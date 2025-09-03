Сериал «Москва слезам не верит» от авторов «Слова пацана»: первые впечатления

4 сентября на Wink выходит сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» — переосмысление оскароносной мелодрамы Владимира Меньшова про трех подруг с мечтой покорить столицу. Авторы перезагрузки Жора Крыжовников («Слово пацана») и Ольга Долматовская («Звоните ДиКаприо!») перенесли действие картины в 2000-е и 2020-е, а также придумали героиням новые истории. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел первые две серии «Москва слезам не верит» и рассказывает, чем все начинается (но не только).

Как десятилетиями твердил телеоператор Рачков из фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», «со временем телевидение перевернет жизнь всего человечества: ничего не будет — ни кино, ни театра, ни книг, ни газет, одно сплошное телевидение». Вероятно, сериал по мотивам оскароносной мелодрамы изрядно потешил бы его самолюбие, тем более что реализацией сомнительного пророчества Рачкова занималась пауэр-капл российской киноиндустрии: продюсерка Ольга Долматовская («Физрук», «Ольга», «Измены», «Бихэппи», «Исправление и наказание», «Ника») и кинематографист Жора Крыжовников («Горько», «Слово пацана. Кровь на асфальте»). Вернее так: первое время перезапуск преподносился как новый сериал Крыжовникова (это правда, он автор идеи), но затем на первый план в промо-материалах стала выводиться Долматовская, которая на «Москва слезам не верит» дебютировала как постановщица.

Пока не вышли все серии (нынешний текст написан по следам первых двух), трактовать такую конфигурацию можно по-разному, но в перспективе на этот раз происходящее хотя бы не должно врезаться в фундаменталистскую фразу «Все и всегда я буду решать сам на том простом основании, что я — мужчина» (смутной эту перспективу делает придыхание, с каким Долматовская говорит про «Андрея Николаевича» (настоящее имя Крыжовникова — Андрей Першин) в пресс-релизах). Впрочем, даже без смыслового ремикса история о мужчине, который приходит и наводит твердый порядок жесткой рукой, после чего всем немедленно становится жить лучше, комфортней и безопасней, заиграла бы совсем новыми красками — от одного здешнего прокручивания стрелок часов. По воле Долматовской и Крыжовникова сюжет о трех подругах, покоряющих неродную Москву, переселился из 50–70-х в 00–20-е (уместно воспроизведенная связка «оттепель — застой»). Так что в перезагрузке главная героиня окунается в клубный движ и называется дочерью Сергея Лаврова, а вместо камео Смоктуновского, Вознесенского и Конюховой на экране мелькает Григорьев-Апполонов, пока у названия «Москва слезам не верит» вырастает угрожающий подзаголовок «Все только начинается» из творчества группы «Звери» (удачная рифма с меньшовским тезисом про 40 лет и начало жизни).

close Кадр из фильма «Москва слезам не верит. Все только начинается» (2025) Wink

А еще это мюзикл.

Тут бы вспомнить «Стиляг», но вместо них упорно вспоминается «Лед 2», над которым Крыжовников и Долматовская тоже трудились сообща после сериала «Звоните ДиКаприо!». Вспоминается больше не в комплементарном ключе. Во-первых, действительно эффектно поставленные номера (заметно штудирование американской классики жанра) разъедает плохо сведенный вокал, который отказывается влезать во внутреннее пространство кадра. Его первой жертвой становится попурри из московских гимнов — «Этого города» группы «Браво», магомаевского «Лучшего города Земли» и «Города» от «Танцев минус». Во-вторых, франшизу про любовь и зимние виды спорта фирменный агрессивный стиль Крыжовникова (припадочная камера, нервно-матерные джамп-каты) как-то встряхивал и оживлял, а вот сагу про любовь и столицу прямо-таки испытывает на прочность. Испытание она скорее проваливает: содержание отторгает форму, не напрягаться и не думать об этом во время просмотра не выходит, и едва ли дальше все будет круто и перевернется — остается только надеяться, что слюбится-стерпится. Хотя и здесь, надо полагать, найдется некий ценитель: сериал про группу «Комбинация», решенный аналогичным образом, сумел же обзавестись каким-то зрителем.

