, такими как Война Алой и Белой розы, «Черный ужин», Резня в Гленко, осада Константинополя арабами в 717-718 годах, а также историческими персонажами — Вильгельмом Завоевателем, Эдвардом Ланкастерским, Ричардом III. Если вы знаток истории, искать в сериале исторические параллели и отсылки вам будет не менее интересно, чем следить за сюжетом.
- Отсутствие сценарных клише: в саге вы не встретите идеальных героев. Интриги и ужасные поступки могут сочетаться с благородством, предательство — с доблестью, ненависть и жажда власти — с самопожертвованием. Сюжетные линии непредсказуемы, ключевые персонажи могут неожиданно погибнуть, а второстепенные герои вдруг выходят на первый план и продвигают действие. Эти повороты будут держать вас в напряжении с первой и до последней серии. Кстати, сама киногруппа до последнего момента старалась сохранить финальную интригу и отсняла несколько вариантов концовки. Даже исполнители главных ролей не догадывались, какая именно развязка будет показана на экране.
- У сериала десятки престижных наград, в том числе 38 премий «Эмми» в разных номинациях, три премии «Хьюго» за лучшую постановку. Исполнитель роли Тириона Ланнистера Питер Динклэйдж четыре раза был удостоен премии «Эмми», а также премии «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана.
«Чернобыль» (Chernobyl)
Жанр: историческая драма, триллер
Год выхода: 2019
Страна: США, Великобритания
Рейтинг: IMDb — 9.3, «Кинопоиск» — 8.8
Режиссер: Йохан Ренк
В ролях: Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Джесси Бакли, Адам Нагаитис, Пол Риттер, Роберт Эммс, Сэм Тротон, Карл Дейвис
Количество сезонов и серий: 1 сезон, 5 серий
Мини-сериал рассказывает о событиях 1986 года на Чернобыльской АЭС и расследовании причин произошедшей аварии. Спустя два года после катастрофы ученый-химик Валерий Легасов надиктовывает на магнитофон заметки о своем участии в ликвидации аварии. Он обвиняет в случившемся заместителя главного инженера станции Анатолия Дятлова и утверждает, что тот заслуживает смерти. Спрятав кассеты, Легасов совершает самоубийство.
В день аварии пожарный Василий Игнатенко и его жена Людмила становятся свидетелями взрыва на Чернобыльской АЭС. Василий направляется к месту пожара, обещая Людмиле быстро вернуться домой. В это время на станции проходит экстренное совещание, на котором Дятлов заявляет, что ядро реактора не могло взорваться, а пострадал лишь бак системы управления и защиты. Инженеры, добравшиеся до реакторного зала, видят открытое горение активной зоны. Однако руководство ЧАЭС заверяет Припятский горисполком, что ситуация под контролем.
В этом сомневаются ученые. Многочисленные признаки говорят о высокой степени радиоактивного загрязнения. В Припять отправляются члены правительственной комиссии — Валерий Легасов и заместитель председателя совета министров СССР Борис Щербина, чтобы оценить обстановку на Чернобыльской АЭС. На месте становится ясно, что ситуация критическая.
Три причины посмотреть сериал «Чернобыль»
- Атмосфера и советский быт 1980-х годов воссозданы с мельчайшими подробностями. Съемки проходили в Литве – в нескольких городах и на Игналинской атомной электростанции, а также на Украине. На съемках продюсеры использовали одежду, автомобили, технику тех времен. Чтобы добиться эффекта подлинности и старины, художники по несколько раз перекрашивали нужные предметы.
- Сериал снова всколыхнул интерес к самой масштабной радиационной катастрофе в мире. Создатели проекта не раз подчеркивали, что для них важна историческая достоверность событий, которую им в целом удалось соблюсти. В сериале есть ряд вымышленных персонажей — они обобщают образы людей, участвовавших в ликвидации аварии.
- У проекта множество наград, в том числе премии «Эмми» в категориях «Лучший мини-сериал», «Лучшая режиссура» и «Лучший сценарий», премия «Золотой глобус».
«Настоящий детектив» (True Detective)
Жанр: детектив, криминал, триллер, драма
Годы выхода: 2014 — по настоящее время
Страна: США
Рейтинг: IMDb — 8.9, «Кинопоиск» — 8.6
Режиссер: Кэри Фукунага
В ролях: Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсон, Колин Фаррелл, Мишель Монаган, Рэйчел Макадамс, Тейлор Китч, Джоди Фостер, Кали Рейс
Количество сезонов и серий: 4 сезона, 30 серий
Криминальный сериал-антология, каждый сезон которого рассказывает новую историю с новыми персонажами. В первом сезоне детективы Мартин Харт и Раст Коул расследуют ритуальное убийство женщины в штате Луизианна.
Действие второго сезона разворачивается в Калифорнии. Из-за убийства коррумпированного чиновника под угрозой срыва крупный бизнес-проект, связанный со строительством железнодорожной магистрали. Три детектива ведут расследование. Выяснить обстоятельства смерти хочет и глава преступного клана Фрэнк Семион, потерявший из-за провала проекта миллионы долларов. У каждого в этом деле свои мотивы и секреты.
В третьем сезоне расследование страшного преступления ведется в городке Озарк. Два детектива выясняют обстоятельства исчезновения двух детей. Действие разворачивается в трех временных периодах.
Четвертый сезон переносит нас на Аляску в полярную ночь. С научно-исследовательской станции пропадает группа ученых. Вскоре их тела обнаруживают вмерзшими в лед. Две женщины-детектива ведут расследование. Местные жители рассказывают о духах и привидениях, творящих зло. Но детектив Наварро считает, что преступление связано с давним убийством одной из жительниц.
Три причины посмотреть сериал «Настоящий детектив»
- У создателя сериала сценариста Ника Пиццолатто, который участвовал в съемках трех первых сезонов, получилось уйти от шаблонов полицейского сериала и сделать микс детективного сюжета, мрачной атмосферы, прозы провинциальной жизни и местечковых суеверий и преданий.
- Звезды Голливуда в главных ролях.
- В сериале есть место для размышлений на философские темы: в чем заключается человеческая природа и почему мы живем в вечной борьбе света и тьмы.
