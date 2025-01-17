Не только «Игра в кальмара»: 15 южнокорейских сериалов, которые стоит посмотреть

Южнокорейские дорамы — настоящий культурный феномен, захвативший зрителей по всему миру. После успеха сериала «Игра в кальмара» интерес к дорамам вырос до небывалого уровня. Секрет прост: азиатские сериалы — это сочетание острого, непредсказуемого сюжета, харизматичных персонажей и прекрасной визуализации. «Газета.Ru» сделала подборку 15 южнокорейских дорам с высоким рейтингом на любой вкус — от триллеров до романтических комедий.

«Игра в кальмара»

Год выхода: 2021 — по настоящее время

Жанр: триллер, драма

Рейтинг: Imdb — 8,0, Кинопоиск — 7,6

Сезоны и серии: 2 сезона, 16 серий

Режиссер: Хван Дон Хек

В главных ролях: Ли Джон Джэ, Пак Хэ Су, Ви Ха Джун, Ли Бен Хон

Главный герой Сон Ки Хун — разорившийся игрок, накопивший огромные долги и сидящий на шее у старой матери. Однажды он встречает незнакомца, который предлагает ему вступить в игру с огромным денежным призом. Игра проходит на острове, куда Сон попадает с сотнями таких же бедолаг, как и он. Собравшимся предстоит состязаться в простых детских играх, но если игрок не справляется или нарушает правила — его убивают. Чем меньше игроков — тем выше сумма выигрыша.

После успеха первой части сериал продлили на второй сезон, вышедший в конце 2024 года. В нем главный герой вместе с полицейским Хван Чун Хо решает выяснить, кто стоит за смертельной игрой, и возвращается на остров в качестве игрока.

Три причины посмотреть сериал «Игра в кальмара»:

«Игра в кальмара» возглавила список самых просматриваемых сериалов Netflix в 90 странах мира.

Хван Дон Хёк придумал сюжет «Игры в кальмара» исходя из собственных финансовых проблем в молодости и наблюдений за капитализмом в Южной Корее. Однако проблемы, которые подняты в сериале, актуальны во всем мире.

В июне 2025 года планируется выход третьего, заключительного сезона сериала.

close Netflix

«Мышь»

Год выхода: 2021

Жанр: триллер, детектив

Рейтинг: Imdb — 8,6, Кинопоиск — 8,4

Сезоны и серии: 1 сезон, 20 серий

Режиссеры: Чхве Джун Пэ, Кан Чхоль У

В главных ролях: Ли Сын Ги, Ли Хи Джун, Пак Чжу Хен, Кен Су Джин

Серийный убийца по прозвищу Охотник за головами держит в страхе всю страну. Правительство готово на крайние меры: принять закон о генетическом тесте, позволяющем выявлять «ген психопата» у эмбрионов. Выясняется, что маньяк — не кто иной, как знаменитый нейрохирург Хан Со Джун. Его водворяют в тюрьму, где он ждет исполнения смертного приговора. Но спустя десять лет жестокие убийства с тем же почерком повторяются вновь. В ходе расследования сплетаются судьбы нескольких героев: полицейского Ко Му Чхи, родителей которого когда-то убил Хан Со Джун, талантливого телепродюсера Чхве Хон Джу, рядового полицейского Чон Ба Рыма и девушки-сироты по имени О Бон Йи.

Три причины посмотреть сериал «Мышь»:

Захватывающие сюжетные повороты и непредсказуемый финал. На протяжении всего сериала вы ни за что не догадаетесь, чем все завершится. Несколько раз за сезон весь расклад меняется кардинальным образом.

По данным южнокорейского онлайн-видеосервиса Seezn, сериал занял 3-е место среди самых популярных дорам первой половины 2021 года.

Сценариста Чхве И Рана на создание триллера вдохновило дело об убийстве в начальной школе Инчхона в 2017 году. Оказалось, что убийца родилась с «психопатическим геном».

close HIGROUND, Studio Invictus

«Что случилось с секретарем Ким?»

