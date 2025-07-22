Выбрала семью в ущерб карьере: что известно о жене Юры Борисова Анне Шевчук

Биография Анны Шевчук: ее встреча с Юрой Борисовым, семья и дети, роли в кино, появление на церемонии «Оскар»

На 97-й церемонии вручения премии «Оскар» Юра Борисов появился вместе со своей женой актрисой Анной Шевчук. Пара вызвала умиление у пользователей соцсетей: супруги нежно улыбались друг другу под вспышки фотокамер. Юра Борисов не раз говорил, что успехом он обязан именно жене. «Газета.Ru» рассказывает, чем известна Анна Шевчук и как они познакомились с Юрой Борисовым.

Детство и юность Анны Шевчук

Анна Шевчук родилась 12 января 1991 года в Орске — небольшом городе в Оренбургской области. С детства все отмечали творческие способности девочки. В школе параллельно с обучением Анна занималась танцами и музыкой, играла на фортепиано. Позже она поступила в местный колледж искусств на специальность «хореографическое творчество», но получила травму спины и не смогла посвятить себя танцам. Тогда Анна задумалась о карьере актрисы и поехала поступать в Москву. Здесь девушка подала документы сразу в несколько театральных вузов, но с первого раза выдержать конкурс у нее не получилось. Шевчук вернулась в родной город.

В 2009 году она снова предприняла попытку поступления в театральный институт. На этот раз удача улыбнулась ей: Анна стала студенткой Высшего театрального училища имени Щепкина. Ее мастерами были Виталий Иванов и Владимир Бейлис.

Актерская карьера Анны Шевчук

Окончив в 2013 году Щепкинское училище, Анна Шевчук присоединилась к труппе театра «Современник». Там она сыграла несколько ролей, среди которых Марианна в пьесе «Золушка». Кроме того, актриса сотрудничала с Театром имени Моссовета, Центром Мейерхольда и Домом Высоцкого.

За роль Зои Пельц в пьесе «Зойкина квартира» Шевчук получила театральную премию «Золотой лист».

close Актер Юра Борисов и его жена Анна Шевчук позируют на красной дорожке перед началом церемонии вручения премии «Оскар», 2 марта 2025 года Mario Anzuoni/Reuters

Еще во время учебы Анна Шевчук начала сниматься в кино. Ее дебютным проектом стал киноальманах «Astra, я люблю тебя», где актриса появилась в новелле «Акварель». Позже Шевчук сыграла небольшие роли в сериалах «Доктор Рихтер», «Псих», «Монастырь», «The Телки». В проекте «Натали и Александр» она воплотила на экране образ императрицы Александры Федоровны.

Перерывы в карьере Анны Шевчук обусловлены семейными обстоятельствами — актриса прекращала сниматься, когда уходила в декрет. Сейчас Анна совмещает актерскую деятельность с работой агента и представляет своего мужа Юру Борисова.

Знакомство с Юрой Борисовым

Со своим будущим мужем Анна познакомилась на вступительных экзаменах в 2009 году. По словам Юры Борисова, девушка с интересной внешностью и косой до пояса привлекла его внимание сразу. А вот спокойная и немного замкнутая Анна не была очарована энергичным Борисовым. К тому же между ними была разница в возрасте: Анна старше Юры на два года. Это особенно чувствовалось при знакомстве, когда парню было 16 лет, а девушке — 18.

«​​Она была в странных орских валенках, с длинными волосами. И вообще не обращала на меня внимания. Потом в общежитии нас поселили в соседних комнатах, я пытался за ней ухаживать, но все зря», — рассказал актер в одном из интервью.