«Мир Дикого Запада» (Westworld)
Жанр: фантастика, драма, триллер, приключения, вестерн
Годы выхода: 2016 — 2022
Страна: США
Рейтинг: IMDb — 8.5, «Кинопоиск» — 7.8
Режиссеры: Джонатан Нолан, Ричард Дж. Льюис, Фред Туа, Винченцо Натали и др.
В ролях: Тандиве Ньютон, Джеффри Райт, Эд Харрис, Эван Рэйчел Вуд, Тесса Томпсон, Джеймс Марсден, Люк Хемсворт, Энтони Хопкинс, Аарон Пол
Количество сезонов и серий: 4 сезона, 36 серий
Научно-фантастический вестерн, действие которого происходит в футуристическом парке развлечений «Мир дикого Запада», населенном андроидами, которые выполняют любые желания гостей. Создатель парка доктор Роберт Форд постоянно работает над усовершенствованием роботов. За деньги богатые посетители могут воплотить в жизнь любую, даже самую дикую фантазию. После каждого визита роботам стирают память, они не помнят выходки посетителей. Но однажды система дает сбой, и андроиды перестают повиноваться.
Три причины посмотреть сериал «Мир Дикого Запада»
- Сериал — современная адаптация одноименного фильма 1973 года. Автор оригинальной истории — известный писатель-фантаст, сценарист и режиссер Майкл Крайтон.
- Джонатан Нолан в работе над проектом вдохновлялся компьютерными играми, в частности The Elder Scrolls V: Skyrim. В ней неигровые персонажи живут своей жизнью независимо от присутствия игрока. Эта идея легла в основу запрограммированных историй андроидов в сериале.
- В телешоу много загадок и аллюзий. Оно дает пищу для размышлений о природе сознания, свободе выбора и границах между человеком и искусственном интеллектом.
«Прослушка» (The Wire)
Жанр: триллер, драма, криминал
Годы выхода: 2002 — 2008
Страна: США
Рейтинг: IMDb — 9.3, «Кинопоиск» — 8.5
Режиссеры: Джо Чаппелль, Эрнест Р. Дикерсон, Кларк Джонсон и др.
В ролях: Доминик Уэст, Лэнс Реддик, Уэнделл Пирс, Кларк Питерс, Соня Сон, Дирдри Лавджой, Эйдан Гиллен, Сет Гиллиам, Идрис Эльба, Вуд Харрис
Количество сезонов и серий: 5 сезонов, 60 серий
Криминальная драма о борьбе полицейских с наркоторговлей в Балтиморе. Специальное подразделение с помощью технических средств для прослушивания и скрытой видеосъемки ведет расследование деятельности наркоимперии, которой руководит Эвон Барксдейл. Главная задача отдела — отправить наркодилеров за решетку. А для этого нужно собрать весомые улики.
Метод прослушки показывает свою эффективность и в расследовании других преступлений: контрабанда, убийства, коррупция, подлоги. Каждый сезон выявляет новые стороны криминальной жизни Балтимора.
Три причины посмотреть сериал «Прослушка»
- Создатель и сценарист сериала — писатель и бывший криминальный репортер Дэвид Саймон. Сюжет во многом основан на журналистских наблюдениях Саймона и на опыте его друга, одного из продюсеров проекта Эда Бернса, который 20 лет проработал в полиции Балтимора и участвовал в расследованиях дел о наркотиках с использованием специальной аппаратуры. Вместе они написали книгу о криминальной жизни Балтимора, а ряд историй реальных людей послужил основой для разных сюжетных линий «Прослушки».
- Честность создателей в освещении проблем бедности, преступности, социального неравенства.
- Сценарий удостоен многих престижных наград, в частности премии Эдгара По и премии Гильдии сценаристов США.
«Клан Сопрано» / «Сопрано» (The Sopranos)
Жанр: криминальная драма, трагикомедия
Годы выхода: 1999 — 2007
Страна: США
Рейтинг: IMDb — 9.2, «Кинопоиск» — 8.8
Режиссеры: Тимоти Ван Паттен, Джон Паттерсон, Аллен Култер и др.
В ролях: Джеймс Гандольфини, Иди Фалько, Лоррейн Бракко, Майкл Империоли, Стив Ван Зандт, Роберт Айлер, Тони Сирико, Джэми-Линн Сиглер
Количество сезонов и серий: 6 сезонов, 86 серий
Криминальная драма о жизни главы мафиозного клана в Нью-Джерси Тони Сопрано. Он уверенно руководит своими подчиненными, преодолевая всевозможные трудности, находя гениальные решения и добиваясь своих целей. Но есть и другая сторона его жизни — огромная семья, где буквально каждый родственник — ходячая проблема. Тони постоянно ссорится с женой, мать вечно им недовольна. А еще у него напряженные отношения с дядей, так как тот считает, что Тони незаконно забрал бразды правления кланом.
На семейном пикнике Тони Сопрано теряет сознание. Выясняется, что причина обморока – не физическое, а психологическое состояние главы мафиозного клана. Тони, страдающий от приступов панических атак, тайком обращается к психотерапевту, но рассказать подробности — значит нарушить кодекс молчания — клятву, которая связывает всех членов преступной группировки.
Три причины посмотреть сериал «Сопрано»
- Новый подход к описанию жизни мафии. Непредсказуемый и жестокий преступник испытывает личностный кризис и с помощью психотерапевта пытается разобраться, в чем смысл его существования. Сериал отличается глубокой психологической проработкой персонажей, юмором и драматизмом, и в то же время в нем полно шокирующих жестоких сцен.
- Создатель сериала Дэвид Чейз взял за основу сюжета деятельность реальной мафиозной семьи Декавальканте — главной организованной преступной группировки Нью-Джерси. Кроме того, он опирался на личный опыт: у Чейза были сложные отношения с матерью, вследствие чего он также пользовался услугами психотерапевта.
- В 2021 году вышел приквел «Клана Сопрано» — полнометражный фильм «Множественные святые Ньюарка», в котором рассказывается о юности Тони Сопрано.
