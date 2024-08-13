Не только «Интерны» и «Физрук»: 33 лучших сериала ТНТ — от ситкомов до триллеров Список самых популярных сериалов ТНТ с высоким рейтингом и классными актерами

ТНТ – один из популярных российских телеканалов, известный своими сериалами. И это не только народные ситкомы — такие, как «Интерны» или «Счастливы вместе», ставшие уже классикой. В последние годы канал создает контент, выходящий за жанровые рамки обычной комедии. «Игра на выживание», «Ольга», «Вне себя», «Колл-центр», «Камера Мотор», «Киберпапа» — «Газета.Ru» собрала лучшие сериалы ТНТ, среди которых и классические хиты, и новинки.

«Интерны»

Жанр: ситком

Годы выхода: 2010 — 2016

Рейтинг: «Кинопоиск» — 7,4, IMDb — 7,1

Режиссеры: Радда Новикова, Максим Пежемский, Заур Болотаев, Милан Килибарда и др.

В ролях: Иван Охлобыстин, Илья Глинников, Светлана Пермякова, Вадим Демчог, Александр Ляпин, Светлана Камынина

Количество сезонов и серий: 14 сезонов, 280 серий

Комедийный сериал о жизни молодых интернов, которые только начинают свой путь в медицине. В суровых реалиях больничной жизни они попадают в неожиданные, порой комические ситуации. Их наставник, заведующий терапевтическим отделением Андрей Евгеньевич Быков — опытный высококлассный специалист, но характер у него — хуже не придумаешь. Из разношерстной команды вчерашних студентов ему предстоит сделать врачей. При этом он совсем не прочь действовать жесткими методами, пошутить над своими подопечными и добавить интернам проблем.

Чем интересен сериал «Интерны»

В основе сценария — реальные истории из врачебной практики молодых специалистов, среди создателей проекта — несколько выпускников Челябинской медакадемии, бывшие участники КВН. Вас ждет много юмора, забавные и узнаваемые типажи.



Врача Быкова часто сравнивают с главным героем культового американского сериала «Доктор Хаус». Можете сами оценить, есть ли сходство.

«Реальные пацаны»

Жанр: ситком

Годы выхода: 2010 — 2019

Рейтинг: «Кинопоиск» — 6,8, IMDb — 5,9

Режиссер: Жанна Кадникова

В ролях: Николай Наумов, Зоя Бербер, Антон Богданов, Владимир Селиванов, Мария Скорницкая

Количество сезонов и серий: 10 сезонов, 291 серия

Действие происходит в Перми. Главный герой сериала — гопник Колян. Однажды он попался на мелкой краже и, чтобы избежать наказания, согласился участвовать в реалити-шоу. Теперь оператор будет постоянно фиксировать все события в жизни Коляна. А с ним вечно что-то происходит. Он и его друзья Антоха и Вован — мастера попадать в нелепые ситуации, из которых приходится искать выход. Отношения с родителями, с девушками, с правоохранительными органами, с друзьями — неиссякаемый источник сложностей и проблем.

Чем интересен сериал «Реальные пацаны»

Сериал высмеивает стереотипы о провинции, с юмором показывает быт простых людей.



Псевдодокументальная съемка подчеркивает реалистичность сюжета и персонажей.

«Ольга»

Жанр: комедийная драма

Годы выхода: 2016 — 2023

Рейтинг: «Кинопоиск» — 6,5, IMDb — 6,4

Режиссеры: Алексей Нужный, Игорь Волошин, Антон Борматов и др.

В ролях: Яна Троянова (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов ), Василий Кортуков, Алина Алексеева, Сергей Романович, Гоша Куценко

Количество сезонов и серий: 5 сезонов, 89 серия

Главная героиня сериала — обычная женщина, которая все везет на себе: в одиночку воспитывает детей, много работает, помогает сестре, следит за отцом-алкоголиком, который постоянно что-то вытворяет. Ольге приходится решать кучу проблем, но она не теряет оптимизма даже в самых трудных ситуациях. Помощи ждать особо неоткуда, но однажды в ее жизни появляется молодой ухажер — водитель газели «Ритуал» Гриша.

Чем интересен сериал «Ольга»

Первый сезон сериала получил премию ТЭФИ в номинации «Телевизионная многосерийная комедия/ситком». У сериала три приза Ассоциации продюсеров кино и телевидения.



Узнаваемый образ главной героини — по статистике в нашей стране более трети матерей воспитывают детей без мужа.



Простая история про простых людей — все жизненно, трогательно и с юмором.

«Физрук»

Жанр: комедийная драма

Годы выхода: 2014 — 2017

Рейтинг: «Кинопоиск» — 6,7, IMDb — 7,6

Режиссеры: Федор Стуков, Сергей Сенцов, Игорь Волошин, Дмитрий Губарев

В ролях: Дмитрий Нагиев, Владимир Сычев, Анастасия Панина, Полина Гренц

Количество сезонов и серий: 4 сезона, 77 серий

Начальник охраны влиятельного босса Олег Евгеньевич Фомин по кличке Фома застрял в 1990-х. Его шеф считает, что бандитские методы Фомы устарели и увольняет его. Но тот мечтает вернуть расположение босса и престижное место работы. И выбирает оригинальный способ – подружиться с его дочерью-подростком Сашей. Для этого он устраивается физруком в школу, где учится девочка. Фома думает, что легко справится со старшеклассниками — но выясняется, что к подросткам нужен особый подход. Ко всему прочему у новоиспеченного физрука вспыхивают чувства к учительнице литературы Татьяне Александровне. Чтобы решить все свои проблемы, Фоме нужно кардинально измениться.

