День Арафа 2025: когда он наступит и почему для мусульман это «самый ценный день в году»

Как подготовиться ко Дню Арафа, что можно и нельзя делать в этот священный период

День Арафа — важное событие в мусульманском календаре, предшествующее наступлению праздника Курбан-байрам. Это кульминация хаджа для тех, кто совершает паломничество, а для остальных верующих — возможность для покаяния и очищения. Об истории и традициях Дня Арафа, о том, что делают верующие в этот день и почему его называют «самым ценным днем в году» — в материале «Газеты.Ru».

Когда отмечают День Арафа в 2025 году

В преддверии большого исламского праздника Курбан-байрам (или Ид аль-Адха) в 9-й день месяца Зуль-хиджа мусульмане по всему миру встречают День Арафа. Он занимает особое место в мусульманском календаре и считается одним из самых значимых и благословенных дней года, отметил в беседе с «Газетой.Ru» заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, председатель Духовного управления мусульман Московской области, муфтий Рушан Аббясов.

5 июня будут отмечать День Арафа в 2025 году

«Этот день предшествует празднику Ид аль-Адха (Курбан-байраму. — «Газета.Ru») и является кульминацией паломничества, совершаемого миллионами мусульман со всего мира», — отметил муфтий.

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История и значение Дня Арафа

Название праздника отсылает к горе Арафат близ Мекки — месту, которое имеет большое значение в мусульманской культуре. Согласно исламскому преданию, там после долгой разлуки встретились Адам и Хава (Ева) и получили прощение от Аллаха. Там же пророк Ибрахим (ветхозаветный Авраам) готовился по воле бога принести в жертву своего сына (по преданию, бог остановил его в последнюю минуту, и в жертву был принесен баран).

На горе Арафат пророк Мухаммед 9-го Зуль-хиджа произнес проповедь, в которой изложил основы ислама: равенство всех мусульман перед Аллахом, уважение к жизни, имуществу и чести людей, запрет на ростовщичество и кровную месть.

Свое название [праздник] получил от горы Арафат, расположенной близ Мекки, у подножия которой паломники собираются для главного ритуала хаджа — стояния на Арафате. Это место глубоко символично: согласно достоверным хадисам, именно здесь пророк Мухаммад произнес свою прощальную проповедь, подводя итог своей пророческой миссии и закрепляя основы исламской этики, равенства, справедливости и уважения к правам человека. Рушан Аббясов председатель Духовного управления мусульман Московской области

Именно в День Арафа был ниспослан один из важнейших аятов Корана, в котором Господь говорит: «Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам» (сура 5, аят 3).

Муфтий Рушан Аббясов обратил внимание, что прощальная проповедь пророка Мухаммада на Арафате продолжает быть очень актуальной и сегодня. В ней говорится об общечеловеческих ценностях — равенстве, мире, уважении, честности. Эти истины универсальны и нужны каждому обществу, вне зависимости от времени.

День Арафа напоминает нам о том, насколько важно останавливаться и осмыслять свой путь. В суете повседневности мы теряем внутренний ориентир. Арафа — это возможность задать себе вопросы: кто я, в чем смысл моей жизни, перед кем я в ответе? Это день, когда человек может укрепить связь с Творцом, с семьей и окружающими. Рушан Аббясов председатель Духовного управления мусульман Московской области

Почему это «самый ценный день в году»

День Арафа мусульмане называют «самым ценным в году». Символизм этого выражения кроется в словах пророка Мухаммада.

«Пророк Мухаммад, мир ему, сказал: «Нет дня, в который Аллах освобождает больше рабов от огня, чем День Арафа». В этот день Аллах прощает грехи тем, кто искренне раскаивается и обращается к нему с мольбой», — пояснил Рушан Аббясов.

Он добавил, что также и пост в День Арафа искупает грехи за предыдущий и будущий год — это делает его особенно важным для тех, кто не совершает хадж.

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Основные традиции праздника

Что делают верующие в этот день

В День Арафа паломники, находящиеся в Мекке, совершают стояние на горе Арафат — это ключевой обряд хаджа и кульминация всего паломничества. Они проводят день в чтении Корана и молитвах с просьбами всевышнему о прощении и милости.

«Мусульмане по всему миру, не совершающие хадж, также стремятся провести этот день в благочестии. Самое важное из рекомендованных действий — соблюдение поста, что считается сунной пророка, мир ему. Пост символизирует смирение, искупление и стремление к очищению души», — пояснил муфтий.

В этот день также широко практикуются дополнительные молитвы и зикр (особая молитвенная практика с многократным упоминанием Аллаха. — «Газета.Ru»), благотворительность, чтение дуа (особенно молитвы Пророка Юнуса), размышления о жизни, покаяние и намерение стать лучше.

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Что нельзя делать в День Арафа:

сквернословить,



конфликтовать,



проявлять нетерпимость,



совершать дурные поступки.

close Medhat Hajaj/Global Look Press

С заходом солнца 5 июня День Арафа заканчивается, и наступает праздник Ид аль-Адха (Курбан-байрам). Муфтий отметил, что очень полезно провести эту ночь в молитвах.

«Молитвенно просим Всевышнего Творца принять хадж мусульман, простить всем нам грехи и ошибки, укрепить в нас веру и добродетель, даровать нашей великой стране победу, мир, благополучие и процветание. Пусть этот благословенный день принесет свет в сердца, мир в души и исцеление в жизни людей», — пожелал Рушан Аббясов.