«Наследники» (Succession)
Жанр: драма, комедия
Годы выхода: 2018 — 2023
Страна: США
Рейтинг: IMDb — 8.8, «Кинопоиск» — 8.1
Режиссеры: Марк Майлод, Андрий Парекх, Шари Спрингер Берман и др.
В ролях: Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук, Мэттью Макфэдиен, Алан Рак, Николас Браун, Хиам Аббасс, Питер Фридман, Дж. Смит-Камерон
Количество сезонов и серий: 4 сезона, 39 серий
Напряженная и полная интриг драма о семье Рой, владеющей международным конгломератом СМИ и развлечений Waystar RoyCo. У главы семейства, властного и решительного Логана Роя, стремительно ухудшается здоровье. Его дети — Коннор от первого брака, Кендалл, Роман и Шивон от второго брака — вступают в борьбу за кресло президента конгломерата. У каждого из них свои амбиции и свои странности, а в борьбе за власть они готовы на любую подлость.
Коннор живет на ранчо в Нью-Мексико, он далек от семейного бизнеса, поэтому во всех вопросах принимает сторону братьев и сестры, однако он не лишен честолюбия. Кендалл — бывший наркоман, самый амбициозный из всех детей Логана, поскольку считает себя главным наследником. А потому он изо всех сил стремится показать всем свою значимость. Роман — инфантильный и избалованный младший брат, который раздражает окружающих своими поступками. Он соперничает со своими братьями и сестрой за внимание отца и тоже полон честолюбивых замыслов. Шив — единственная дочь Логана Роя, увлечена политикой и работает политическим консультантом, но как только заходит речь о дележе портфелей Waystar RoyCo — становится активной участницей семейных дрязг и интриг. Но есть еще третья жена олигарха — Марша Рой и другие заинтересованные родственники, да и сам Логан не намерен просто так отдавать свое кресло.
Три причины посмотреть сериал «Наследники»
- Сериал в сатирическом ключе показывает темные стороны богатства и власти семейного клана, где каждый готов на все, чтобы получить желаемое. Шоу отличается сарказмом, юмором и отличной игрой актеров.
- В основу сериала лег сценарий для фильма о медиамагнате Руперте Мердоке, который написал создатель сериала Джесси Армстронг за несколько лет до проекта. Фильм так и не был снят, зато многое из сценария было заимствовано для «Наследников».
- У проекта множество наград, в том числе премия Британской академии телевидения за лучшую международную программу, три премии «Золотой глобус» за лучший драматический телесериал. За четыре сезона «Наследники» получили 75 номинаций на премию «Эмми» и в 19-ти из них одержали победу.
«Барри» (Barry)
Жанр: драма, комедия, детектив
Годы выхода: 2018 — 2023
Страна: США
Рейтинг: IMDb — 8.3, «Кинопоиск» — 7.7
Режиссеры: Билл Хейдер, Алек Берг, Хиро Мурай и др.
В ролях: Билл Хейдер, Стивен Рут, Сара Голдберг, Энтони Кэрриган, Генри Уинклер, Д'Арси Карден, Майкл Ирби, Райтор Дойл, Даррел Бритт-Гибсон, Энди Кэри
Количество сезонов и серий: 4 сезона, 32 серии
Бывший морской пехотинец Барри Беркман работает киллером. Куратор направляет его в Лос-Анджелес, чтобы выполнить очередной заказ. Свою жертву Беркман выслеживает в актерском классе, где преподает экспрессивный и харизматичный театральный тренер Джин Кузино. Барри впечатлен занятиями и новым кругом общения, он мечтает сменить карьеру наемного убийцы на театральные подмостки. Но развязаться со своим прошлым и начать новую жизнь не так-то просто. К тому же за Барри ведут слежку и заказчики, и куратор.
Три причины посмотреть сериал «Барри»
- Сериал отличается нестандартным юмором, неожиданными поворотами сюжета и прекрасной игрой актеров.
- Для актера, звезды известного комедийного шоу «Saturday Night Live» Билла Хейдера сериал стал режиссерским дебютом. Он же исполнил в нем главную роль. За эту актерскую работу Хейдер был удостоен премий Ассоциации телевизионных критиков, «Выбор телевизионных критиков» и «Спутник».
- «Барри» — не просто история о наемном убийце, но и своеобразная комедия о выгорании, поиске призвания, преодолении страхов и психологических барьеров и возможности исправить ошибки прошлого.
«Большая маленькая ложь» (Big Little Lies)
Жанр: драма, детектив, криминал
Годы выхода: 2017 — 2019
Страна: США
Рейтинг: IMDb — 8.4, «Кинопоиск» — 8.1
Режиссеры: Жан-Марк Валле, Андреа Арнольд
В ролях: Риз Уизерспун, Николь Кидман, Шейлин Вудли, Александр Скарсгард, Адам Скотт, Мэрил Стрип, Зои Кравиц, Лора Дерн, Джеймс Таппер, Джеффри Нордлинг
Количество сезонов и серий: 2 сезона, 14 серий
Драматический сериал, снятый на основе одноименного романа австралийской писательницы Лианы Мориарти. В небольшом калифорнийском городке на благотворительном балу в школе происходит жестокое убийство. Подробности преступления и даже имя жертвы неизвестны. Но каким-то образом с этим преступлением связаны пять семей, дети которых учатся в одной школе. Их матери что-то знают и им есть что скрывать.
Три причины посмотреть сериал «Большая маленькая ложь»
- Голливудские звезды в главных ролях. Николь Кидман и Риз Уизерспун также выступили продюсерами сериала.
- Сериал — прекрасное «пособие» для психологических разборов. Все героини разные, у каждой — свои травмы, боли и проблемы, скрытые за фасадом благополучия и счастливой жизни.
- Множество наград и номинаций, в том числе «Золотой глобус» за лучший мини-сериал, лучшую женскую роль (Николь Кидман), восемь премий «Эмми» и премия за выдающиеся достижения в кино, сериале и специальном шоу от Ассоциации телевизионных критиков.
«Вице-президент» (Veep)
Жанр: комедия, политическая сатира
Годы выхода: 2012 — 2019
Страна: США
Рейтинг: IMDb — 8.4, «Кинопоиск» — 7.5
Режиссеры: Бекки Мартин, Крис Эддисон, Армандо Ианнуччи и др.