Чем интересен сериал «Физрук»

Школьные интриги в классе и в педколлективе, романтические отношения, подростковые проблемы и учебные будни — за всем этим интересно наблюдать.



Звезда сериала — Дмитрий Нагиев. На его харизме и обаянии держится вся энергетика шоу.

«Счастливы вместе»

Жанр: ситком, мелодрама

Годы выхода: 2006 — 2013

Рейтинг: «Кинопоиск» — 4,8, IMDb — 4,5

Режиссеры: Георгий Дронов, Иван Китаев, Алексей Китайцев, Шабан Муслимов, Александр Ануров

В ролях: Виктор Логинов, Наталья Бочкарёва, Дарья Сагалова, Александр Якин, Юлия Захарова

Количество сезонов и серий: 6 сезонов, 365 серий

Лицензированный ремейк американского сериала «Женаты… с детьми», с 2009 года серии выходили со своим сценарием. Главные герои — семья Букиных из Екатеринбурга. Глава семейства — неудачник Гена, который работает в обувном магазине, жалуется на жизнь, любит пиво, а еще — проводить время в гараже. Его жена Даша — типичная недалекая домохозяйка, которая весь день смотрит телевизор. У них двое детей — Света и Рома. Герои постоянно ссорятся и выясняют отношения, все время попадают в абсурдные ситуации и сами создают их на раз-два.

Чем интересен сериал «Счастливы вместе»

Много юмора, шутки порой простоватые — не для интеллектуалов, но это и создает атмосферу сериала.



Букины «ушли в народ» как герои многочисленных мемов и символы «народной культуры». Гене Букину даже поставили памятник в Екатеринбурге.



В 2023 году, спустя 10 лет после завершения 6-го сезона «Счастливы вместе», вышел сериал «Букины». Гена и Даша, которые решили наконец-то пожить для себя, получают в нагрузку взрослых детей с их семьями и проблемами.

«Универ»

Жанр: ситком

Годы выхода: 2008 — 2011

Рейтинг: «Кинопоиск» — 5,9, IMDb — 5,0

Режиссеры: Петр Точилин, Жанна Кадникова, Иван Китаев, Роман Самгин

В ролях: Андрей Гайдулян, Алексей Гаврилов, Арарат Кещян, Виталий Гогунский, Мария Кожевникова, Валентина Рубцова

Количество сезонов и серий: 5 сезонов, 255 серий

Сын олигарха Саша сбежал из университета в Лондоне и поступил в московский вуз. Отец уговаривает его вернуться обратно, но Саша хочет остаться в общаге и всего в жизни добиться самостоятельно. Новый сосед по общежитию нарушает быт четырех друзей — Тани, Аллы, Кузи и Гоши. Герои сериала строят отношения, ссорятся, мирятся и сообща решают проблемы.

Чем интересен сериал «Универ»

Погружение в атмосферу студенческого общежития. Для тех, кто жил в общаге, прекрасная возможность поностальгировать. Кому это только предстоит — познакомиться с особенностями совместного быта студентов.



Обаятельные герои, которые сразу становятся «своими».



У сериала несколько сиквелов. Семейная линия Саши и Тани переросла в сериал «СашаТаня». Вышли продолжения «Универ. Новая общага», где сохранилась часть персонажей, «Универ. 10 лет спустя» (2021), «Универ. 13 лет спустя» (2024).

«Универ. Новая общага»

Жанр: ситком

Годы выхода: 2011 — 2018

Рейтинг: «Кинопоиск» — 6,6, IMDb — 5,0

Режиссеры: Константин Смирнов, Максим Зыков, Тимофей Шоталов, Рустам Мосафир

В ролях: Виталий Гогунский, Арарат Кещян, Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Настасья Самбурская, Анна Кузина

Количество сезонов и серий: 3 сезона, 300 серий

Пятикурсники Антон и Кузя оставлены на второй год. Их общежитие идет под снос, и парней переселяют в новый корпус. В общагу возвращается и Майкл, ставший аспирантом. Соседками ребят по блоку становятся Кристина, Маша и Яна. Студенты повзрослели и мечтают о настоящих чувствах, но завоевать сердца девушек не так-то просто.

Чем интересен сериал «Универ. Новая общага»

Все тот же рассказ о веселой студенческой жизни, но в новой локации и частично с новыми героями.



Много забавных моментов, юмора и романтики.

«Полицейский с Рублевки»

Жанр: драмеди

Годы выхода: 2016 — 2019

Рейтинг: «Кинопоиск» — 7,9, IMDb — 7,2

Режиссер: Илья Куликов

В ролях: Александр Петров, Сергей Бурунов, Роман Попов, Софья Каштанова, Рина Гришина

Количество сезонов и серий: 5 сезонов, 40 серий

Григорий Измайлов — полицейский отдела МВД «Барвиха Северное». Он расследует дела в элитном районе, где живут очень богатые люди. В мире роскоши действуют свои законы, поэтому полицейскому с Рублевки для раскрытия преступлений приходится превышать свои полномочия. Измайлов молод, красив, обеспечен, к жизни он относится с юмором и долей цинизма. Это помогает ему выпутываться из сложных ситуаций. А еще он не прочь при случае поиздеваться над своим начальником — эксцентричным и чудаковатым Владимиром Яковлевым. Вниманием женского пола Гриша не обделен, но добиться взаимности от любимой девушки у него никак не получается.

