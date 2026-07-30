Когда отмечают Яблочный Спас в 2026 году и какие традиции с ним связаны

В середине августа православные верующие отмечают Преображение Господне — в основе этого праздника лежит сюжет о преображении Иисуса Христа на горе Фавор. В народе этот праздник получил название Яблочный Спас, его считают одним из трех православных праздников конца лета. Почему он назван именно в честь яблок, как его праздновали раньше и что положено делать в Яблочный Спас — в материале «Газеты.Ru».

Когда отмечают Яблочный Спас

Яблочный Спас — это народный праздник, в церковной традиции он назван в честь Преображения Господня, одного из двунадесятых праздников двенадцати важнейших дат церковного календаря. Торжество приходится на середину Успенского поста и отмечается ежегодно, имеет фиксированную дату.

19 августа отмечается Яблочный Спас в 2026 году

В основе праздника — история Преображения Иисуса Христа на горе Фавор. Слово «Спас» — сокращенная форма слова «Спаситель», то есть Иисус Христос, другое название Яблочного Спаса — Спас на Горе.

По другой версии, слово Спас происходит от «спасаться», так как в этот день крестьяне начали заготовки на зиму, спасая собранный урожай от порчи. Название праздника напрямую связано с народной традицией освящения плодов нового урожая, объяснила «Газете.Ru» религиовед Наталия Козьякова.

К середине августа на Руси поспевали яблоки. Существовало строгое поверье — яблоки нового урожая старались не есть до их освящения в праздник Преображения. Наталия Козьякова религиовед

Константин Михальчевский/РИА Новости

Что это за праздник

О Преображении Господнем поведали три евангелиста — Матфей, Лука и Марк. Согласно Евангелию от Луки, Спаситель отправился на гору Фавор, чтобы помолиться. С ним пошли три ближайших ученика — Петр, Иаков и Иоанн. Когда Иисус начал читать молитву, его лицо изменилось, а одежда окрасилась в белый цвет и начала блестеть. В этот момент рядом с ним явились пророки Моисей и Илия. Они предупредили Спасителя об исходе, который ему надлежало совершить в Иерусалиме.

«Петр же и бывшие с ним отягчены были сном: но, пробудившись, увидели славу Его и двух мужей, стоявших с Ним», — писал Лука.

Кстати Обычай приносить Богу плоды был описан в Ветхом Завете: их приносили в Храм Иерусалимский и строили кущи — шатры. Согласно Евангелию от Матфея, Петр предложил построить три кущи для Спасителя, пророков Моисея и Илии. «Кущ — три: деятельная, естественная и богословская. Богословскую кущу Петр уделил Господу, ибо Он Бог; естественное созерцание — Моисею, ибо он написал о создании всего; деятельную же — Илии, ибо он девственник, ревнитель и аскет», — говорится в тексте писания.

Затем облако осенило учеников, и раздался голос Бога: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте». Преображением Господь явил ученикам Свою нетварную божественную природу, скрытую под человеческой плотью.

«По мысли святителя Иоанна Златоуста, это событие произошло для того, чтобы укрепить веру апостолов перед лицом будущих испытаний и показать людям будущее преображение человеческого естества после Воскресения. Увидев нетварный Свет Фавора, ученики получили духовное подтверждение божественности своего Учителя накануне Страстной недели», — отметила эксперт.

По традиции, праздник совершается за 40 дней до того, как церковь вспоминает страдания и смерть Господа Иисуса Христа на Кресте. Его установили в IV веке, когда святая равноапостольная царица Елена, мать императора Константина, возвела на горе Фавор первый храм в честь Преображения Господня. С V века праздник распространился на востоке.

Почему Спас называют Яблочным

В августе отмечают три Спаса: 14 августа — Медовый, 19 августа — Яблочный, Ореховый, или Хлебный — 29 августа. Изначально эти дни имели сельскохозяйственный смысл — знаменовали начало сбора урожая и переход от лета к осени. Еще до Крещения Руси славяне проводили обряды благодарности земле за плодородие. После принятия христианства в основе каждого из праздников появилось библейское событие. Так христианские традиции сплелись с аграрными обычаями.

Так как к середине августа на Руси созревал первый урожай, в народном сознании яблоко было сакральным символом. Существовала версия, что отказ от употребления яблок в пищу символизирует стойкость к искушению. Плоды считали «греховными» из-за сюжета, когда Ева сорвала яблоко с Древа Познания и лишила человечество возможности жить в раю. А еще считалось, что неосвященные в церкви плоды еще «не набрали полной силы».

Приношение начатков урожая в храм подчинялось древнему принципу: «сначала — Богу, потом — нам». Это был способ поблагодарить Творца за земные дары. Наталия Козьякова религиовед

После литургии верующие приносили в храм корзины с яблоками, грушами, виноградом и другими плодами в качестве благодарности Богу за милость и просьбы благословить будущий урожай.