В ролях: Джулия Луи-Дрейфус, Анна Кламски, Тони Хейл, Рейд Скотт, Тимоти С. Саймонс, Мэтт Уолш, Гэри Коул, Кевин Данн, Суфе Брэдшоу, Сара Сазерленд
Количество сезонов и серий: 7 сезонов, 65 серий
Комедийный сериал о жизни успешной женщины-политика Селины Майер. В 2012 году во время предвыборной гонки она входит в штаб будущего президента Стюарта Хьюза и становится вице-президентом. На этом посту ей предстоит решать огромное количество проблем и находить выход из самых сложных ситуаций, а заодно набирать политические очки. У Селины сложная личная жизнь и непростые отношения с дочерью Кэтрин. И к тому же расслабиться ей не дает собственная команда — то и дело Селине приходится исправлять ошибки подчиненных.
Три причины посмотреть сериал «Вице-президент»
- Сатира на политическую систему с ее условностями, бюрократией, имитацией бурной деятельности и беспрерывной заботой о репутации и имидже высокопоставленных лиц.
- Создатель сериала шотландский сценарист и режиссер Армандо Ианнуччи — дока в жанре политической сатиры. Он также известен работой над сериалом «Гуща событий» о деятельности чиновников британского правительства, фильмами «В петле» и «Смерть Сталина».
- У сериала 17 прайм-таймовых премий «Эмми» главная американская премия в области телевидения, ежегодно вручаемая Американской телевизионной академией.
«Настоящая кровь» (True Blood)
Жанр: драма, ужасы, фэнтези
Годы выхода: 2008 — 2014
Страна: США
Рейтинг: IMDb — 7.9, «Кинопоиск» — 7.7
Режиссеры: Майкл Леманн, Скотт Уинант, Даниэль Минахан и др.
В ролях: Анна Пэкуин, Стивен Мойер, Александр Скарсгард, Сэм Трэммелл, Райан Квантен, Рутина Уэсли, Нелсан Эллис, Джим Пэррак, Дебора Энн Уолл, Денис О'Хэр
Количество сезонов и серий: 7 сезонов, 80 серий
Фантастическая драма, в которой вампиры благодаря изобретению искусственной крови вышли из тени и стали частью общества. Несмотря на то, что они официально отказались от употребления человеческой крови, многие к ним по-прежнему относятся враждебно, особенно в маленьких городах с консервативными устоями – таких как Бон-Там в штате Луизиана, где по сюжету встречаются главные герои.
Она — Сьюки Стэкхауз, официантка в местном баре, обладающая телепатическими способностями. Сьюки не разделяет негативного отношения к вампирам, так как сама с детства была изгоем. Он — Билл Комптон, 173-летний вампир с прекрасными манерами. Вместе им придется через многое пройти, прежде чем заслужить уважение и принятие в обществе. Все осложняется серией убийств, произошедших в городке. В жутких преступлениях все винят вампиров.
Три причины посмотреть сериал «Настоящая кровь»
- Сериал основан на серии романов «Вампирские тайны» американской писательницы Шарлин Харрис и точно понравится любителям вампирских саг.
- Проект внес свои поправки в вампирскую мифологию. Например, вампиру нужно приглашение, чтобы войти в дом к человеку, в сериале человек может приглашение отозвать. Или такой момент: оказывается, вампиры отражаются в зеркалах, на них не действует распятие, святая вода или чеснок. Согласно Биллу Комптону, эти мифы создали вампиры, чтобы обезопасить себя.
- У каждого сезона свой захватывающий сюжет. Сквозной линией проходят отношения главных героев, перипетии которых точно заставят вас сопереживать.
«Рим» (Rome)
Жанр: историческая драма
Годы выхода: 2005 — 2007
Страна: США, Великобритания, Италия
Рейтинг: IMDb — 8.7, «Кинопоиск» — 8.3
Режиссеры: Майкл Аптед, Микаэл Саломон, Аллен Култер и др.
В ролях: Кевин МакКидд, Рэй Стивенсон, Полли Уокер, Керри Кондон, Джеймс Пьюрфой, Линдси Дункан, Тобайас Мензис, Индира Варма, Киран Хайндс, Кеннет Крэнэм
Количество сезонов и серий: 2 сезона, 22 серии
Историческая драма о жизни римлян во времена заката Римской республики. Действие начинается в 52 г. до н.э. Заканчивается восьмилетняя война против Галлии, и Гай Юлий Цезарь готовится с триумфом войти в Рим. Его популярность невероятно высока. И в Сенате очень опасаются этого и планируют заговор. Подстрекатели уговаривают консула Римской республики полководца Помпея Великого выступить с войском против Цезаря. В республике начинается гражданская война. В водоворот событий оказываются втянуты ветераны XIII легиона Луций Ворен и Тит Пуллон.
Три причины посмотреть сериал «Рим»:
- Полное погружение в историческую атмосферу. Съемки проходили в окрестностях Рима, где были воссозданы многие постройки древней римской столицы — от форума до трущоб. В сериале отражены разные стороны жизни республики.
- Реалистичность, великолепные визуальные эффекты, особое внимание деталям и быту той эпохи. Съемочная группа изучила много исторических и научных трудов, вплоть до того, как жестикулировали люди в Древнем Риме.
- Бюджет каждой серии составил около 10 млн долларов. Благодаря популярности сериала стали развиваться другие подобные высокобюджетные телепроекты.
«Умерь свой энтузиазм» (Curb Your Enthusiasm)
Жанр: ситком
Годы выхода: 2000 — 2024
Страна: США
Рейтинг: IMDb — 8.8, «Кинопоиск» — 7.4
Режиссеры: Джефф Шаффер, Роберт Б. Уайди, Ларри Чарльз и др.