Год выхода: 2018

Жанр: мелодрама, комедия

Рейтинг: Imdb — 8,0, Кинопоиск — 8,1

Сезоны и серии: 1 сезон, 16 серий

Режиссер: Пак Чун Хва

В главных ролях: Пак Со Джун, Пак Мин Ен

У вице-председателя крупной корпорации самовлюбленного и амбициозного Ли Ен Джуна очень умная и способная помощница-секретарь Ким Ми Со. После девяти лет работы в компании девушка неожиданно объявляет о своем уходе. Ее босс в шоке, он постоянно думает, что произошло с Ким? И самонадеянно решает, что причина тому — влюбленность девушки в него. Но выясняется, что Ким Ми Со хочет посвятить время себе: наладить личную жизнь, выйти замуж. Тогда Ли Ен Джун сам предлагает ей замужество.

Три причины посмотреть сериал «Что случилось с секретарем Ким?»:

Это один из самых рейтинговых южнокорейских телесериалов в истории кабельного телевидения.

У сериала множество номинаций и наград. Исполнитель главной роли Пак Со Джун как актер в мини-сериале получил награду APAN Star Awards церемония награждения за выдающиеся достижения в области телевидения в Южной Корее . Пак Мин Ен признана лучшей актрисой года по версии Soompi сайта, освещающего корейскую поп-культуру .

Сериал основан на одноименном романе Джун Кен Юна, опубликованном в 2013 году. Позже по его сюжету был создан веб-комикс.

close CJ ENM Global

«Однажды разрушение постучалось в мою дверь»

Год выхода: 2021

Жанр: мелодрама, фэнтези

Рейтинг: Imdb — 7,9, Кинопоиск — 8,2

Сезоны и серии: 1 сезон, 16 серий

Режиссер: Квон Ен Иль

В главных ролях: Пак По Ен, Со Ин Гук, Ли Су Хек, Кан Тхэ О, Щин До Хен

Редактор веб-романов Так Дон Ген в один день узнает о своей смертельной болезни и о том, что ее парень женат и у него будет ребенок. На работе ее отчитывает начальник, а в метро — преследует извращенец. Отчаявшись, девушка напивается и шлет миру пожелания конца света. Ее слышит Мель Ман — посланник между людьми и богами, разрушитель всего и вся. Он предлагает Так заключить контракт: в обмен на избавление от боли девушка должна перед смертью озвучить Мель Ману свое желание: разрушить мир. В противном случае вместо нее умрет ее любимый человек.

Три причины посмотреть сериал «Однажды разрушение постучалось в мою дверь»:

Яркие, харизматичные персонажи. Звезды корейского кино в главных ролях.

В сериале поднимаются вечные темы жизни, любви и смерти.

Трогательные, пронзительные саундтреки.

close Studio Dragon

«Силачка До Бон Сун»

Год выхода: 2017

Жанр: романтическая комедия, детектив

Рейтинг: Imdb — 8,2, Кинопоиск — 8,2

Сезоны и серии: 1 сезон, 16 серий

Режиссер: Ли Хен Мин

В главных ролях: Пак По Ен, Пак Хен Щик, Чи Су, Ан У Ен, Соль Ин А

Хрупкая девушка по имени До Бон Сун обладает сверхсилой, которая передается в ее роду из поколения в поколение по женской линии. Одно но — применять эту способность для обогащения нельзя, иначе носительницу суперспособности ждет страшная болезнь. Поэтому мечта До Бон Сун — жить обычной жизнью. Но однажды девушка легко расправляется с толпой громил, защищая водителя автобуса. Свидетелем этого чуда становится богатый наследник бизнеса Ан Мин Хек. Поскольку в последнее время ему стали поступать угрозы, он нанимает До своим телохранителем.

Три причины посмотреть сериал «Силачка До Бон Сун»:

У сериала несколько номинаций и наград. Исполнительница главной роли Пак По Ен признана выдающейся корейской актрисой на Сеульской международной драматической премии в 2017 году, а также названа лучшей актрисой на 1-й премии Сеула.

Автором сценария стала известная корейская писательница Пэк Ми Ген.