Александр Кряжев/РИА Новости

Кстати Приношение зависело от климата. В теплых странах (Израиле, Греции) к этому времени созревал виноград — его и освящали в храмах. Из-за климатических условий виноградарство было распространено на Руси ограниченно, поэтому вместо винограда стали освящать яблоки.

Освященные плоды обросли множеством поверий, рассказала Наталия Козьякова. Например:

* освященное яблоко могло защитить семью от болезней и принести в дом гармонию;

* в семьях, где недавно кто-то умер, верили, что до освящения души усопших «не могут разделить вкус» нового плода. Существовал обычай оставлять яблоки на могилах — после благословения этот невидимый обмен становился возможен;

* поделиться освященным яблоком с нищим или соседом значило передать частичку Божьего благословения;

* девушки часто использовали яблоко для ритуалов: съедая его или перебрасывая через плечо огрызок, они гадали о будущем суженом.

Сегодня люди перестали верить во многие суеверия, связанные с яблоками. Но традиция приносить в храм корзины с яблоками, грушами и виноградом (в южных регионах) в знак благодарности Богу и с просьбой благословить по-прежнему соблюдается.

Многие сохраняют обычай делиться этим благословением — угощают родных и соседей, ставят часть фруктов дома как напоминание о празднике, но уже без опоры на защитные свойства оберега. Наталия Козьякова религиовед

Как раньше отмечали Яблочный Спас

Так как Яблочный Спас приходился на время Успенского поста, верующие держали строгий пост. Христиане воздерживались от говядины и птицы, молока, яиц и рыбы. Также нельзя было пробовать новый урожай до освящения.

Обычай соблюдали особенно строго в семьях, где умерли дети. Существовало трогательное поверье: если родители съедят яблоко до праздника, то их детям на том свете «не достанется райского угощения». Наталия Козьякова религиовед

Главной традицией праздника оставалось участие в литургии, после которой священник освящал плоды. После службы люди делились урожаем с нуждающимися — раздавали больным, сиротам и неимущим. В некоторых селах прямо перед храмом накрывали общие столы.

В день Преображения Господня было принято поминать усопших. Поэтому люди посещали кладбища и оставляли освященные яблоки на могилах родственников.

По возвращении домой хозяйки занимались заготовками. Из яблок делали компоты и сидр, варили варенье и повидло, пекли пироги. В праздник нельзя было работать в поле и огороде, заниматься тяжелым трудом по дому. Молодежь уходила на народные гулянья в честь летнего сезона, где открывались ярмарки и водили хороводы.

Как сегодня отмечают Яблочный Спас

Максим Богодвид/РИА Новости

Праздник остается одним из важнейших в жизни многих православных христиан. В этот день принято избегать конфликтов, не сквернословить и не поддаваться дурным мыслям. Лучше провести праздник в тишине и благодарности Богу за дары природы.

Церковь в первую очередь акцентирует внимание на глубоком духовном смысле события, тогда как многие бытовые ограничения — это именно народная традиция, а не строгие церковные каноны. Наталия Козьякова религиовед

Отмечать праздник в церкви начинают накануне вечером. В храмах проходит церковное богослужение со священниками в белых облачениях — они символизируют фаворский свет.

В Яблочный Спас многие верующие посещают праздничную службу — литургию и крестный ход. После литургии священник совершает чин освящения принесенных плодов, окропляет их святой водой. Дома яблоки ставят в красный угол под иконы, дарят близким и соседям с пожеланиями добра.

Многие старинные ритуалы уступили место семейным встречам. В Яблочный Спас люди устраивают домашние застолья с блюдами из нового урожая. На стол можно поставить ароматную шарлотку, открытый пирог или печеные яблоки с медом и орехами. Первое освященное яблоко нужно съесть с молитвой и светлыми мыслями, чтобы не настигли напасти. Некоторые люди загадывали желание, откусывая яблоко.

Так как Яблочный Спас выпадает на период строгого Успенского поста, церковь в этот день делает послабление: верующим разрешается вкушать рыбу, растительное масло и горячую пищу с приправами. Наталия Козьякова религиовед

Что еще рекомендуется делать в Яблочный Спас:

* приготовить постное угощение;

* помолиться о здоровье семьи и близких;

* вспомнить усопших и посетить кладбища;

* оставить освященные яблоки на могилах родственников.

Согласно народным представлениям, в Яблочный Спас нельзя:

* употреблять яблоки до освящения;

* браниться и желать зла;

* отказываться давать милостыню;

* проводить шумные застолья;

* нарушать пост;

* злоупотреблять алкоголем;

* заниматься тяжелой работой и бытовыми делами;

* убивать насекомых.

«Важно уделить время молитве, поблагодарить Бога за урожай и постараться совершить хотя бы одно доброе дело. А все хозяйственные вопросы, будь то уборка дома или заготовка овощей, практичнее всего решить заранее, чтобы освободить праздничный день для самого важного», — заключила эксперт.