Чем интересен сериал «Полицейский с Рублевки»

В 2017 году сериал получил премию сценариев «Слово» в номинации «Лучший сценарий телевизионного фильма». В 2019 году он удостоен «ТЭФИ» в номинации «Телевизионная многосерийная комедия/ситком».



Актерский дуэт Сергея Бурунова и Александра Петрова.



В 2022 году вышел приквел «Милиционер с Рублевки» о буднях молодого Владимира Яковлева, а также спин-офф, рассказывающий историю бывшего сотрудника ОВД «Барвиха Северное» — «Детективное агентство Мухича».

«Измены»

Жанр: трагикомедия

Год выхода: 2015

Рейтинг: «Кинопоиск» — 8,0, IMDb — 7,3

Режиссер: Вадим Перельман

В ролях: Елена Лядова, Глафира Тарханова, Кирилл Кяро, Евгений Стычкин

Количество сезонов и серий: 1 сезон, 16 серий

Дизайнер интерьеров Ася живет «легкой и полноценной» жизнью свободной и уверенной в себе женщины. Помимо нерешительного и флегматичного мужа, у нее три любовника. Ее подруга детства Даша — супруга богатого бизнесмена, истеричная и несамостоятельная особа, успешный проект своей властной матери, мечтавшей удачно выдать дочь замуж. Даша просит свою подругу научить ее жить так же — с легкостью вступая в отношения с мужчинами.

Чем интересен сериал «Измены»

Прекрасное пособие для психологических разборов, интересно покопаться в мотивах героев, в их иллюзиях и стереотипах, и найти для себя ответы на вопросы «Почему так получилось?» и «Что с этим делать?».



Елена Лядова в роли Аси.



Проект получил премию «ТЭФИ» в номинации «Лучший телевизионный сериал», а также две премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

«Домашний арест»

Жанр: комедия

Год выхода: 2018

Рейтинг: «Кинопоиск» — 8,0, IMDb — 7,9

Режиссер: Петр Буслов

В ролях: Павел Деревянко, Александр Робак, Анна Уколова, Сергей Бурунов, Светлана Ходченкова, Тимофей Трибунцев

Количество сезонов и серий: 1 сезон, 12 серий

На мэра небольшого городка Синеозерска Аркадия Аникеева завели уголовное дело о взятке, а самого градоначальника отправили под домашний арест — в коммунальную квартиру, где он родился и вырос. На самом деле у мэра шикарный особняк и все атрибуты успешного, богатого человека, но, скрывая свое состояние, он сохранил прежнюю прописку и теперь вынужден вернуться к родному коммунальному очагу. Старые соседи, тянущиеся с детства конфликты, неустроенность и бытовые катаклизмы — все это становится источником непрерывных комических ситуаций, в которые попадает главный герой. Но выход из этого есть — сделать мэром своего «заклятого друга» детства и соседа, простого работягу Ивана Самсонова, чтобы тот потом помог Аникееву избежать уголовного наказания.

Чем интересен сериал «Домашний арест»

Целый калейдоскоп типажей — от хитрого мэра-манипулятора до работяги, от столичной пиарщицы-политтехнолога до алчной соседки-пенсионерки.



Доходящий до гротеска стеб над чиновниками-коррупционерами и любителями гнать картинку. Впрочем, сатира в лучших гоголевских традициях коснулась каждого из персонажей.



Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно – это про «Домашний арест». Он, как кривое зеркало, отражает множество социальных проблем.

«Мир! Дружба! Жвачка!»

Жанр: драма, комедия, криминал

Год выхода: 2020

Рейтинг: «Кинопоиск» — 7,9, IMDb — 7,2

Режиссеры: Илья Аксенов, Антон Федоров

В ролях: Егор Губарев, Егор Абрамов, Федор Рощин, Валентина Ляпина, Юра Борисов

Количество сезонов и серий: 3 сезона, 24 серии

Тула, 1990-е годы. Главный герой Санька Рябинин — типичный подросток из простой семьи, переживающий все проблемы взросления: на улице подстерегают хулиганы, родители заставляют ходить в музыкальную школу, девчонки не обращают внимания. Знакомство с новой соседкой Женей меняет жизнь Саньки. Он попадает в водоворот «лихих 90-х» с бандитами, кавказцами, уличными хулиганами. Вместе с друзьями из «Братства крыши» Вовкой, Илюшей и Женей Саньке предстоит решить все проблемы.

Чем интересен сериал «Мир! Дружба! Жвачка!»

Точно переданный антураж 1990-х: вещевые рынки, кассетники, старые автомобили и техника, саундтреки — все соответствует тому периоду.



Яркие персонажи, особенно дядя Саньки — ветеран войны в Афганистане Алик, роль которого исполнил Юра Борисов.

«Чернобыль. Зона отчуждения»

Жанр: мистика, триллер, драма, фантастика, роуд-муви

Годы выхода: 2014 — 2017

Рейтинг: «Кинопоиск» — 7,8, IMDb — 7,2

Режиссеры: Андерс Банке, Павел Костомаров

В ролях: Константин Давыдов, Сергей Романович, Анвар Халилулаев, Кристина Казинская, Валерия Дмитриева

Количество сезонов и серий: 2 сезона, 16 серий и 3 фильма

Восемнадцатилетние друзья устраивают вечеринку, после которой обнаруживают кражу крупной суммы. Напав на след вора, они на машине впятером едут в Припять — город, находящийся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. По дороге с ними происходят странные вещи, мистические приключения и вполне реальные криминальные истории. Но главные события начнутся в самой Припяти, которая окажется временной аномалией. Попадая в прошлое, ребята меняют ход событий. Но от этого непредсказуемо меняется и будущее, откуда прибыли молодые люди.