В сериале много разнообразного юмора — от мягких шуток до жестких саркастических фраз.

close Drama House JTBC, JS Pictures Distributor

«Отель «Дель Луна»

Год выхода: 2019

Жанр: мелодрама, фэнтези

Рейтинг: Imdb — 8,1, Кинопоиск — 8,2

Сезоны и серии: 1 сезон, 16 серий

Режиссеры: О Чхун Хван, Ким Джон Хен

В главных ролях: Ли Джи Ын, Е Джин Гу, Чо Хен Чхоль, Пак Ю На

В необычном отеле «Дель Луна», расположенном в центре Сеула, все постояльцы — призраки. Люди не видят эту гостиницу в ее истинном виде. Здание отеля показывается в особых случаях, например, во время лунного затмения. Управляющая и хозяйка гостиницы властная Чжан Ман Воль тысячу лет назад совершила огромный грех, из-за чего вынуждена теперь обслуживать мертвецов до момента их реинкарнации.

Однажды в отеле появляется новый менеджер Ко Чхан Сон. Когда-то давно владелица «Дель Луны» совершила сделку с его отцом. Она выделила ему деньги на образование сына, который по условиям договора должен прийти к ней на работу, когда вырастет.

Три причины посмотреть сериал «Отель «Дель Луна»:

Сериал занимает восьмое место в рейтинге корейских дорам в истории кабельного телевидения.

Дорама получила несколько премий за лучший саундтрек.

«Отель «Дель Луна» — очень популярная дорама. В Сеуле проходила выставка декораций и костюмов, использованных в сериале. По мотивам дорамы был устроен квест. А в 2021 году было объявлено, что сюжет сериала станет основой для мюзикла.

close GTst, Studio Dragon

«Красная манжета»

Год выхода: 2021 — 2022

Жанр: биография

Рейтинг: Imdb — 8,5, Кинопоиск — 8,3

Сезоны и серии: 1 сезон, 17 серий

Режиссер: Чон Джи Ин

В главных ролях: Ли Джун Хо, Ли Сэ Ен

Действие происходит в XVIII веке. В основе сюжета — история любви наследного принца корейского государства Чосон к свободолюбивой придворной Сон Док Им. Прилежный юноша, корпящий над книгами, мечтает стать мудрым правителем страны. Знакомство с Сон меняет его жизнь. Но общее будущее влюбленных из-за разницы в статусе под большим вопросом.

Три причины посмотреть сериал «Красная манжета»:

В фильме много душераздирающих сцен и неожиданных поворотов, которые заставят вас до слез сопереживать героям.

У сериала огромное количество наград и номинаций. Он признан драмой года по версии APAN Star Awards. Исполнитель главной роли Ли Джун Хо неоднократно был назван актером года, а актерский дуэт Ли Джун Хо и Ли Сэ Ен — парой года.

Подробно показаны обычаи, традиции, ритуалы двора. Красивый исторический сериал, отражающий дух и быт эпохи.

close NPIO Entertainment, WeMad

«Учитель Ким, доктор Романтик»

Годы выхода: 2016 — 2023

Жанр: драма

Рейтинг: Imdb — 8,4, Кинопоиск — 8,7

Сезоны и серии: 3 сезона, 52 серии

Режиссер: Ю Ин Сик

В главных ролях: Хан Сок Кю, Ю Ен Сок, Со Хен Джин

Знаменитый хирург Бу Ен Чжу когда-то считался лучшим в своем деле. Руки Бога — такое прозвище он получил, благодаря своему врачебному таланту. Он работал в крупном медицинском центре Сеула и не знал отбоя от пациентов. Но трагические обстоятельства вынуждают доктора исчезнуть, сменить имя на Ким Са Бу и начать все с нуля в маленькой больнице в провинции Канвондо. Здесь его находят начинающие медики Кан Дон Джу и Юн Со Чжон. Учитель Ким помогает молодым людям стать настоящими профессионалами.

Три причины посмотреть сериал «Учитель Ким, доктор Романтик»:

Один из самых популярных корейских сериалов 2010-х годов.

Дорама понравится всем поклонникам «медицинских сериалов». Несмотря на романтической ореол профессии врача, в нем отражены подводные камни и изнанка работы медиков.

Небанальные сюжетные ходы и любовная линия, за развитием которой интересно наблюдать.

close Samhwa Networks

«Меморист»

Год выхода: 2020

Жанр: детектив, фэнтези

Рейтинг: Imdb — 7,6, Кинопоиск — 7,9

Сезоны и серии: 1 сезон, 16 серий

Режиссер: Ким Хви

В главных ролях: Ли Сэ Ен, Ю Сын Хо, Чо Сон Ха

Детектив-телепат Донг Бэк обладает способностью читать чужие воспоминания и мысли. Работая над раскрытием серии убийств, он объединяет усилия с профайлером Хан Сон Ми, чтобы остановить убийцу и предотвратить новые смерти. По мере того, как они выслеживают преступника, начинает раскрываться правда об их собственном прошлом.

