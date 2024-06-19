Смертельная жара, давка и «нелегалы»: среди сотен погибших при хадже в Мекку есть россияне Генконсульство РФ: в Саудовской Аравии умерли четверо российских паломников

В Саудовской Аравии во время паломничества умерли четыре россиянина. Общее число погибших приближается к 600, более 2 тыс. человек находятся в больницах. По словам очевидцев, при средней температуре в 45°C многие умирают от жары или в давке: ритуалы предполагают многочасовое пребывание на открытом воздухе в дневное время. Ситуацию осложняет большое число незарегистрированных паломников. По словам участников хаджа, по дороге они видят тела людей, а кареты скорой часто перегружены.

Смерть во время обрядов

В Саудовской Аравии умерли четыре российских паломника во время хаджа (религиозного паломничества мусульман) в Мекку, сообщило РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Джидде.

«По нашей информации, четыре паломника — один мужчина и три женщины — скончались во время совершения обрядов хаджа в этом году от естественных причин, связанных с состоянием их здоровья, возрастом. Они будут захоронены в Мекке», — сказал источник агентства.

Он добавил, что паломники регулярно умирают, поскольку в хадж отправляются пожилые и страдающие различными заболеваниями люди. По словам главы российской хадж-миссии Хизбуллы Асуева, один из скончавшихся граждан РФ — 69-летний мужчина из Дагестана: у него было сердечно-сосудистое заболевание, а он умер во время давки три дня назад. Также скончалась 62-летняя женщина из Подмосковья.

«Родственники сейчас занимаются вопросами захоронения. У кого нет родственников, руководители групп занимаются этим вопросом», — уточнили в генконсульстве в беседе с РЕН ТВ.

Участники видеомоста »Москва – Мекка» рассказали, что в этом году около 25 тыс. российских мусульман отправились в паломничество, в том числе 400 членов семей погибших участников СВО. По данным властей Саудовской Аравии, всего в хадже приняли участие около 1,8 млн паломников, 1,6 млн — иностранные граждане.

Переполненные скорые и пропавшие без вести

Международное французское радио RFI со ссылкой на двух арабских дипломатов сообщило, что общее число смертей достигло 577. По меньшей мере 323 погибших были гражданами Египта, 60 — Иордании. Согласно данным официальных служб, почти все египтяне скончались от жары (17 июня температура достигала почти 52°C, а 19 июня опустилась до 42°C), только один человек получил несовместимые с жизнью ранения во время давки. Большинство тел — 550 — уже доставили в Мекку, они находятся в морге района Мекки Аль-Муайсема.

Местные власти также заявили о пропавших без вести паломниках. Египет сотрудничает с Саудовской Аравией, чтобы установить местонахождение своих граждан. Власти страны сообщили об обнаружении останков, но пока об именах и национальности людей информации не было. Кроме этого, 16 июня стало известно о 2 тыс. пострадавших паломников, которые сейчас находятся в больнице с тепловым ударом.

Журналисты в Мине (долина в предместье Мекки) видели, как волонтеры раздают паломникам холодные напитки и мороженое. Люди выливают себе на головы бутылки с водой, чтобы охладиться. Местные власти рекомендуют пользоваться зонтами, пить много жидкости и избегать пребывания на солнце в час пик, при этом многие ритуалы предполагают многочасовое нахождение на открытом воздухе в дневное время. Паломники рассказали, что по дороге видят тела людей. По их словам, карты скорой помощи зачастую перегружены.

Паломники-«нелегалы»

Мусульмане, желающие совершить паломничество, должны получить официальную визу для хаджа, однако это дорогостоящая процедура — стоимость варьируется от $8 до 18 тысяч, а в некоторых ситуациях берут дополнительную комиссию в размере 20% от суммы.

По этой причине тысячи человек идут по неофициальным маршрутам, становясь незарегистрированными паломниками. Кроме этого, по данным Middle East Eye, местные власти изменили процедуру регистрации, из-за чего процесс «превратился в кошмар». Люди не могут получить подтверждение бронирования или вовсе купить билеты. Власти Саудовской Аравии представляют участникам места с кондиционерами и необходимую помощь, чтобы люди могли пережить жару. У незарегистрированных паломников такой опции нет.

По данным арабских дипломатов, в этом году произошло такое большое число смертей как раз из-за подобных участников. Незарегистрированные паломники вышли к лагерям зарегистрированных, прося помощи, что привело к перегрузке и прекращению оказания некоторых услуг для всех категорий. Люди были вынуждены долгое время находиться на солнце без еды, воды и кондиционера. По словам дипломатов, они умерли «от жары, потому что большинству людей негде было укрыться».

При этом саудовские власти заранее выслали из Мекки тысячи незарегистрированных паломников. Министр здравоохранения Саудовской Аравии Фахд бин Абдул Рахман Аль-Джаладжель заявил, что удалось успешно организовать хадж, предотвратив крупные вспышки заболеваний среди такого числа людей.

Каждый год тысячи мусульман совершают пятидневное паломничество к священным местам в Мекке и Медине, во время хаджа некоторые из паломников умирают из-за суровых условий. В этом году температура в Саудовской Аравии достигала 45°C, а около крупнейшей мечети в Мекке — 52°C. Согласно данным исследований, каждое десятилетие в районе, где проводятся ритуалы, температура повышается.

В 2023 году погибли не менее 240 человек. Чаще всего причина в невероятной жаре, однако также случаются давки и пожары в палатках. Так, в давке в 2015 году погибли около 2 тыс. паломников.