Чем интересен сериал «Чернобыль. Зона отчуждения»

Остросюжетная история с альтернативными версиями событий, но с документальной основой, дает новый взгляд на Чернобыльскую катастрофу.



Микс жанров, небанальный захватывающий сюжет и неожиданная развязка в нескольких вариантах.

«Наследство»

Жанр: комедия, криминал

Год выхода: 2023

Рейтинг: «Кинопоиск» — 6,1, IMDb — 7,2

Режиссеры: Аня Мирохина, Дмитрий Меняйло

В ролях: Нонна Гришаева, Александр Робак, Глеб Калюжный, Маргарита Аброськина, Анна Немченко

Количество сезонов и серий: 1 сезон, 13 серий

Богатый делец и авантюрист Виктор 25 лет назад, скрываясь от преследования, уезжает в Италию. Жизнь у него налажена, но ошибки прошлого не дают покоя. В России он оставил жену и трех детей. Они скромно живут в небольшой квартирке и никак не ожидают приезда богатого родственника. Еще одна цель возвращения на родину — наказать человека, из-за которого у Виктора начались когда-то проблемы. Но семья не рада его приезду: дети видели отца только на фото, а жена обижена за его побег. Поэтому Виктор объявляет среди своих отпрысков конкурс на самого лучшего, доброго и услужливого ребенка, где призом станет гигантская сумма.

Чем интересен сериал «Наследство»



Забавный комедийный сюжет поднимает серьезные темы: что важнее — семья или деньги, как не наделать ошибок в отношениях с родными людьми, чтобы не пришлось разгребать их в будущем.



Отличный актерский состав.

«Иванько»

Жанр: комедия, драмеди

Годы выхода: 2020 — по настоящее время

Рейтинг: «Кинопоиск» — 7,3, IMDb — 7,2

Режиссеры: Всеволод Бродский, Шота Гамисония, Ксения Воронина, Михаил Рахлин

В ролях: Валентина Мазунина, Лина Миримская, Виктория Заболотная, Михаил Тройник, Алексей Вертков

Количество сезонов и серий: 2 сезона, 38 серий

Абсолютно непохожие друг на друга подруги — скромная учительница английского языка и психолог Валя Иванько, разбитная тамада и тренер по танцам Настя, а также пережившая тяжелый развод учительница биологии Ярослава — пытаются найти свое счастье. Им чуть за 30, и каждой кажется, что проблемы подруги гораздо серьезнее, чем ее. «Причиняя добро» друг другу и пытаясь устроить не только свою судьбу, но и судьбу подруг, девушки попадают в нелепые ситуации и наступают на одни и те же грабли в личных и рабочих отношениях.

Чем интересен сериал «Иванько»

Динамичная и легкая история, много курьезов, короткие серии не дадут заскучать.



Каждый герой сериала — клубок комплексов, предубеждений и «тараканов» в голове. Хотя эти образы гипертрофированы, вы легко отыщите в жизни подобные типажи.

«Батя»

Жанр: комедия, мелодрама

Год выхода: 2021

Рейтинг: «Кинопоиск» — 7,4, IMDb — 6,3

Режиссер: Дмитрий Ефимович

В ролях: Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Станислав Старовойтов, Надежда Михалкова, Андрей Андреев

Количество сезонов и серий: 1 сезон, 4 серии

Макс с женой и двумя детьми едет на машине на 70-летие к своему отцу Владимиру. Батя — человек нелюдимый, со сложным характером. Разные ситуации и семейные стычки по дороге чередуются с воспоминаниями Макса о собственном детстве и о методах воспитания его отца. Батя был скуп на эмоции и проявления любви, к тому же любил выпить. Все это наложилось на трудные 90-е годы, когда в семье не хватало денег. Сам Макс старается быть другим отцом. Но лучше ли он, чем батя?

Чем интересен сериал «Батя»

Точно передана атмосфера конца 80-х — начала 90-х: нестабильность, трудный быт, дворовые развлечения.



Острохарактерный главный герой — батя. Многие люди старше 40 найдут в нем что-то от своего отца.



Хотя сериал заявлен как комедия, это щемящая история, где жалко и Макса, и его батю за их недолюбленность, комплексы, стереотипы, которые мешают им быть счастливыми.

«Жуки»

Жанр: ситком, приключения

Годы выхода: 2019 — 2022

Рейтинг: «Кинопоиск» — 7,8, IMDb — 7,3

Режиссеры: Константин Смирнов, Константин Колесов, Максим Пешков

В ролях: Вячеслав Чепурченко, Вадим Дубровин, Павел Комаров, Максим Лагашкин, Владимир Епифанцев

Количество сезонов и серий: 3 сезона, 48 серий

Приятели-программисты Никита, Дэн и Артемий создают уникальное мобильное приложение, благодаря которому можно найти свою идеальную пару. Инвестор готов выделить деньги, запуск стартапа на мази, но парней забирают в армию. Друзья ради завершения проекта выбирают альтернативную службу, два года им предстоит провести в глухой деревушке Жуки, где даже интернета нет. Продвинутым городским жителям непросто приспособиться к новым условиям.

