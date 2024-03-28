Благовещение Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника Когда и как отмечают Благовещение, что можно, а чего нельзя делать в этот праздник

Благовещение Пресвятой Богородицы — день, который принято проводить в радости. Ведь в этот праздник христиане вспоминают о счастливой вести, которую архангел Гавриил принес Деве Марии — о рождении Спасителя. В истории и традициях праздника разобралась «Газета.Ru».

Когда празднуют Благовещение в 2024 году

Благовещение Пресвятой Богородицы — христианский праздник, который верующие отмечают каждый год 7 апреля. Он имеет статус непереходящего: его дата не изменяется и всегда приходится на одно и то же число. В 2024 году Благовещение выпадает на воскресенье.

close 100% «Благовещение Честелло», Сандро Боттичелли, 1489-1490 Uffizi Gallery

Благовещение отмечают ровно за девять месяцев до наступления Рождества Христова. Согласно вероучению Церкви, начало жизни человека определяется моментом его зачатия в утробе матери, а не моментом рождения.

Особенность празднования в том, что оно не переносится, даже если совпадает с Пасхой. Когда даты Благовещения и Пасхи накладываются — это называют Кириопасхой . Такое явление бывает редко: последний раз — в 1991 году, а следующее ожидается лишь в 2075-м.

История и суть праздника

Благовещение занимает ключевое место в христианской традиции, олицетворяя собой связующее звено между Ветхим и Новым Заветами. Согласно писанию Авраама, его жена Сарра усомнилась в своих способностях стать матерью народа, избранного Богом. Она была бесплодна.

В контрасте с этим, в Новом Завете Дева Мария показывает непоколебимую веру в божественное. Именно благодаря ее чистоте произошло чудесное зачатие и рождение ее сына — Мессии и Спасителя человечества. Кроме того, Благовещение предвещает начало земного пути Иисуса Христа.

close 100% «Благовещение», Леонардо да Винчи, 1472—1475 Florentine musea catalogue

Важность Благовещения подчеркивается в церковных текстах как первая благая весть после грехопадения Адама и Евы. Ведь Ева была проклята, а Мария получила благословение через слова архангела Гавриила: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами».

По преданию, Мария родилась в одном из пригородов Иерусалима. В три года ее отдали в приют при храме, где она росла и воспитывалась, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» религиовед Юлия Ковалева. Она уточнила, что именно там ее ввели во храм.

Введение во храм было совершенно уникальным событием, потому что в те времена женщина не могла войти в это здание. Туда допускались только первосвященники и только один раз в год. Юлия Ковалева Религиовед

После совершеннолетия Мария должна была вернуться в дом родителей или выйти замуж, но она хотела посвятить себя Богу. Да и возвращаться ей было некуда — ее родители к тому моменту умерли. Тогда ее обручили с праведным Иосифом, который по сути стал ей наставником, а не мужем, ведь он достиг почтенных лет и не мог выполнять супружеские обязанности полностью.

Жили они в Назарете. Праведный Иосиф был плотником и часто уезжал работать. Как раз в момент его отсутствия к Деве Марии и явился архангел Гавриил. После возвращения Иосифа он также спускался с небес, чтобы убрать его сомнения по поводу чистоты беременной Марии.

Непорочное зачатие Девы Марии архангел Гавриилом назвал настоящим чудом: «Дух Святой найдет на Тебя и сила Вышнего осенит Тебя» (Евангелие от Луки, глава 1, стих 35).

Пророчество Исаии «Итак, Владыка Сам даст вам знамение: вот, дева забеременеет и родит сына, и назовет Его Еммануил» нашло свое воплощение в согласии Марии на божественный замысел. Немного испуганная новостью юная дева ответила спустившемуся с небес вестнику: «Да будет мне по слову твоему». Именно ее добровольное согласие позволяет Иисусу явиться в человеческой плоти — ведь Бог действует не через принуждение, а через любовь и свободу выбора.

close 100% «Благовещение», Кампин Мероде Мидден, 1425-1430 Metropolitan Museum of Art

Согласно церковным учениям, роль Марии особенно важна и в божественном спасении. Ее чистая и бескорыстная готовность выносить Божье дитя привела к тому, что она отдала себя Богу и принесла в мир Спасителя, которого люди так ждали.