Почему стоит посмотреть сериал «Меморист»:

Микс жанров — детектива и фэнтези.

Актерский состав: исполнители главных ролей — звезды южнокорейского кино и телевидения.

Сериал держит в напряжении до самого финала, пазлы складываются только в конце картины.

close Studio Dragon, Studio 605

«Ее личная жизнь»

Год выхода: 2019

Жанр: мелодрама, романтическая комедия

Рейтинг: Imdb — 7,7, Кинопоиск — 8,0

Сезоны и серии: 1 сезон, 16 серий

Режиссер: Хон Джон Чхан

В главных ролях: Пак Мин Ен, Ким Джэ Ук

Мало кто знает, что куратор модной художественной галереи Сон Док Ми — фанатичная поклонница k-pop артиста Си Ана. Из-за этого увлечения у девушки не складывается личная жизнь: она уже рассталась с несколькими парнями. В свободное время она ведет фанатский сайт своего кумира. Но однажды поползли слухи, что Сон и Си Ан встречаются, девушка подвергается атаке хейтеров – ярых поклонниц певца. Чтобы обезопасить ее, новый директор художественной галереи, бывший художник Райан Голд предлагает Сон притвориться, что они — пара.

Почему стоит посмотреть сериал «Ее личная жизнь»:

Прекрасный актерский дуэт Пак Мин Ен и Ким Джэ Ука. Даже через экран вы почувствуете магию зарождения чувств.

Основой для сценария стал популярный веб-роман Noona Fan Dot Com.

Теплая история о любви, искусстве и человеческих отношениях.

close Bon Factory Worldwide, Studio Dragon

«Подсудимый»

Год выхода: 2017

Жанр: криминальная драма

Рейтинг: Imdb — 8,0, Кинопоиск — 8,3

Сезоны и серии: 1 сезон, 18 серий

Режиссер: Чо Ен Гван

В главных ролях: Чжи Сон, Ом Ги Джун

Неподкупный и строгий прокурор из Сеула, гроза всех преступников и их адвокатов Пан Чон У однажды просыпается в тюремной камере для смертников. Из-за внезапной потери памяти он не знает, что с ним произошло и почему его обвиняют в жестоком убийстве жены и дочери. Во что бы то ни стало ему нужно разобраться в случившемся, найти настоящих преступников и снять с себя страшные обвинения.

Дело прокурора попадает к общественному защитнику Со Ын Хе, которая раньше не раз сталкивалась с ним на судебных заседаниях. Но Ын Хе известна своим чувством справедливости и дотошностью, что помогает ей преодолеть предвзятость к экс-прокурору. Только она может помочь Чон У доказать его невиновность.

Три причины посмотреть сериал «Подсудимый»:

Захватывающая криминальная драма с неожиданными сюжетными ходами.

Сериал собрал огромное количество наград и номинаций. Среди них — гран-при Премии SBS Drama Awards. Исполнитель главной роли Чжи Сон стал обладателем 1-й премии The Seoul Awards в номинации «Лучший актер».

Согласно телерейтингам это один из самых популярных южнокорейских сериалов. Кстати, в 2019 году в России на телеэкраны вышла одноименная адаптация дорамы.

close Netflix, Rajawali Televisi, Seoul Broadcasting System

«Муж на 100 дней»

Год выхода: 2018

Жанр: историческая мелодрама

Рейтинг: Imdb — 7,8, Кинопоиск — 8,1

Сезоны и серии: 1 сезон, 16 серий

Режиссер: Ли Джон Джэ

В главных ролях: То Ген Су, Нам Джи Хен

Действие происходит во времена корейского государства Чосон. Из-за сильной засухи в стране наследный принц Ли Юль издает брачный указ, согласно которому все молодые люди в стране должны жениться до конца месяца. Таким образом он рассчитывает восстановить энергию Инь-Ян и задобрить высшие силы. Перспектива быстрого брака ждет и Хон Сим, приемную дочь крестьянина, простую деревенскую девушку.