Чем интересен сериал «Жуки»

Жизнь глухой деревни показана хоть в преувеличенно комическом ключе, но без снобизма. В сериале также полно шуток над горожанами, которые беспомощны перед проблемами, не имея интернета и мобильного телефона.

Прекрасная игра актеров второго плана — Максим Лагашкин в роли участкового полиции получил награду за «Лучшую мужскую роль второго плана» на фестивале многосерийных художественных фильмов «Утро Родины».

«Год культуры»

Жанр: комедия

Годы выхода: 2018 — 2019

Рейтинг: «Кинопоиск» — 6,8, IMDb — 6,4

Режиссер: Тито Калатозишвили

В ролях: Федор Бондарчук, Мария Ахметзянова, Александр Лыков, Александр Яценко, Риналь Мухаметов, Ольга Медынич

Количество сезонов и серий: 2 сезона, 36 серий

Высокопоставленный столичный чиновник Виктор Сычев «сослан» на кафедру русской литературы в провинциальный вуз — поднять уровень местного образования. Мало того, что он меняет роскошный столичный быт и просторный кабинет в министерстве на жизнь в небольшом городке Верхоямске, так еще и должен всего за год вывести местный институт в топ-100 лучших вузов России.

Чем интересен сериал «Год культуры»

История выхода зарвавшегося чиновника из зоны комфорта и его трансформации в «приличного человека».



Злободневная комедия, в которой заострены темы отношений столицы и глубинки, наглых коррумпированных деятелей и нервных, нерешительных представителей интеллигенции.

«Телохранители»

Жанр: комедия

Годы выхода: 2018 — 2019

Рейтинг: «Кинопоиск» — 8,0, IMDb — 6,5

Режиссеры: Константин Смирнов, Владимир Битоков

В ролях: Егор Овчинников, Олег Гаас, Александр Левин, Дмитрий Лысенков, Сергей Маковецкий, Яна Кошкина, Кристина Кучеренко

Количество сезонов и серий: 1 сезон, 16 серий

Три приятеля-боксера перед поездкой на Чемпионат мира решают подзаработать в столице на боях без правил. Узнав об этом, тренер исключает спортсменов из сборной. В ресторане они «отмечают» свой провал. По случайности здесь же ужинает известный московский адвокат. С его охранниками у парней завязывается конфликт. Герои попадают в полицию, но вместо тюремного заключения адвокат предлагает им сделку: стать его телохранителями.

Чем интересен сериал «Телохранители»

Народная комедия с тремя не слишком умными главными героями, у которых вечно все идет не по плану.



Легкий развлекательный экшен.



К выходу готовится второй сезон сериала.

«Киберпапа»

Жанр: ситком

Год выхода: 2024

Рейтинг: «Кинопоиск» — 8,0, IMDb — 6,5

Режиссеры: Эдуард Бордуков, Владимир Болгов

В ролях: Александр Робак, Юлия Пересильд, Виктор Васильев, Тимофей Кочнев, Ева Данилко

Количество сезонов и серий: 1 сезон, 17 серий

Пятидесятилетний сварщик Игнат теряет работу, а его жена — все семейные сбережения, которые она вложила в финансовую пирамиду. Перед семьей остро встает денежный вопрос. Пасынок Саня предлагает Игнату участвовать в кибербоях. Благодаря острому зрению сварщика Игнат легко выигрывает. Он вступает в команду по киберспорту, участвует в турнире и становится известным геймером. А параллельно налаживает отношения с пасынком и становится для юных участников команды наставником и другом.



Чем интересен сериал «Киберпапа»

Сериал не столько про киберспорт, сколько про семейные ценности. Но его создатели подошли к материалу ответственно — смотрели стримы киберспортивных состязаний, чтобы погрузиться в тему.



Авторам удалось уйти от социальных шаблонов. Игнат — не зашоренный работяга, он готов меняться в разных обстоятельствах и пробовать что-то новое. Дуэт Александра Робака и Тимофея Кочнева получился очень удачным.

«Камера Мотор»

Жанр: комедия

Год выхода: 2023

Рейтинг: «Кинопоиск» — 7,1, IMDb — 7,7

Режиссер: Саша Абдуллаев

В ролях: Павел Рассомахин, Софья Сокур, Дмитрий Колчин, Светлана Колпакова, Александр Обласов, Сергей Степин

Количество сезонов и серий: 1 сезон, 16 серий

Ленинград, 1990-е годы. Работник видеосалона Николай Виденин по ошибке ставит школьникам вместо мультика фильм для взрослых, из-за чего получает срок и отправляется в колонию-поселение. Ему предстоит трудиться на лесоповале. Но начальник колонии, узнав, что Виденин — несостоявшийся режиссер, предлагает ему другую работу: по сценариям известных голливудских фильмов снимать кино в местных локациях и с участием заключенных.

Чем интересен сериал «Камера Мотор»

Смешной сюжет про местного Спилберга, создающего в колонии свой «Голливуд».



Дань эпохе VHS, видеосалонов и пунктов проката видеокассет, а также засмотренным до дыр голливудским хитам с гнусавой монотонной озвучкой.