Кроме того, согласие Святой Девы на рождение Иисуса — Бога во плоти — символизирует искупление древнего греха Адама и Евы. Это сделало Марию «второй Евой». Но если первая не послушалась Бога, то последняя полностью отдала себя его воле и смиренно приняла послание Гавриила.

Среди христиан Благовещение распространилось в очень далекие времена. Этот день отмечали еще в III веке, но называли его верующие по-разному: и Зачатием Христа, и Началом искупления.

Единое название — Благовещение Пресвятой Богородицы — устоялось в VII веке на Востоке и Западе. А полное название праздника — Благовещение Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы, и Приснодевы Марии.

Традиции в Благовещение

В день Благовещения в храмах проводят всенощные бдения, включающие чтение литургии святого Иоанна Златоуста. В этот праздник священнослужители носят голубые облачения — символ связи с Богородицей. В храмах также проводят обучения, объясняя смысл праздника, и рассказывают в деталях о явлении архангела Гавриила Марии.

Особенность празднования — традиция выпускать белых птиц после литургии. Это отсылает к началу весны и адаптации древних языческих обычаев к христианским ценностям. Этот обычай также напоминает о Святом Духе, который, согласно Новому Завету, снизошел в виде голубя во время Крещения Иисуса на реке Иордан.

close 100% Девушки выпускают голубей после божественной литургии в Благовещенском соборе Московского Кремля в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы Алексей Никольский/РИА Новости

Праздник может сопровождаться послаблениями в соблюдении поста в зависимости от календаря. Это подчеркивает особый характер дня, стремление к внутреннему очищению и духовному обновлению верующих.

Что можно и что нельзя делать в праздник

В день Благовещения, который выпадает на период Великого поста, Церковь предоставляет особые послабления для верующих. Но только при условии, что праздник не приходится на Страстную неделю.

В этот день православные могут добавить в рацион рыбу, а также выпить вина, но не злоупотреблять. Также принято готовить домашние порционные постные хлебы, — просфоры — которые затем можно освятить в храме во время литургии и раздать членам семьи. В прошлом наши предки в этот праздник освящали даже зерно, чтобы будущий урожай был богатым.

Благовещение напоминает о важности искренней помощи и поддержки страждущих и неимущих. В этот день важно проявить милосердие и подать нуждающемуся.

Как в любой другой церковный праздник, верующие приходят на богослужения, посвящают время молитвам и духовным размышлениям и благодарят Бога за помощь. В Благовещение можно обратиться к Святой Деве Марии и попросить ее о защите или послать дитя.

В день Благовещения Церковь отказывается от заупокойных молитв и церемоний венчания, предлагая верующим сосредоточиться на радости и таинстве.

Как выглядит икона Благовещение Пресвятой Богородицы

На иконе Благовещения центральными фигурами выступают Дева Мария и архангел Гавриил. Мария запечатлена в момент глубокого удивления, что сочетается с ее смирением перед Божьим всемогуществом.

Архангел Гавриил предстает в образе путника и посланника, держащего посох, что символизирует его миссию. Также на иконах могут присутствовать другие атрибуты: свеча или зеркало, подчеркивающие роль Гавриила как вестника тайн, или же лилия — знак благословения.

close 100% Репродукция иконы «Благовещение Устюжское», 1130-1200 Павел Балабанов/РИА Новости

Мандорла — особая форма нимба — располагается над главными персонажами иконы и символизирует божественное присутствие и чудесное зачатие Христа. Красная нить, которую Мария держит в руках, в церковной традиции ассоциируется с тем, что в этот день Святая Дева пряла, и образует символическую связь с плотью Христа.

Дополнительные элементы на иконах — книга пророка Исайи или райская ветвь в руках Гавриила — подчеркивают глубину символизма Благовещения. Луч света отсылает к Святому духу, а колодец — к чистоте Марии. Все это акцентирует глубину и важность священного события.

Народные приметы в Благовещение

Снег на крышах не сошел — он будет лежать еще как минимум месяц.



Ночь в этот день теплая — весна будет такая же.



Светит солнце и безоблачно — жди летом грозы.



Если у березы уже распустились листочки, а ольха еще не голая — лето будет солнечным и теплым.



Ветер холодный — лето таким и будет.



Праздник приходит с теплом, то жди морозную осень. А если наоборот — будет теплая осень.



Мокрое Благовещение — будет грибное лето.