В ролях: Ларри Дэвид, Джефф Гарлин, Шерил Хайнс, Сьюзи Эссман, Дж.Б. Смув, Ричард Льюис, Тед Дэнсон
Количество сезонов и серий: 12 сезонов, 120 серий
Комедийный сериал, в котором известный американский актер, сценарист и комик Ларри Дэвид разыгрывает истории из собственной жизни и играет самого себя. Он занят не только работой, но и склоками с женой, своим другом и агентом Джеффом Грином, а также с его женой и своими приятелями. Причины того, что главный герой попадает в нелепые и комические ситуации — его непростой характер. Ларри — весьма нервный тип, его натура — букет из тревожности, упрямства, прямолинейной откровенности и недопонимания людей.
Три причины посмотреть сериал «Умерь свой энтузиазм»
- Постоянная актерская импровизация. Перед съемкой исполнители ролей получали лишь краткий обзор сцены и общие указания.
- За 12 сезонов звездными камео в телешоу отметилось множество известных артистов, спортсменов и деятелей культуры. Среди них Мег Райан, Мартин Скорсезе, Мила Кунис, Шон Пенн.
- У сериала две прайм-таймовых премии «Эмми» и премия «Золотой глобус».
«Двойка» (The Deuce)
Жанр: драма, криминал
Годы выхода: 2017 — 2019
Страна: США
Рейтинг: IMDb — 8.1, «Кинопоиск» — 7.8
Режиссеры: Алекс Холл, Джеймс Франко, Роксанн Доусон и др.
В ролях: Джеймс Франко, Мэгги Джилленхол, Лоуренс Гиллиард мл., Маргарита Левиева, Эмили Мид, Дэниэл Саули, Кристофер Бауэр, Крис Кой
Количество сезонов и серий: 3 сезона, 25 серий
Драматический сериал о зарождении порноиндустрии. Действие происходит в 1970-х годах в Нью-Йорке. Рядом с Таймс-сквер есть злачное место, которое все называют «Двойка». Это квартал, расположенный на 42-й улице между 7-й и 8-й авеню. Здесь процветает торговля наркотиками и проституция, в бизнес втягивают наивных провинциалок, а в кинотеатрах крутят фильмы для взрослых. Не удивительно, что именно в этом месте произошел бурный расцвет порнографии, показанный через истории конкретных людей — проституток, барменов, сутенеров и бандитов.
Винсент Мартино трудится в баре, связанном с мафией и разными криминальными схемами. Он вынужден постоянно покрывать долги своего непутевого братца-близнеца Фрэнки. Местный мафиози Руди Пипило связывает Винсента с проститутками и сутенерами с Таймс-сквер. У одной из проституток — Эйлин «Кенди» Меррелл — амбиции простираются дальше работы на панели. Она участвует в съемках фильмов для взрослых. Так Винсент и Фрэнк оказываются у истоков становления порноиндустрии.
Три причины посмотреть сериал «Двойка»
- Один из создателей «Двойки» — Дэвид Саймон, который также известен работой над такими проектами, как «Прослушка», «Убойный отдел» и «Поколение убийц».
- Главные роли в сериале исполнили Мэгги Джилленхол и Джеймс Франко, причем последний сыграл в сериале обоих близнецов.
- Сериал не идеализирует порнобизнес, а показывает его темную сторону — эксплуатацию и жестокость. В то же время в нем рассказаны человеческие истории и подняты многие актуальные проблемы: феминизм, гендерные отношения, наркотики, преступность, ВИЧ.
«Винил» (Watchmen)
Жанр: музыкальная драма
Год выхода: 2016
Страна: США
Рейтинг: IMDb — 7.7, «Кинопоиск» — 7.8
Режиссер: Мартин Скорсезе
В ролях: Бобби Каннавале, Оливия Уайлд, Рэй Романо, Ато Эссандо, Макс Каселла, П. Дж. Бирн
Количество сезонов и серий: 1 сезон, 10 серий
Ретро-сериал о 1970-х, времени расцвета новых музыкальных групп и направлений. Владелец студии звукозаписи Ричи Финестра пытается сохранить свой убыточный бизнес, который вот-вот поглотят конкуренты. Но перезагрузка требует точных действий и понимания новых веяний в музыке. Однажды, отправившись за очередной дозой кокаина, Ричи случайно слышит молодой коллектив New York Dolls и думает, что это его шанс
В этот период кризис переживает не только бизнес главного героя, но и его личная жизнь. Его жена Дэвон, бывшая модель, актриса и фотограф, когда-то оставила богемную тусовку ради семьи, а теперь тихо ненавидит свое существование. Когда Ричи уходит в запой, она решает вернуть времена своей молодости.
Почему стоит посмотреть сериал «Винил»
- Пройти мимо сериала, который сделали Мартин Скорсезе, рок-музыкант вокалист рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер и сценарист «Волка с Уолл-стрит» Теренс Уинтер, в принципе невозможно. В 2008 году Скорсезе снял документальный фильм «The Rolling Stones. Да будет свет», тогда у них с Джаггером и родилась идея сериала.
- Много музыки. Выбором композиций занимался лично Скорсезе, и здесь тоже не обошлось без сюрпризов. Стилизованная музыка 1970-х вас наверняка впечатлит.
- Прекрасно воссозданная эпоха: локации, среди которых особое место занимает клуб Max's New York City, фасоны одежды, машины и техника и, конечно, атмосфера — все соответствует тому времени.
«Дом дракона» (House of the Dragon)
Жанр: приключения, фэнтези, драма
Год выхода: 2022 — по настоящее время
Страна: США
Рейтинг: IMDb — 8.4, «Кинопоиск» — 8.1
Режиссеры: Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник и др.
В ролях: Пэдди Консидайн, Мэтт Смит, Эмма Д'Арси, Рис Иванс, Стив Туссэн, Ив Бэст, Соноя Мидзуно, Фабьен Франкель, Оливия Кук, Эмили Кэри
Количество сезонов и серий: 2 сезона, 18 серий
Приквел сериала «Игра престолов», созданный по роману Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь». Действие происходит через сто лет после объединения Семи Королевств под властью Эйегона I Таргариена и за двести лет до событий «Игры престолов». В сериале освещаются события войны за престол, известные как «Пляска драконов».