Тем временем злейшие враги принца организуют покушение на него. Наследник престола теряет память и попадает в деревню, где живет Хон Сим. Девушка выдает его за своего избранника. Так принц становится простолюдином по имени Вон Дык. Все считают его дурачком, ведь он совершенно не знает, как подступиться к крестьянским делам.

Три причины посмотреть сериал «Муж на 100 дней»:

Романтическая история, где дворцовые интриги и борьба за власть переплетаются с любовным сюжетом.

Это одна из самых рейтинговых корейских дорам в истории кабельного телевидения.

В сериале много юмора и запоминающихся шуток, ставших мемами.

close CJ ENM Global

«Любовь приходит с неба» («Любовное приземление»)

Год выхода: 2019 — 2020

Жанр: мелодрама

Рейтинг: Imdb — 8,7, Кинопоиск — 8,5

Сезоны и серии: 1 сезон, 16 серий

Режиссер: Ли Джон Хе

В главных ролях: Хен Бин, Сон Йе Джин, Ким Джунг Хен, Со Джи Хе

Во время испытания параплана наследница большого состояния Юн Се Ри попадает в эпицентр циклона и приземляется на территории Северной Кореи. Там она сталкивается с красивым военным — капитаном Ри Джун Хеком, который решает защитить девушку и помочь ей вернуться в Сеул. Чтобы не вызвать подозрений у своих односельчан, Ри Джун Хек выдает Юн Се Ри за свою девушку. Между молодыми людьми вспыхивают чувства. Но капитан помолвлен с другой.

Три причины посмотреть сериал «Любовь приходит с неба»:

К концу показа сериал установил рекордный рейтинг на канале tvN — его посмотрело 21,7 % аудитории.

Харизматичный актерский состав.

Жизнеутверждающий финал, который показывает, что любовь сильнее любых политических разногласий и вражды.

close Culture Depot Studio Dragon

«Цветок зла»

Год выхода: 2020

Жанр: триллер, детектив, драма

Рейтинг: Imdb — 8,5, Кинопоиск — 8,3

Сезоны и серии: 1 сезон, 16 серий

Режиссер: Ким Чхоль Кю

В главных ролях: Ли Чжун Ги, Мун Чхэ Вон, Чан Хи Чжин, Со Хен У

Пэк Хи Сон скрывает свое прошлое от жены-детектива Ча Джи Вон. Внешне они кажутся образцовой семейной парой. У них растет дочь, в которой родители души не чают. Но однажды Джи Вон с коллегами начинает расследование убийства, схожего по почерку с серией преступлений, произошедших 18 лет назад. Они ищут сообщника главного подозреваемого. И выясняется, что у идеального супруга Ча Джи Вон в прошлом осталось много жутких тайн.

Три причины посмотреть сериал «Цветок зла»:

Психологический триллер, который будет держать вас в напряжении до самого финала.

За роль в сериале Ли Чжун Ги получил награды как лучший актер и «Азиатская знаменитость» премии Asia Artist Awards.

Сериал стал настолько популярным, что в Филиппинах и Индии сняли его ремейки.

close Monster Union, Studio Dragon

«Словно бабочка»

Год выхода: 2021

Жанр: драма

Рейтинг: Imdb — 8,7, Кинопоиск — 8,6

Сезоны и серии: 1 сезон, 12 серий

Режиссер: Хан Дон Хва

В главных ролях: Пак Ин Хван, Сон Ган, На Мун Хи, Хон Сын Хи

Бывший почтальон 70-летний Шим Док Чуль в свое время отказался от мечты стать балетным танцором. Но на старости лет решил наверстать упущенное. Он записывается в балетную студию, где его учителем становится талантливый молодой парень Ли Чхе Рок, который тоже поздно пришел в балет. Для этого он оставил футбол, чтобы посвятить себя любимому делу. Несмотря на разницу в возрасте и взглядах, точкой соприкосновения двух героев становится балет. Они поддерживают друг друга на пути к заветной цели — попасть на сцену.

Три причины посмотреть сериал «Словно бабочка»:

Трогательная история о своем предназначении и о том, каким разным может быть путь к мечте.

Сериал стирает грань между поколениями — если есть цель и мечта, возраста не существует.

В основе сюжета лежит одноименный вебтун южнокорейский цифровой комикс .