«Девушки с Макаровым»

Жанр: комедия

Годы выхода: 2020 — по настоящее время

Рейтинг: «Кинопоиск» — 7,1, IMDb — 7,7

Режиссеры: Константин Смирнов, Радда Новикова, Сергей Арутюнян

В ролях: Павел Майков, Олеся Судзиловская, Алевтина Тукан, Елена Полянская, Владислава Ермолаева, Валерия Астапова

Количество сезонов и серий: 4 сезона, 80 серий

Четыре выпускницы Академии МВД попадают на работу в отдел уголовного розыска района Бутово. Их начальник Павел Сергеевич Макаров поругался с руководством и в отместку ему меняют весь личный состав, присылая вместо матерых оперов неопытных вчерашних студенток. Макаров хочет избавиться от них, и девушкам предстоит доказать, что они не зря выбрали работу в полиции.

Чем интересен сериал «Девушки с Макаровым»

Борьба характеров. Интересно наблюдать, как герои будут выпутываться из разных сложных ситуаций и взаимодействовать друг с другом. Добавьте сюда драки и погони, шутки и курьезы — и вы поймете, что сериал не даст вам заскучать.

«Игра на выживание»

Жанр: психологический триллер, приключения, драма, криминал

Годы выхода: 2020 — 2022

Рейтинг: «Кинопоиск» — 7,5, IMDb — 7,1

Режиссер: Карен Оганесян

В ролях: Александра Бортич, Алексей Чадов, Игорь Верник, Линда Лапиньш, Владимир Веревочкин, Беник Аракелян

Количество сезонов и серий: 2 сезона, 20 серий

Герои реалити-шоу, незнакомые друг с другом, отправляются в тайгу, где им предстоит бороться за баснословный приз — €1 млн, который достанется единственному победителю. На сотни километров вокруг — никакой цивилизации. Разбившись на две команды, экстремалы начинают осваиваться в новых условиях. Но выясняется, что это вовсе не шоу, а настоящая смертельная игра.

Чем интересен сериал «Игра на выживание»

Аттракцион, который будет щекотать вам нервы до финала. Хотя подобные сюжеты не отличаются оригинальностью, сериал получился добротным и захватывающим.



Визуальный ряд — сериал снимался в горах, так что выживание в условиях дикой природы с ее непредсказуемостью и опасностью тут показано очень реалистично.

«Стрим»

Жанр: комедия

Год выхода: 2022

Рейтинг: «Кинопоиск» — 7,6, IMDb — 6,3

Режиссер: Рустам Ильясов

В ролях: Денис Власенко, Александра Дроздова, Тимофей Елецкий, Александра Урсуляк, Семен Штейнберг, Софья Райзман

Количество сезонов и серий: 1 сезон, 20 серий

Старшеклассник Жора переезжает с родителями в небольшой город. У семьи масса проблем, главным образом — финансовых. А Жоре приходится осваиваться в новом классе. Он придумывает свой метод борьбы с несправедливостью и издевательствами: надевает шлем с камерой и в режиме реального времени транслирует все, что происходит с ним в школе и дома. Многим это не нравится, ведь камера высвечивает неприглядные стороны жизни, но для подростка это становится способом самоутверждения в недружелюбной среде.

Чем интересен сериал «Стрим»

В сериале много юмора, но он поднимает острые темы: буллинг, неблагополучие, сложные отношения в семье, мошенничество, лицемерие и безразличие должностных лиц, устаревшие школьные порядки, манипуляции людьми и общественным мнением.

«Территория»

Жанр: мистика, хоррор, драма

Год выхода: 2022

Рейтинг: «Кинопоиск» — 7,0, IMDb — 6,9

Режиссеры: Игорь Твердохлебов, Динар Гарипов

В ролях: Глеб Калюжный, Андрей Мерзликин, Ася Чистякова, Ксения Отинова, Алексей Розин, Клава Коршунова

Количество сезонов и серий: 2 сезона, 15 серий

У 19-летнего Егора Чудинова пропали родители-ученые, которые находились в этнографической экспедиции по Пермскому краю. Вместе со своим дядей Николаем парень отправляется на их поиски. Они приезжают в город Кудымкар, где местный участковый указывает им место последней стоянки этнографов. Егор и Николай выдвигаются туда. По дороге к ним присоединяются студентки Надя и Таня, приехавшие изучать язык и обычаи коренных жителей Пермского края. С путниками происходят мистические вещи, так что Егор и сам начинает верить в местные мифы, легенды, шаманов и духов. Территория не любит чужаков, и героев ждут тяжелые испытания и борьба за выживание.

Чем интересен сериал «Территория»

Для создания сценария творческая группа изучила научные работы по коми-пермяцкой мифологии. Драма и приключения в сериале смешиваются с фолк-хоррором, строящимся на уральских легендах и преданиях.



Съемки проходили в Пермском крае, что добавило сериалу аутентичности и местного колорита.

«Контакт»

Жанр: драма

Год выхода: 2022

Рейтинг: «Кинопоиск» — 8,0, IMDb — 7,0

Режиссеры: Евгений Стычкин, Нурбек Эген

В ролях: Павел Майков, Ирина Паутова, Карина Александрова, Дима Мальков, Равшана Куркова

Количество сезонов и серий: 2 сезона, 17 серий

Глеб Барнашов — опытный оперативник с неудавшейся личной жизнью. После разрыва с женой он начинает злоупотреблять спиртным, за что его переводят в отдел по делам несовершеннолетних. Для него это хуже некуда — ведь он абсолютно не понимает подростков, особенно свою дочь Юлю, которая живет с ним. Чтобы хоть как-то наладить отношения со своим ребенком, Барнашов просит одного из подопечных подростков вступить с Юлей в переписку в соцсетях и отдать ему логин и пароль. Так, общаясь с дочерью под видом тинейджера, Глеб надеется лучше понять ее и узнать, чем она живет.