Чтобы впечатлить девушку, Борисов залезал в ее комнату через окно, забирался на крыши, делился с нею глазированными сырками и дарил подарки. На первом курсе Юра купил машину и сразу же предложил Анне Шевчук покататься по Москве. Но та вежливо отказалась. Позже актриса призналась, что ждала, когда ее пылкий однокурсник станет серьезнее.

close Максим Блинов/РИА Новости

Во время работы над дипломным спектаклем «Зойкина квартира» неуступчивая Анна и упрямый Юра постоянно спорили и ругались на репетициях, да так, что доходило чуть ли не до драки. Режиссер грозился закрыть проект, если актеры не найдут общий язык. В итоге Шевчук и Борисов пришли к компромиссу. А после «Зойкиной квартиры» Анна поняла, что уже не может без этого энергичного и сумасшедшего парня рядом с собой. Незадолго до окончания училища в 2014 году они тайно поженились. Известно, что на регистрацию Борисов опоздал: перепутал время и в итоге приехал в рыцарском костюме. В Грибоедовский ЗАГС его пускать не хотели, пришлось уговаривать охранника.

Семейная жизнь

В первое время молодые актеры жили в коммунальной квартире — это жилье Анне Шевчук предоставил «Современник». Денег не хватало, в театре платили немного, а в высокооплачиваемые проекты их еще не звали. Паре пришлось пережить первый кризис: тогда Юра Борисов «искал смысл жизни», подавшись в эзотерику.

Через год после свадьбы у супругов родилась дочь Марфа: девочку назвали именем, на котором сошлись оба родителя. Тогда Борисов принял решение уйти из «Сатирикона», где он служил, и сосредоточиться на кино. Там актер был более востребован: он сыграл в сериалах «Молодая гвардия» и «Отчий берег», фильмах «Хрусталь» и «Бык». В 2017 году у супругов родилась вторая дочь, которую назвали Акулиной.

Вскоре Шевчук уговорила мужа попробоваться на роль в фильме Федора Бондарчука «Вторжение». В итоге эта картина стала кассовым хитом и открыла Юре Борисову дорогу в большое кино. В интервью он не раз говорил, что обязан своим успехом именно супруге, и потому она имеет большое влияние на выбор проектов.

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В 2023 году вышел короткометражный фильм «Прости меня, Аня», где Анна Шевчук и Юра Борисов сыграли вместе. А в 2025-м стало известно, что актеры снимаются в фильме «Ваня»: Шевчук — в роли матери главного героя, а Борисов — в роли их соседа.

Появление на церемонии «Оскар»

Россияне познакомились с Анной Шевчук, когда она стала появляться вместе с супругом на кинопремьерах и красных дорожках московских кинофестивалей. А вот зарубежный зритель увидел жену Юры Борисова только после успеха фильма «Анора». Актер рассказывал, что узнал о номинации на «Оскар» за роль второго плана, когда ехал в машине с семьей. По его словам, Анна активно следила за объявлением номинантов и стала кричать от счастья, когда назвали имя мужа.

«Моя жена кричала еще час, из-за чего я пропустил все остальные номинации», — рассказал Борисов.

Позже он вышел на связь в прямом эфире американского ТВ-шоу Good Morning America с Анной и дочками Марфой и Акулиной, чтобы поделиться своими эмоциями.

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Вместе с актером Анна посетила церемонию награждения «Оскар» в марте 2025 года. В сети активно обсуждали ее внешний вид: для красной дорожки Шевчук выбрала платье в пол итальянского бренда Antonio Grimaldi с юбкой «рыбий хвост» и шлейфом, который Юра трогательно поправлял перед камерами. Волосы Анна оставила распущенными. На препати мероприятия Анна появилась в белом брючном костюме Giorgio Armani.

В прямой эфир попал кадр с церемонии, где Анна Шевчук снимает на свой смартфон туфли на красной дорожке мероприятия. Пользователи пришли в восторг от непосредственности актрисы и написали, что оказавшись на подобном мероприятии, поступили бы точно так же. Позже Анна сидела рядом с мужем в зрительном зале и поддерживала его во время оглашения лауреатов премии. Хотя Юра Борисов уступил статуэтку Кирану Калкину, он поднялся на легендарную сцену театра Dolby вместе с командой проекта, чтобы получить «Оскар» в номинации «Лучший фильм».

На афтерпати журнала Variety Анна Шевчук появилась в белом шелковом платье с баской, длинной юбкой российского бренда Tegin, стоимостью 190 тысяч рублей. На ткани были крупные синие цветы, напоминающие роспись под гжель.