После смерти короля Визериса I между его наследниками возникает конфликт. На Железный трон в равной степени претендуют дочь Визериса от первого брака принцесса Рейенира и сын от второго брака принц Эйегон Таргариен. Кроме того, у умершего короля есть младший брат Дейемон, который тоже не прочь взойти на престол и ведет свою игру. В Семи Королевствах начинается кровопролитная война, в которой драконы играют важную роль.
Три причины посмотреть сериал «Дом дракона»
- В отличие от «Игры престолов» драконы в новом сериале становятся полноценными персонажами со своей историей и характерами. Битвы с их участием невероятно зрелищные и эффектные.
- Сериал вновь отсылает нас к реальным историческим событиям. Прототипом конфликта между Рейенирой и Эйегоном II стала война за английский престол между племянником короля Генриха I Стефаном и дочерью Генриха Матильдой, длившаяся с 1135 по 1154 год.
- На 2025 год запланированы съемки третьего сезона сериала, кроме того, продюсер Райан Кондал анонсировал и четвертый сезон, который станет последним.
«Молодой папа» (The Young Pope) и «Новый папа» (The New Pope)
Жанр: драма
Год выхода: 2016 — 2020
Страна: Италия, Испания, Франция, США, Великобритания
Рейтинг: IMDb — 8.3, «Кинопоиск» — 8.2
Режиссер: Паоло Соррентино
В ролях: Джуд Лоу, Дайан Китон, Сильвио Орландо
Количество сезонов и серий: 2 сезона, 19 серий
В центре сюжета — история 47-летнего Ленни Белардо, который в ходе интриг опытных кардиналов становится папой Пием XIII. Надежды манипулировать новым понтификом развеялись у его покровителей с первых часов правления. Новый римский папа оказался своенравным, независимым и жестким, что стало для многих сюрпризом. Единственный человек, кому он доверяет — сестра Мэри, воспитавшая Ленни и подготовившая его к карьере священника. Когда-то родители-хиппи бросили их с Мэри, но Ленни не теряет надежды их найти.
Недоброжелатели пытаются скомпрометировать молодого папу, чтобы устроить скандал и сместить его, но их попытки терпят фиаско. Более того, новый понтифик проявляет необыкновенную твердость в своих решениях: он отказывается от публичности и объявляет войну гомосексуальности в Церкви.
Три причины посмотреть сериал «Молодой папа»
- Священники, кардиналы и сам Папа Римский показаны обычными людьми со своими недостатками. Образ церкви оказывается неидеальным, как и мир вокруг.
- Пий XIII — одна из лучших ролей Джуда Лоу в его актерской карьере.
- Визуальная составляющая сериала и работа оператора Луки Бигацци со свойственным ему разнообразием ракурсов и вниманием к деталям.
«Что знает Оливия?» (Olive Kitteridge)
Жанр: драма
Год выхода: 2014
Страна: США
Рейтинг: IMDb — 8.3, «Кинопоиск» — 8.0
Режиссер: Лиза Холоденко
В ролях: Фрэнсис Макдорманд, Энн Дауд, Ричард Дженкинс, Кен Чизман
Количество сезонов и серий: 1 сезон, 4 серии
Мини-сериал по одноименному роману американской писательницы, обладательницы Пулитцеровской премии Элизабет Страут. Главная героиня — учительница математики Оливия Киттеридж — вместе с мужем Генри и сыном Кристофером в городе Кросби в штате Мэн. Оливия — человек с тяжелым характером: вечно недовольная, суровая, прямолинейная. И в то же время ранимая и по-своему мудрая. Ее депрессивная натура отравляет жизнь окружающим, в первую очередь ее мужу Генри, доброму и отзывчивому человеку.
Сериал охватывает 25-летний период жизни Оливии. Сериал начинается с попытки самоубийства героини. Что привело ее к этому? Каждая из четырех серий отражает определенное трагическое событие в жизни Оливии и показывает, как менялась она и ее окружение.
Три причины посмотреть сериал «Что знает Оливия?»
- Психологический драматизм. Семейная драма рассказывает о тонкостях человеческих отношений, их сложности и противоречивости.
- Главную роль исполнила Фрэнсис Макдорманд, звезда фильмов «Фарго», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», лауреат четырех премий «Оскар».
- Сериал — обладатель большого количества наград, в том числе восьми прайм-таймовых премий «Эмми».
«Байки из склепа» (Tales from the Crypt)
Жанр: фэнтези, ужасы, комедия, триллер
Год выхода: 1989 — 1996
Страна: США
Рейтинг: IMDb — 7.7, «Кинопоиск» — 7.7
Режиссеры: Рассел Малкэхи, Эллиот Сильверстайн, Роберт Земекис
Количество сезонов и серий: 7 сезонов, 93 серии
Сериал-антология, снятый по мотивам комиксов Уильяма М. Гейнса. Короткие смешные истории рассказаны от лица Хранителя склепа и предваряются его едкими комментариями. Серии не связаны между собой, у каждой — свой сюжет и персонажи. Их объединяет только основная мысль: за плохие поступки всегда приходится расплачиваться. Так, в одном из эпизодов рассказывается о женщине, убившей мужа из-за страховки. В итоге ее преследует маньяк в облике Санта-Клауса. Герои другого сюжета — молодожены Пегги и Чарльз. Чарльз решает убить Пегги ради ее наследства, но выясняется, что Пегги — совсем не та, за кого себя выдает.
Три причины посмотреть сериал «Байки из склепа»
- Один из авторов идеи адаптировать комиксы на экране — Роберт Земекис, режиссер таких фильмов, как «Назад в будущее» и «Форрест Гамп».
- Огромный список приглашенных звезд для участия в проекте — от Арнольда Шварценеггера до Деми Мур.
- Особая атмосфера сериала — смешная, жуткая и одновременно поучительная.
«Секс в большом городе» (Sex and the City)
Жанр: комедийная драма
Год выхода: 1998 — 2004
Страна: США
Рейтинг: IMDb — 7.3, «Кинопоиск» — 8.2
Режиссеры: Майкл Патрик Кинг, Аллен Култер, Майкл Энглер и др.