Чем интересен сериал «Контакт»

Отцовский взгляд на проблему отношений родителей и детей. Главный герой переживает кризис, он отстал от жизни, не ориентируется в соцсетях и современных трендах. И искренне не понимает, что происходит с детьми — почему они такие сложные и несчастные. Как пробить стену недоверия и непонимания между собой и собственным ребенком? Глеб Барнашов не придумывает ничего лучше, чем установить контроль за дочерью через соцсети.



Одна из самых удачных, глубоких и интересных ролей Павла Майкова.

«Первокурсницы»

Жанр: комедия

Годы выхода: 2023 — по настоящее время

Рейтинг: «Кинопоиск» — 7,0, IMDb — 6,5

Режиссер: Илья Ермолов

В ролях: Анна Уколова, Екатерина Стулова, Екатерина Маликова, Людмила Артемьева, Александр Обласов, Евгений Егоров

Количество сезонов и серий: 1 сезон, 16 серий

Подруги-первокурсницы Жанна и Настя вместе встречают миллениум в общежитии. Они желают друг другу добиться всего, о чем мечтают. Но через год учебы обе девушки бросают институт. И спустя двадцать лет их жизнь далека от того идеала, о котором они когда-то грезили. Настя провожает в армию сыновей, а Жанна узнает об измене очередного мужа. Подруги встречаются и сожалеют, что оставили учебу. Они решают начать все заново: вернуться в вуз и снова заселиться в общежитие.

Чем интересен сериал «Первокурсницы»

Сорокалетним героиням нелегко освоиться в среде зумеров. Отсюда и многочисленные комедийные ситуации.



В сериале присутствует позитивный посыл — начать все сначала можно в любом возрасте.



Отдельно стоит отметить прекрасный актерский дуэт Анны Уколовой и Екатерины Стуловой.

«Звоните Ди Каприо!»

Жанр: комедия

Год выхода: 2018

Рейтинг: «Кинопоиск» — 7,0, IMDb — 6,7

Режиссер: Жора Крыжовников

В ролях: Александр Петров, Андрей Бурковский, Юлия Александрова, Юлия Хлынина, Александра Ревенко

Количество сезонов и серий: 1 сезон, 8 серий

Зазвездившийся актер Егор Румянцев ведет разгульную жизнь. Он позволяет себе срыв съемок, многочисленные любовные связи и пьяные дебоши. Но однажды Егор узнает, что он ВИЧ-положительный.

Его неудачливый брат Лев тоже получил актерское образование, но не сумел реализоваться в профессии. Он ведет никому не нужную передачу на телеканале «Муравей ТВ». У Льва куча проблем: денег не хватает, жена беременна третьим ребенком. Он завидует брату и даже не подозревает, что может оказаться на его месте.

Чем интересен сериал «Звоните Ди Каприо!»

В отечественных фильмах и сериалах нечасто поднимается тема ВИЧ. «Звоните Ди Каприо!» — один из них. Главный герой боится узнать правду, а потому до последнего бегает от нее, продолжая вести привычный образ жизни.



На роль кинозвезды создатели сериала намеренно хотели пригласить популярного актера, который был бы органичен в этом образе. Выбор остановился на Александре Петрове.



По версии портала kino-teatr.ru, «Звоните Ди Каприо!» стал лучшим сериалом 2018 года. Победитель определялся по итогам голосования кинокритиков ведущих российских СМИ.

«Триада»

Жанр: комедия, мелодрама

Годы выхода: 2019 — 2021

Рейтинг: «Кинопоиск» — 6,5, IMDb — 6,5

Режиссеры: Дмитрий Дьяченко, Максим Вахитов

В ролях: Борис Дергачев, Дарья Мороз, Любовь Аксёнова, Анастасия Калашникова.

Количество сезонов и серий: 2 сезона, 32 серии

Главный герой Толик мечется между женой Ритой и любовницей Наташей и не знает, на ком из них остановить свой выбор. Друг советует ему переспать с танцовщицей из клуба Миланой и решить: перед кем из женщин ему будет стыдно — с той и нужно сохранить отношения. Спустя какое-то время выясняется, что все три дамы ждут от Толика ребенка. Он решает быть с ними честным — и все им рассказывает. Но вместо скандала с битьем посуды женщины решают объединиться и жить под одной крышей. Теперь Толику приходится выполнять капризы трех беременных женщин и готовиться к рождению детей.

Чем интересен сериал «Триада»

Комическую ситуацию авторы доводят до абсурда. Каждый последующий шаг главного героя все только усугубляет и еще больше запутывает. Толик изо всех сил хочет сделать правильный выбор, но в итоге с серьезным видом творит нелепые вещи.

«Закон каменных джунглей»

Жанр: драма, криминал

Годы выхода: 2015 — 2017

Рейтинг: «Кинопоиск» — 7,3, IMDb — 6,8

Режиссеры: Иван Бурлаков, Игорь Хомский, Павел Костомаров, Александр Расторгуев

В ролях: Аристарх Венес, Никита Павленко, Игорь Огурцов, Александр Мельников, Дарья Руденок, Елизавета Кононова, Юлия Хлынина, Даниил Вахрушев

Количество сезонов и серий: 2 сезона, 16 серии

Четверо молодых людей с московской окраины мечтают по-легкому заработать и создают банду. Они соглашаются выполнить задание куратора — перегнать машину с крадеными «айфонами». Но полицейские останавливают подозрительный автомобиль. Все заканчивается перестрелкой. Серьезные проблемы с законом затягивают парней в водоворот криминального мира.