Вообще, раз уж речь про нулевые (в колонках — Децл, 2 Unlimited, Hi-Fi, Акула, Шура и «Мумий Тролль», в кино — «Властелин колец», «Лара Крофт» и «Терминатор 3»), стоит отметить, что картине «Москва слезам не верит» подошло бы не столько переосмысление Жоры Крыжовникова, сколько легасиквел Тимура Бекмамбетова — из него, скажем, выяснилось бы, что через полгода совместной жизни Вера Алентова пинком отправила Алексея Баталова все и всегда решать самому где-нибудь за пределами ее жилплощади. По иронии судьбы такой ленты не сложилось (возможно, из страха прогневать Меньшова, который сыграл у Бекмамбетова в «Дозорах», то есть принял непосредственное участие в кинематографической фиксации той Москвы начала тысячелетия, какую теперь реконструирует Крыжовников), но нечто подобное как раз служит отправной точкой в сериале.

close Кадр из фильма «Москва слезам не верит. Все только начинается» (2025) Wink

Ксюша — героиня Тины Стойилкович и Марины Александровой (духовная наследница, собственно, персонажа Алентовой) — сбегает из Самары в Москву от абьюзивного мужа, так что входит в историю уже с пятилетним сыном на руках. В этом заключается одна из потенциально выигрышных сторон новой версии «Москва слезам не верит»: если фильм оставлял процесс воспитания ребенка преимущественно за кадром (это забавно противоречит обличительной тираде Алентовой в адрес биологического отца во второй части), то сериал, кажется, похвально намерен подробнее изучить будни молодой матери-одиночки. В программе, судя по всему, жонглирование родительством, построением карьеры и налаживанием личной жизни. За последний сектор отвечает преемник Юрия Васильева, того самого Рачкова, сыгранный Иваном Янковским. Тоже как бы человек из «Останкина», одет он почему-то почти по-пионерски, однако ввиду хищной ухмылочки смахивает больше не на выпускника «Ста дней после детства», а на упыреныша из «Пищеблока». В остальном же герой Янковского кажется человеком чуть более приличным: благоразумно не высказывает прогнозов и, что особенно приятно, никого не насилует — во всяком случае, за первые два часа.

Больше всего, впрочем, сериал интригует содержанием будущих серий — там он должен будет попрощаться с ностальгическим ретро и провалиться в современность. Какой он ее нарисует? Какой диагноз поставит Москве и московитам? «Уж мы бы не молчали», — заявляет в одном из сильнейших эпизодов картины Меньшова молодой поэт Владимиру Басову (который примерно там же успокаивает окружающих, что «не так-то уж это и много — 20 лет»). По прошествии лет аффирмация «Все только начинается» окончательно выцвела, теперь ключевой кажется другая строчка Ромы Зверя из этой песни: «Не надо думать, что все обойдется».

Название: «Москва слезам не верит. Все только начинается»

Дата выхода: 4 сентября 2025 года

Где смотреть: Wink

Продолжительность: 8 серий по 48 минут

Режиссеры: Ольга Долматовская, Жора Крыжовников

В ролях: Тина Стойилкович, Анастасия Талызина, Мария Камова (Маш Милаш), Марина Александрова, Юлия Топольницкая, Валерия Астапова, Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Милош Бикович, Федор Бондарчук, Андрей Максимов, Антон Васильев, Дэниел Барнс, Марина Зудина, Анна Невская, Слава Копейкин, Анастасия Красовская, Полина Гухман, Валентин Анциферов, Александр Метелкин, Сергей Зверев, Евгений Рудин (DJ Грув), Андрей Григорьев-Апполонов, Ирина Юдина (Аврора), Митя Фомин