В ролях: Сара Джессика Паркер, Ким Кэтролл, Кристин Дэвис, Синтия Никсон, Дэвид Эйгенберг, Крис Нот, Уилли Гарсон
Количество сезонов и серий: 6 сезонов, 94 серии
Популярный культовый сериал о жизни в Нью-Йорке. Главные героини — четыре подруги, жительницы мегаполиса, которым чуть за 30. Это автор колонки «Секс в большом городе» в газете New York Star Кэрри Брэдшоу, PR-менеджер Саманта Джонс, адвокат Миранда Хоббс и арт-директор Шарлотта Йорк.
Все они придерживаются свободных взглядов и не отказывают себе в удовольствиях. Их личная жизнь насыщенна, поэтому подругам всегда есть что обсудить — вплоть до интимных подробностей. Но все они разные. Шарлотта ищет романтики и любви, Саманта относится к сексу потребительски и не стесняется разовых отношений и экспериментов, успешная в карьере Миранда ищет мужчину, который не будет бояться ее амбиций, а Кэрри неожиданно встречает Мужчину своей мечты и начинает строить с ним отношения.
Три причины посмотреть сериал «Секс в большом городе»
- В сериале обсуждаются актуальные для своего времени вопросы, а порой и табуированные темы: роль женщины, феминизм, импотенция, безопасный секс и т.д.
- Для многих поколений зрителей сериал стал гидом в вопросах моды, развлечений и образа жизни.
- У сериала семь премий «Эмми» и восемь «Золотых глобусов», а также 36 других наград.
«Служба новостей» (The Newsroom)
Жанр: драма
Год выхода: 2012 — 2014
Страна: США
Рейтинг: IMDb — 8.6, «Кинопоиск» — 8.1
Режиссеры: Алан Пол, Грег Моттола, Энтони Хемингуэй и др.
В ролях: Джефф Дэниелс, Эмили Мортимер, Джон Галлахер мл., Элисон Пилл, Томас Садоски, Дев Патель, Оливия Манн
Количество сезонов и серий: 3 сезона, 25 серий
Сериал рассказывает о закулисье новостного телевидения и о том, как делаются новостные сюжеты. Уилл Макэвой — популярный телеведущий вечерних новостей телеканала ACN, любимец зрителей, несколько утомленный славой. Его стратегия — нравиться всем, а для этого приходится избегать острых тем и высказываний. Программа превращается из новостной в развлекательную и постепенно «скисает». Поэтому его босс Чарли Скиннер объявляет об изменении формата новостного шоу. Он нанимает в качестве продюсера известную журналистку Маккензи Макхейл, бывшую возлюбленную Макэвоя, и дает ей карт-бланш.
Скиннер надеется таким образом расшевелить новостную программу и вдохнуть в нее новую жизнь. Макхейл — сторонница «честного шоу» без оглядки на рейтинги. Ей удается вдохновить этой идеей команду. Поначалу выпуски новостей поражают всех своей остротой и оперативностью, однако постепенно у канала начинает сокращаться аудитория, а учредители недовольны резкими высказываниями Макэвоя.
Три причины посмотреть сериал «Служба новостей»
- Создатель сериала Аарон Соркин, получивший премию «Оскар» за сценарий фильма «Социальная сеть», со свойственной ему прямолинейностью поднял вопрос, что такое настоящая журналистика и как должны работать современные СМИ.
- Чтобы достоверно передать обстановку, создатели сериала посещали телевизионные студии новостных программ и изучали новостные выпуски.
- Хотя в реальности такого канала как ACN не существует, новости в эфир герои сериала выдавали реальные: взрыв нефтяной платформы в Мексиканском заливе, рост госдолга США, убийство Усамы бен Ладена, беспорядки в Египте.
«Белый лотос» (The White Lotus)
Жанр: комедийная драма
Год выхода: 2021 — по настоящее время
Страна: США
Рейтинг: IMDb — 8.0, «Кинопоиск» — 7.5
Режиссер: Майк Уайт
В ролях: Мюррэй Бартлетт, Конни Бриттон, Дженнифер Кулидж, Александра Даддарио, Фред Хекинджер, Джейк Лэси
Количество сезонов и серий: 2 сезона, 13 серий
В сериале рассказывается о постояльцах и сотрудниках сети курортов «Белый лотос». В первом сезоне действие происходит на Гавайях. Богатые отдыхающие роскошного отеля на острове Мауи — люди со своими странностями и тайнами. Среди них молодожены, приехавшие отметить медовый месяц, миллионерша, которая хочет развеять над океаном прах недавно скончавшейся матери, и семейство бизнесвумен с сыном-геймером и дочерью, имеющей свободные взгляды на секс. На гавайском курорте они пытаются расслабиться и забыть о своих проблемах. Но что-то странное начинает происходить между гостями и работниками отеля. Недельное пребывание гостей заканчивается смертью одного человека. Его имя до последнего момента остается неизвестным.
Во втором сезоне история повторяется, но уже с новыми персонажами и при новых обстоятельствах, а действие переносится на курорт «Белый лотос» в Италии.
Три причины посмотреть сериал «Белый лотос»
- В райском месте собираются не слишком приятные люди. Их взаимоотношения порождают множество конфликтов. Вы станете свидетелями смешных разборок и споров. Но это хорошая возможность поразмышлять на актуальные темы и присмотреться повнимательнее к себе.
- Несмотря на антураж роскоши, комфорта и беззаботного времяпрепровождения, с каждой серией все сильнее ощущается гнетущая и тревожная атмосфера неизвестности. Кто убит и при каких обстоятельствах — выяснится только в конце.
- Красивые виды курортов, продуманные детали и декорации — визуальный ряд в сериале на высоте.
«Подпольная империя» (Boardwalk Empire)
Жанр: криминальная драма
Год выхода: 2010 — 2014
Страна: США
Рейтинг: IMDb — 8.6, «Кинопоиск» — 8.1
Режиссеры: Мартин Скорсезе, Тим Ван Паттен
В ролях: Стив Бушеми, Майкл Питт, Келли Макдоналд, Майкл Шеннон, Шей Уигэм, Алекса Палладино, Майкл Стулбарг
Количество сезонов и серий: 5 сезонов, 56 серий
Гангстерская сага о зарождении игорного бизнеса в Атлантик-Сити во времена «сухого закона» в Америке.