Чем интересен сериал «Закон каменных джунглей»

Реалистичные портреты антигероев, которые вызывают симпатию зрителей благодаря трепетному отношению к дружбе и взаимопомощи.



Сюжет держит в напряжении, не знаешь, что там за поворотом.



Кроме криминальной линии и мрачной социальной драмы, в сериале немало светлых моментов — в частности, лиричная история первой любви.

«Праздники»

Жанр: комедия

Год выхода: 2023

Рейтинг: «Кинопоиск» — 7,3, IMDb — 6,8

Режиссер: Борис Дергачев

В ролях: Мария Аронова, Виталий Хаев, Анастасия Калашникова, Яна Енжаева, Сергей Канаев, Никита Павленко

Количество сезонов и серий: 2 сезона, 36 серий

Каждый праздник большая семья Пыжовых собирается вместе. У взрослых дочерей не клеится личная жизнь. Родители настаивают, чтобы они приезжали в гости со своими женихами. Каждый эпизод сериала — отдельный праздник и, соответственно, сбор семьи.

Сюжет начинается с традиционных шашлыков на майские, где вспыхивает бурный конфликт и раскрываются неожиданные тайны. Но в конце концов все закончится хорошо, как и положено у любящих друг друга людей.

Чем интересен сериал «Праздники»

Комедия, демонстрирующая весь спектр человеческих отношений: между взрослыми детьми и родителями, между супругами, переживающими кризис, между молодыми партнерами, между сестрами и, наконец, между малознакомыми людьми, вынужденными оказаться в одной компании. Разнообразные эмоции — от смеха до слез — гарантированы.



Добрая семейная история, после который еще больше начинаешь любить и ценить родных людей.

«Вне себя»

Жанр: триллер, комедия, детектив

Год выхода: 2021

Рейтинг: «Кинопоиск» — 7,4, IMDb — 6,8

Режиссеры: Александр Дулерайн, Клим Козинский

В ролях: Евгений Стычкин, Елена Лядова, Евгений Цыганов, Анна Котова, Аглая Тарасова, Дмитрий Колчин

Количество сезонов и серий: 1 сезон, 8 серий

Успешный московский финансист Дмитрий Озерецкий находится в состоянии психического расстройства. Вокруг себя он видит фантомы — это умершие люди, перед которыми он когда провинился. Среди них бывшая жена Озерецкого и ее любовник, а также случайная знакомая, с которой он совершил загул во время поездки в Мехико. Мертвецы ужасно досаждают Дмитрию, а главное — постоянно напоминают ему об ошибках прошлого и о том, о чем вспоминать совсем не хочется. Оказывается, из его памяти выпало целых два года жизни. Дмитрий решает расследовать обстоятельства смерти жены, чтобы избавиться от призраков и окончательно не сойти с ума.

Чем интересен сериал «Вне себя»

Неожиданные сюжетные повороты. Вы будете наблюдать за событиями так, как они видятся главному герою. Но все ли тут сходится с реальностью?



Актерский состав и игра. Стычкин, Цыганов, Лядова — невероятно харизматичная троица главных героев.

«Полярный»

Жанр: комедия, криминал

Годы выхода: 2019 — по настоящее время

Рейтинг: «Кинопоиск» — 7,1, IMDb — 6,2

Режиссеры: Михаил Старчак, Константин Статский, Илья Аксенов

В ролях: Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, Катерина Шпица, Карина Зверева, Филипп Дьячков

Количество сезонов и серий: 3 сезона, 46 серий

Криминальный авторитет Виктор Громов по кличке Витя-Мясник в 1990-е держал в страхе всех бизнесменов, но теперь стал добропорядочным фермером и ухаживает за любимым бычком. К нему обращается один из бывших подельников Артур с просьбой подержать на офшорном банковском счете воровской общак. Когда пришло время вернуть деньги, Витя напрочь забывает пароль от счета. Понимая, что Артур ему не поверит, он пускается в бега и оказывается в городке Полярный. Там его жизнь кардинально меняется — он встречает любовь и борется с царящей вокруг несправедливостью.

Чем интересен сериал «Полярный»

Лихая комедия, где в главной роли блистает Михаил Пореченков.



Сериал для легкого просмотра: сюжетные повороты предсказуемы, а шутки понятны и просты.

«Колл-центр»

Жанр: триллер, драма

Год выхода: 2020

Рейтинг: «Кинопоиск» — 7,5, IMDb — 6,8

Режиссеры: Наташа Меркулова, Алексей Чупов

В ролях: Павел Табаков, Юлия Хлынина, Владимир Яглыч, Полина Пушкарук, Сабина Ахмедова

Количество сезонов и серий: 1 сезон, 8 серий

Двенадцать сотрудников колл-центра интернет-магазина для взрослых оказываются запертыми на 12-м этаже бизнес-центра. В помещении находится бомба с установленным таймером. С ними связываются злоумышленники по кличке Мама и Папа, они угрожают всех взорвать, если «дети» не будут слушаться. Коллегам придется выполнять требования преступников, и попутно узнавать друг о друге такое, что они и представить не могли. У них есть всего восемь часов, чтобы спасти свои жизни.

Чем интересен сериал «Колл-центр»