1920 год. За несколько часов до принятия «сухого закона» главный казначей и криминальный босс Атлантик-Сити Енох «Наки» Томпсон предвкушает баснословные прибыли с подпольной торговли алкоголем. У Томпсона обширные связи во властных структурах, он держит под контролем все дела в городе, а его младший брат — шериф Атлантик-Сити.
Но Наки не единственный, кто намерен нажиться на этой ситуации. Захватить новую нишу хотят главари преступных группировок Чикаго и финансист-махинатор из Нью-Йорка Арнольд Ротштейн. Кроме того, этот план вынашивает молодой помощник Томпсона Джимми Дармоди, который недавно вернулся с Первой мировой войны и жаждет карьеры в преступном мире. В дело он берет молодого гангстера Аль Капоне, помощника одного из чикагских боссов. Вместе они грабят грузовики с алкоголем, предназначенные для Ротштейна. Теперь кровопролитной войны между кланами не избежать.
Тем временем в Атлантик-Сити появляется подразделение, которое призвано бороться с незаконной торговлей алкоголем. Возглавляет его специальный агент Нельсон Ван Алден.
Три причины посмотреть сериал «Подпольная империя»
- Сериал снят в лучших традициях классической гангстерской саги. К его созданию приложили руку такие мастера, как Теренс Уинтер, обладатель премии «Эмми» за сценарий к телесериалу «Клан Сопрано», и режиссеры Мартин Скорсезе и Тимоти Ван Паттен.
- Мощный актерский состав. Стив Бушеми, сыгравший Наки Томпсона, удостоен награды «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в драматическом телесериале.
- Для съемок сериала в Бруклине был в точности восстановлен облик Атлантик-Сити 1920-х годов. Только на создание одного квартала со всеми интерьерами и дощатым настилом набережной ушло 5 млн долларов. Мартин Скорсезе был невероятно требователен к деталям и настаивал, чтобы доски для настила были точно такого же размера, как в Атлантик-Сити того периода.
«Эйфория» (Euphoria)
Жанр: драма, мелодрама
Год выхода: 2019
Страна: США
Рейтинг: IMDb — 8.3, «Кинопоиск» — 7.5
Режиссеры: Сэм Левинсон, Пиппа Бьянко, Августин Фриззелл и др.
В ролях: Зендея, Хантер Шафер, Джейкоб Элорди, Барби Феррейра, Алекса Деми, Элджи Смит, Сидни Суини
Количество сезонов и серий: 2 сезона, 18 серий
Подростковая драма о группе старшеклассников, которые в поисках себя проходят через опыт наркотиков, секса, травм и насилия. Главная героиня 17-летняя Ру Беннет возвращается домой после лечения в клинике для наркозависимых. Но она и не думает прощаться с наркотиками и вновь с головой ныряет в тусовку, ибо только это помогает ей забыть о тревожной реальности. Ее подруги тоже по-своему решают свои проблемы. Набравшая вес Кэт переживает из-за разрыва с парнем, но открывает для себя вебкам-бизнес. Мэдди встречается со школьной звездой футбола Нейтом, который в приступе агрессии готов задушить ее. А сама Ру знакомится с девушкой-трансгендером Джулс.
Три причины посмотреть сериал «Эйфория»
- Тематика сериала, а также откровенный визуальный ряд с сексом, насилием и наркотиками вызывают непрекращающиеся споры. Одни считают, что создатели сериала попытались честно показать мир подростков изнутри, другие — что сериал поднял планку допустимого на экране лишь с одной целью — шокировать зрителей. Родительский телевизионный совет в США раскритиковал шоу за маркетинг «графического контента для взрослых» среди подростков.
- Создатель сериала кинорежиссер, сценарист Сэм Левинсон в работе над проектом исходил из собственного подросткового опыта, в том числе борьбы с наркоманией.
- Критики высоко оценили актерскую работу Зендеи, исполнившей в сериале главную роль.
«Силиконовая долина» (Silicon Valley)
Жанр: комедия
Год выхода: 2014 — 2019
Страна: США
Рейтинг: IMDb — 8.5, «Кинопоиск» — 8.4
Режиссеры: Майк Джадж, Алек Берг, Джеми Бэббит и др.
В ролях: Томас Миддлдитч, Джош Бренер, Мартин Старр, Кумэйл Нанджиани, Аманда Крю, Зак Вудс, Мэтт Росс
Количество сезонов и серий: 6 сезонов, 53 серии
В Кремниевой долине инвестор Эрлих Бахман создает инкубатор для стартапов. Он набирает перспективных программистов с интересными идеями. Под одной крышей собирается разношерстная и странная компания гиков: программист Ричард Хендрикс, пакистанец Динеш Чугтай, канадец Бертрам Гилфойл и Нельсон «Башка» Бигетти.
Ричард, работающий в IT-корпорации Hooli, параллельно занимается разработкой приложения «Крысолов». Коллеги посмеиваются над ним, но однажды выясняется, что в ходе этой работы Хендрикс изобрел революционный алгоритм сжатия данных. И теперь крупная венчурная компания готова профинансировать его проект. Эрлих предлагает организовать стартап «Крысолов», над которым друзья начнут работать вместе. За новым алгоритмом гоняются потенциальные покупатели-инвесторы, один из которых — Hooli, но команда решает самостоятельно строить свой бизнес.
Три причины посмотреть сериал «Силиконовая долина»
- Комедийный сериал о мире IT-технологий и айтишниках, которые слепо верят в свои проекты. Достоверность деталей и быта, реалистичность персонажей, аутентичность телешоу высоко оценили представители IT-индустрии. Так, Билл Гейтс написал колонку, посвященную сериалу, где заявил, что быт Долины показан максимально правдиво.
- Как отмечали создатели сериала, каждый герой проекта — это собирательный образ, отражающий определенные типажи людей в IT-индустрии.
- У сериала большое количество номинаций на «Эмми» и «Золотой Глобус», среди наград — телевизионная премия «Выбор критиков» за лучший комедийный сериал и премия Гильдии сценаристов Америки.